Dynamo Kiew - RB Salzburg Tipp, Prognose, Quoten 21.08.24

Unser Dynamo Kiew - RB Salzburg Sportwetten Tipp zum Champions League Playoffs Spiel am 21.08.2024 lautet: Ähnlich der Einschätzung der Buchmacher sehen auch wir in unserem Wett Tipp heute keinen Favoriten und halten eine klassische Drei-Weg-Wette für ein Wagnis. Deshalb konzentrieren wir uns auf die Anzahl der Tore.

Beide Mannschaften sind erfolgreich in die neue Saison gestartet und haben bisher auf nationaler Ebene keinen einzigen Punkt abgegeben. Die starke Form soll nun auch auf der großen internationalen Bühne in der Dynamo Kiew RB Salzburg Prognose bestätigt werden.

Sowohl Dynamo als auch die Salzburger stellten in der noch jungen Saison bereits ihre offensiven Qualitäten unter Beweis. Unser Dynamo Kiew RB Salzburg Wett Tipp heute zielt auf „Über 2,5 Tore“ ab. ODDSET gewährt für diesen Spielausgang eine Quote von 1,60 .

Darum tippen wir bei Dynamo Kiew vs RB Salzburg auf „Über 2,5 Tore“:

Dynamo Kiew vs RB Salzburg Quoten Analyse:

Auffällig ist jedoch, dass sowohl die Recken aus der Ukraine als auch aus Salzburg gehörig Zug zum Tor an den Tag legen. Laut den Dynamo Kiew RB Salzburg Wettquoten in der CrazyBuzzer Sportwetten App ist mit einem torreichen Kräftemessen zu rechnen. Mehr als 2,5 Treffer werden für sehr wahrscheinlich gehalten.

Dynamo Kiew vs. RB Salzburg Prognose: Kommt es zum Torfestival?

Kiew holte in der vergangenen Saison hinter Shakhtar Donetsk die Vizemeisterschaft und startete somit in der zweiten Runde der CL-Qualifikation. Diese wurde gegen Partizan Belgrad mit zwei souveränen Siegen (6:2, 3:0) erfolgreich gestaltet.

Runde drei brachte mit den Glasgow Rangers eine deutlich schwierigere Aufgabe mit sich. Nachdem das Hinspiel zu einem Remis (1:1) geführt hatte, endete das Rückspiel in der Ferne mit einem 2:0-Erfolg. Dieser stellte den Einzug in die Playoffs sicher.

Zuletzt stand Kiew 2022/23 in den Playoffs, kassierte in diesen aber zwei Niederlagen gegen Benfica Lissabon. Das letzte Ticket für die Gruppenphase der Champions League wurde in der Saison 2021/22 gelöst.

Die Mannen aus der ukrainischen Hauptstadt gaben sich auf nationaler Ebene keine Blöße und gewannen die ersten beiden Spieltage. Beide Siege kamen in der Ferne zum Vorschein und brachten zudem mehr als 2,5 Tore mit sich. In der Tabelle belegt Kiew hinter Olexandrija aktuell den zweiten Platz.

Dynamo Kiew - RB Salzburg Statistik & Bilanz:

Nach zehn nationalen Meisterschaften am Stück reichte es bei RB Salzburg in der vergangenen Spielzeit nur zum zweiten Platz. An Sturm Graz war kein Vorbeikommen. Als Vizemeister galt es in der dritten Qualifikationsrunde der Champions League gegen den niederländischen Vertreter FC Twente zu bestehen. Ein knapper 2:1-Erfolg im Hinspiel sowie ein torreiches 3:3 beim erneuten Kräftemessen reichten für den Einzug in die Playoffs. Beide Qualifikationsspiele brachten mehr als 2,5 Tore mit sich. Zudem erzielte die Offensive fünf Treffer, der Abwehr-Verbund zeigte sich auf wackeligen Beinen und musste sich vier Gegentore ankreiden lassen.