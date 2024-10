Eagles - Browns Tipp, Prognose & Quoten | 13.10.2024

SPORT1 Betting 12.10.2024 • 10:00 Uhr Eagles - Browns Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Geht Clevelands Misere weiter?

Unser Eagles - Browns Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 13.10.2024 lautet: Die Eagles kommen aus der Bye-Week und wollen Wiedergutmachung für die bittere Pleite in Tampa Bay. Der Wett Tipp heute gegen die extrem schwachen Browns verspricht Besserung.

Vergangene Saison konnten die Browns vor allem dank ihrer Defense in die NFL-Playoffs einziehen. In dieser Spielzeit wollte Cleveland eigentlich seine Offense verbessern, um noch länger in der Postseason zu bleiben. Doch dieser Plan scheint überhaupt nicht aufzugehen. Das Franchise kommt nach fünf Wochen auf eine Bilanz von 1-4. Der einzige Sieg glückte gegen die Jaguars, die ebenfalls bei 1-4 stehen. In keinem der ersten fünf Spiele kam die Offense des Teams aus Ohio auf 20 Punkte. Das ist der schwächste Start seit 1999. Schaut man auf das nächste Matchup und die Eagles Browns Prognose ist am Sonntag zu Gast in Philadelphia keine Besserung in Sicht.

Auch wir trauen den Gästen in Week 6 nicht viel zu und entscheiden uns mit einer Quote von 1,54 bei Winamax den Eagles Browns Wett Tipp heute „Sieg Eagles HC -6,5″.

Darum tippen wir bei Eagles vs Browns auf „Sieg Eagles HC -6,5″:

Von den letzten 6 Duellen gegen die Eagles konnten die Browns nur eines gewinnen - seit 1994 wartet man auf einen Sieg in Philadelphia

Browns-QB Deshaun Watson steht beim QBR Rating auf dem letzten Platz

Philly hat die fünftbeste Run-Offense - Clevelands Defense gegen den Lauf kommt nur auf Rang 25

Eagles vs Browns Quoten Analyse:

Auch die Buchmacher haben den schwachen Saisonstart von Cleveland verfolgt. Das schlägt sich auf Eagles Browns Quoten nieder. Philly, das auch nur bei 2-2 steht, wird mit einem hohen Spread von minus 8,5 ins Rennen geschickt. Das Über/Unter liegt bei 43,5 Punkten.

So bekommt ihr für einen Heimsieg am Sonntag maximal Eagles vs. Browns Wettquoten von 1,22. Auf der Gegenseite klettern die Quoten bei den besten Buchmachern, unter denen auch einige Wettanbieter mit schneller Auszahlung sind, für einen Erfolg der Gäste auf einen Schnitt von 4,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Eagles vs Browns Prognose: Hat Philly die Pause genutzt?

Wo stehen die Eagles in diesem Jahr? Eigentlich wollte das Franchise aus Pennsylvania möglichst schnell das schwache Ende der vergangenen Regular Season mit einer Bilanz von 1-6 und dem frühen Aus in den Playoffs vergessen machen. Doch mit einem Record von 2-2 hat das noch nicht wirklich funktioniert. Besonders bitter war das 16:33 in Week 4 bei den Tampa Bay Buccaneers. Nun hatten die Männer von Head Coach Nick Sirianni die Bye Week, um sich zu sammeln. Vor allem Quarterback Jalen Hurts muss sich stabilisieren. Der Spielmacher kommt auf sechs Total Touchdowns und sieben Turnovers.

Nur ein QB war 2024 schon für mehr Giveaways verantwortlich. Schaut man auf die Statistiken seit Beginn der Saison 2023 liegt Hurts mit 27 Turnovers sogar auf Platz 1. Ein Grund dafür ist sicher die Tatsache, dass A.J. Brown bisher erst ein Spiel gemacht hat und sich dann auch DeVonta Smith in Woche 3 verletzte. Zudem musste die Offensive Line zuletzt ohne Lane Johnson ran. Verlass war nur auf Running Back Saquon Barkley, der mit 435 Yards auf Platz 3 und mit 108,8 Yds per Game auf Rang 2 liegt. Die Defense kann bei der Efficiency (24.), den gegnerischen Yards per Play (30.), den zugelassenen Punkten (23.) und den Takeaways (28.) auch keine Top-Werte beisteuern.

Sicherlich ist die Offensive Line von Cleveland vor dem Eagles Browns Tipp aktuell angeschlagen. Zudem spielt man ohne den verletzten Running Back Nick Chubb. Und Cleveland hat mit Ken Dorsey seit dieser Saison einen neuen Offensive Coordinator. Die Plays werden aber von Head Coach Kevin Stefanski gecallt. Das Hauptproblem in der Angriffsreihe scheint aktuell Quarterback Deshaun Watson zu sein. Der Spielmacher stand beim 13:34 am vergangenen Spieltag in Washington unter Dauerdruck, kassierte sieben Sacks und kam nur auf 125 Yards. Der QB kann bislang nur eine schwache Completion Percentage von 60,2 Prozent vorweisen.

Hinzu kommen 852 Yards und fünf Scores bei drei Interceptions. Das Rating von 21,0 bringt den Erstrunden-Pick aus dem Jahr 2017 (12. Stelle) auf den letzten Platz. Als einziges Team kam das Franchise aus Ohio in dieser Saison noch nicht einmal auf 300 Total Yards in einem Spiel. Auch WR Amari Cooper ist aktuell nur noch ein Schatten seiner selbst. Trotzdem hält der Cheftrainer bisher an seinem QB 1 fest. Auch die Defense ist nicht mehr so dominant wie im Vorjahr. Von Rookie Jayden Daniels (320 Total Yards) wurde man in Week 5 in alle Einzelteile zerlegt.

Eagles - Browns Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Eagles: 16:33 Buccaneers (A), 15:12 Saints (A), 21:22 Falcons (H), 34:29 Packers (H), 3:26 Vikings (H)

Letzte 5 Spiele Browns: 13:34 Commanders (A), 16:20 Raiders (A), 15:21 Giants (H), 18:13 Jaguars (A), 17:33 Cowboys (H)

Letzte 5 Spiele Eagles vs Browns: 17:22 (A), 29:10 (H), 17:16 (A), 30:10 (H), 34:31 (A)

Diese Paarung gab es in der NFL-Geschichte laut Eagles Browns Prognose schon 50 Mal. Die Browns führen die Bilanz mit 32-17-1 an. Auch in Philadelphia hat Cleveland mit einer Bilanz von 14-10 die Nase vorne.

Von den letzten sechs Duellen mit Philly konnte das Team aus Ohio aber nur eines gewinnen. Dieser Sieg war ein 22:17 in der Saison 2022. Der jüngste Erfolg in der „City of Brotherly Love“ stammt sogar aus dem Jahr 1994.

Gegen die schwache Defense der Gäste wollen die Hausherren ein paar Punkte aufs Board bringen. Das könnte klappen. Für den Eagles vs Browns Tipp „Über 26,5 Punkte Eagles“ gibt es in der AdmiralBet App eine Quote von 1,85.

Unser Eagles - Browns Tipp: Sieg Eagles HC -6,5

Das Spiel zwischen den Eagles und den Browns hat etwas von einem Krisen-Duell. Doch für die Hausherren gibt es Hoffnung. Man darf daheim ran und trifft auf die aktuell vielleicht schlechteste Offense der NFL.

Zudem werden bei Philly die Top-Receiver A.J. Brown und DeVonta Smith in der Eagles vs. Browns Prognose zurückerwartet. Des Weiteren gehört Cleveland zu den acht schwächsten Defenses gegen den Run. Philadelphia steht mit 153,8 Rushing Yards pro Spiel auf Platz 5 der Liga. So spricht hier alles für einen Sieg der Gastgeber, der sogar einigermaßen deutlich ausfallen dürfte.