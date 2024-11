Eagles - Commanders Tipp, Prognose & Quoten | 15.11.2024

SPORT1 Betting 13.11.2024 • 16:00 Uhr Eagles - Commanders Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Werden die Commanders überrannt?

Unser Eagles - Commanders Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 15.11.2024 lautet: Nach ihrer Bye-Week gewannen die Eagles fünf Spiele in Serie. Im Wett Tipp heute ist Jalen Hurts auf dem Boden nicht zu stoppen.

Das Thursday Night Game zwischen Philadelphia und Washington ist für viele Zuschauer extrem interessant. Die beiden Top-Teams der NFC East stehen jeweils bei sieben Siegen und machen den Titel in ihrer Division unter sich aus. Ein wichtiger Faktor für unsere Eagles Commanders Prognose ist die derzeitige Form von Jalen Hurts.

Der Quarterback erzielte in dieser Spielzeit bereits zehn Rushing-Touchdowns. Diese Stärke greifen wir in unserem Eagles Commanders Wett Tipp heute auf und spielen bei Bet365 eine Quote von 1,87 für „Hurts erzielt einen Touchdown“.

Darum tippen wir bei Eagles vs Commanders auf „Hurts erzielt einen Touchdown“:

Hurts erzielte in den letzten 4 Spielen 8 Touchdowns.

Die Commanders kassierten 62,1 Prozent ihrer Touchdowns durch das gegnerische Laufspiel.

Washington ließ 4,9 Yards pro gegnerischem Lauf zu (30.).

Eagles vs Commanders Quoten Analyse:

Jalen Daniels liefert eine fantastische Rookie-Saison ab und ist ein heißer Kandidat für die Auszeichnung zum Offensive Rookie of the Year. Trotz seiner starken Leistungen fallen die Eagles Commanders Quoten relativ eindeutig aus.

Philadelphia hat die Zeit in der Bye-Week genutzt und im Anschluss fünf Siege in Serie geholt. Ein weiterer Erfolg verhilft euch bei den Eagles Commanders Wettquoten zum 1,56-fachen Gewinn. Öffnet ihr die besten Sportwetten Apps, findet ihr dort Siegquoten bis 2,60 für den achten Saisonsieg der Commanders.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Eagles vs Commanders Prognose: Es geht um die Division-Führung

Gemeinsam mit den Cowboys (3-6) und den Giants (2-8) spielen die Eagles (7-2) und die Commanders (7-3) in der NFC East. Im Thursday Night Game steht im Eagles Commanders Tipp nicht weniger als die Division-Führung auf dem Spiel.

Philadelphia kam in den vergangenen Wochen richtig in Fahrt und verließ das Feld in fünf aufeinanderfolgenden Begegnungen als Sieger. Extrem positiv war dabei die Entwicklung der Defensive. Über die gesamte Saison hinweg erlaubte Philly nur 17,9 gegnerische Punkte pro Spieltag (5.).

Washington ist eine der großen Überraschungen dieser Saison und auch die Verteidigung spielt besser als erwartet. An der Line of Scrimmage gefährden die Pass-Rusher konstant den gegnerischen Quarterback. Die Pressure-Rate von 40,7 Prozent ist ligaweit die zweitbeste.

Das Matchup mit den Eagles ist aber nicht gerade ideal für die Commanders. Washington spielt zu 36,5 Prozent Man Coverage. Diese Form der Verteidigung attackiert in der Eagles vs. Commanders Prognose die Kombination aus Jalen Hurts und A.J. Brown mit großer Vorliebe.

Eagles - Commanders Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Eagles: 34:6 Cowboys (A), 28:23 Jaguars (H), 37:17 Bengals (A), 28:3 Giants (A), 20:16 Browns (H).

Letzte 5 Spiele Commanders: 27:28 Steelers (H), 27:22 Giants (A), 18:15 Bears (H), 40:7 Panthers (H), 23:30 Ravens (A).

Letzte 5 Spiele Eagles vs. Commanders: 38:31 (A), 34:31 n.OT. (H), 21:32 (H), 24:8 (A), 20:16 (A).

Darüber hinaus ist die Defensive der Commanders gegen den Lauf ziemlich anfällig. Washington kassierte 62,1 Prozent der Touchdowns via Laufspiel. Zudem führten 71,1 der gegnerischen Scoring-Plays zu einem Touchdown (31.).

Dieser Einladung wird Jalen Hurts im Eagles vs Commanders Tipp mit Sicherheit nachkommen. Der Eagles-Quarterback erzielte in der gesamten Saison bereits zehn Rushing-Touchdowns. Acht davon erzielte Hurts in den vier vorangegangenen Begegnungen.

Die Basis in der Offensive von Philadelphia wird über das Laufspiel hergestellt. Kein anderes Team sammelte einen höheren Anteil seiner Offensiv-Yards über den Run als die Gastgeber (55 Prozent).

Voraussichtlich werden Hurts und Co. diese Statistik gegen Washington weiter ausbauen können. Pro gegnerischem Laufversuch erlaubten die Commanders 4,9 Yards (30.).

Unser Eagles - Commanders Tipp: Hurts erzielt einen Touchdown

Es wird eine enge Begegnung und ein echter Härtetest für beide Mannschaften in der Eagles Commanders Prognose.

An eine Ergebnis-Wette wagen wir uns nicht heran. Lieber konzentrieren wir uns auf die Vorteile, die Jalen Hurts und die Eagles-Offensive im Laufspiel haben und ausspielen werden.