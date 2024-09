Eagles - Packers Tipp, Prognose & Quoten | 07.09.2024

SPORT1 Betting 05.09.2024 • 16:00 Uhr Eagles - Packers Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Wer startet mit einem Sieg in die neue Saison?

Unser Eagles - Packers Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 07.09.2024 lautet: Ein echtes Spitzenspiel zweier Playoff-Kandidaten erwartet die Football-Fans in Brasilien. Im Wett Tipp heute trauen wir Green Bay ein enges Duell auf Augenhöhe zu.

In der Nacht von Freitag auf Samstag mitteleuropäischer Zeit ist es soweit: Die internationale Expansion der NFL geht weiter! Erstmals spielt die National Football League ein Regular-Season-Game in Südamerika. Genauer gesagt treffen in der Arena Corinthians von Sao Paulo zum Auftakt der neuen Saison die Philadelphia Eagles und die Green Bay Packers aufeinander. Auch wenn Philly der Heimvorteil dabei flöten geht, werden die Männer von Head Coach Nick Sirianni in der Eagles Packers Prognose als Favoriten aufs Feld geschickt.

Wir schätzen die Kräfteverhältnisse etwas anders ein und spielen beim Eagles Packers Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,55 bei Betano „Sieg Packers HC +5,5″.

Darum tippen wir bei Eagles vs Packers auf „Sieg Packers HC +5,5″:

Die Eagles haben 6 der letzten 7 Spiele verloren (ohne Preseason)

Die Packers haben 5 der vergangenen 8 Duelle gegen Philly für sich entschieden

Philadelphia kam 2023 nur auf Platz 31 gegen den Pass

Eagles vs Packers Quoten Analyse:

Auch wenn das Spiel auf neutralem Boden stattfindet, werden die „Gastgeber“ bei den Eagles Packers Quoten als Favoriten ins Spiel geschickt. Philadelphia bekommt einen leichten Spread von minus 2,5 Punkten. Das Punkte-„Über/Unter“ liegt bei 47,5 Zählern.

Somit bekommt ihr für einen Sieg von Philly Eagles Packers Wettquoten zwischen 1,70 und 1,75. Auf der Gegenseite vergeben die Wettanbieter mit deutscher Lizenz Quoten im Schnitt von 2,15 für einen Erfolg der Cheeseheads.

Eagles vs Packers Prognose: Kann Philly den Negativlauf stoppen?

Die Eagles begannen die vergangene Saison mit einem tollen 10-1-Lauf und träumten vom zweiten Super Bowl in Folge. Doch dann lief bei Philadelphia überhaupt nichts mehr zusammmen. Mit fünf Niederlagen aus den letzten sechs Partien reichte es aber trotzdem für die Playoffs. Im NFC Wild Card Game setzte es dann aber ein bitteres 9:32 gegen die Tampa Bay Buccaneers. Verantwortlich war am Ende der Coaching Staff. So bekommt Cheftrainer Nick Sirianni mit den neuen Assistenten Kellen Moore und Vic Fangio eine neue Chance und soll wieder den Super Bowl ins Visier nehmen.

Vor allem das Laufspiel wurde mit Running Back Saquon Barkley (Giants) prominent verstärkt. Zudem wurde WR Jahan Dotson von den Commanders getradet. So bildet der First-Round-Pick aus dem Jahr 2022 zusammen mit A.J. Brown and DeVonta Smith ein hervorragendes Receiving Corps. Auch die Secondary, die 2023 zu den schwächsten und langsamsten der Liga gehörte, wurde mit den ersten beiden Picks deutlich verbessert. Nun muss aber auch QB Jalen Hurts, der seit seinem Beginn in der NFL nur auf ein Passer Rating von 91,1 (Platz 23) kommt, im Eagles Packers Tipp wieder liefern.

In der vergangenen Saison trat QB Jordan Love in Green Bay als Nachfolger von Aaron Rodgers in große Fußstapfen. Es dauerte, bis der neue Spielmacher als Starter die Offense besser in den Griff bekam. Doch in der zweiten Hälfte der Spielzeit wurde Love immer stärker und führte sein Team mit 22 Touchdowns in den letzten zehn Spielen bei nur drei Interceptions in die Playoffs. Im Wild Card Game sorgten die Packers mit einem 48:32 bei den Cowboys gleich für eine große Überraschung.

Danach folgte zwar eine knappe 21:24-Niederlage im Divisional Game gegen die 49ers, doch nun wollen die Cheeseheads an die tollen Leistungen zum Ende der vergangenen Spielzeit anknüpfen. In der Offense verspricht der WR-Room mit Christian Watson, Jayden Reed, Romeo Doubs und Dontayvion Wicks viel Qualität. Zudem wurde Josh Jacobs als Ersatz von Aaron Jones auf der Position des Running Backs geholt. Die Defense um Star-Cornerback Jaire Alexander bekam mit Jeff Hafley einen neuen Defensive Coordinator, der aggressiv und ballerobernd vorgehen will.

Eagles - Packers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Eagles: 3:26 Vikings (H), 14:13 Patriots (A), 16:13 Ravens (A), 9:32 Buccaneers (A), 10:27 Giants (A)

Letzte 5 Spiele Packers: 30:7 Ravens (H), 2:27 Broncos (A), 23:10 Browns (A), 21:24 49ers (A), 48:32 Cowboys (A)

Letzte 5 Spiele Eagles vs Packers: 40:33 (H), 16:30 (A), 34:27 (A), 13:27 (H), 20:53 (A)

Nach 46 Duellen führen die Packers die Bilanz mit 28-18 an. Das letzte Aufeinandertreffen in der Saison 2022 gewannen die Eagles daheim mit 40:33. Das war allerdings nur einer von drei Siegen für Philly gegen Green Bay in den vergangenen acht Vergleichen.

In den vergangenen fünf Spielen gegen Philadelphia erzielte GB immer über 27 Punkte. Übertreffen die „Gäste“ in der Eagles Packers Prognose dieses Mal sogar nur den Wert von 21,5 Zählern, wird das von Happybet schon mit einer Quote von 1,73 belohnt.

Unser Eagles - Packers Tipp: Sieg Packers HC +5,5

Von der Qualität her haben die Eagles sicher etwas die Nase vorne, doch das hat am Ende der vergangenen Saison auch nicht wirklich geholfen. Hat man in Philly wirklich alle Probleme und Fehler aufgearbeitet? Wie können die Eagles den Verlust von Jason Kelce kompensieren?

Wie schnell hat sich das Team auf den neuen OC und den neuen DC eingestellt? Hier gibt es am Ende einfach zu viele Fragezeichen. So trauen wir der Truppe von Coach Nick Sirianni, die 2023 gegen den Pass nur auf Platz 31 gelandet war, maximal einen knappen Sieg zu. Denn die Packers haben sich im Vergleich zur Vorsaison auch weiter verbessert und gehen mit viel Selbstbewusstsein, einem starken QB sowie mit einem eingespielten Team in Week 1.