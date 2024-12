Elversberg - Nürnberg Tipp, Prognose, Quoten | 06.12.2024

Unser Elversberg - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 06.12.2024 lautet: Nirgendwo fallen im Zweitliga-Fußball mehr Tore als in Spielen der Nürnberger. Dieser Richtung folgen wir im Wett Tipp heute.

Miroslav Klose hat bei den Clubberern die zweitbeste Zweitliga-Offensive aufgebaut (28). Dafür hapert es in der Verteidigung noch an mehreren Stellen (25 Gegentore). Für unsere Elversberg Nürnberg Prognose können wir mit diesen Tendenzen der Gäste gut leben.

Die Saarländer sind eine der großen Überraschungen dieser Zweitliga-Saison. Statt Abstiegskampf heißt es bei der SVE plötzlich Aufstiegsrennen. In unserem Elversberg Nürnberg Wett Tipp heute ist die Rede von “Über 3,5 Toren”, die zu einer Quote von 2,49 bei Intertops führen. Am besten gefällt uns diese Wette mit der Intertops Gratiswette .

Darum tippen wir bei Elversberg vs Nürnberg auf “Über 3,5 Tore”:

Elversberg vs Nürnberg Quoten Analyse:

Elversberg vs Nürnberg Prognose: Augen auf im zweiten Durchgang

Am vergangenen Spieltag verpasste Elversberg den Sprung an die Tabellenspitze. Im direkten Duell mit Paderborn unterlagen die Saarländer mit 1:3. Dennoch spielt die Mannschaft von Horst Steffen eine Saison, die deutlich über den Erwartungen liegt.

Im eigenen Stadion erleben die Anhänger regelmäßig das reinste Fußballfest und sehen pro Heimspiel 3,86 Tore in der Partie. Rund 86 Prozent der Liga-Spiele “An der Kaiserlinde” überschritten die Marke von 3,5 Treffern, was auch in unserem Elversberg vs. Nürnberg Tipp angenommen wird.