Elversberg - Ulm Tipp, Prognose & Quoten | 22.09.2024

Elversberg - Ulm Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleibt Ulm weiterhin sieglos?

Unser Elversberg - Ulm Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 22.09.2024 lautet: Der Aufsteiger aus Baden-Württemberg wartet nach wie vor auf sein erstes Erfolgserlebnis im deutschen Unterhaus. Auch in unserem Wett Tipp heute ist mit keinem Triumph zu rechnen.

Die SV Elversberg bot kürzlich in Fürth eine starke Vorstellung, kam aber dennoch nicht über ein torloses Remis hinaus. Im bisherigen Saisonverlauf musste nur eine Niederlage hingenommen werden. Wesentlich schlechter steht der Konkurrent aus Ulm da. Nur einen Punkt holte der Aufsteiger aus den fünf Liga-Duellen, was auch Einfluss auf die Elversberg Ulm Prognose hat. Zuletzt kam auf heimischem Boden gegen Nürnberg eine knappe 1:2-Niederlage zum Vorschein.

In unserem Elversberg Ulm Wett Tipp heute tendieren wir zu einem engen Match, sehen aber die Recken aus dem Saarland aufgrund des Heimrechts leicht vorne. Für einen „Sieg Elversberg“ gewährt Happybet eine Quote von 1,87.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Ulm auf „Sieg Elversberg“:

Elversberg ist zu Hause in dieser Saison noch ungeschlagen (1S, 1U).

Ulm wartet weiterhin auf das erste Auswärtstor in dieser Spielzeit.

Die Saarländer holten in der laufenden Saison 5 Punkte mehr als der Aufsteiger.

Elversberg vs Ulm Quoten Analyse:

Anhand der Elversberg Ulm Quoten lässt sich auf einen Triumph der Hausherren schließen. Im Falle eines Heimsiegs wird nämlich weniger als der doppelte Wetteinsatz geboten. Durchaus nachvollziehbar, da zwei der letzten drei direkten Aufeinandertreffen in der URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde siegreich gestaltet wurden.

Sechs der letzten sieben Kräftemessen im Saarland brachten zwischen beiden Konkurrenten weniger als 2,5 Tore mit sich. Ein Großteil der Wettanbieter ohne Steuer geht diesmal von einer offensiv geführten Paarung aus und setzt die Elversberg Ulm Wettquoten auf mehr als 2,5 Tore zwischen 1,70 und 1,75 an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs Ulm Prognose: Gelingt Ulm das erste Auswärtstor?

Elversberg geht seit dem Aufstieg 2023 in seine zweite Saison im deutschen Unterhaus. Bisweilen sind die Leistungen von durchschnittlicher Natur. Nur eines der bisherigen fünf Liga-Duelle war von Erfolg gekrönt. Dem satten 4:0 gegen Darmstadt stehen auf der anderen Seite drei Remis und eine Niederlage gegenüber. Mit vier Punkten aus den jüngsten beiden Liga-Spielen ist jedoch ein Aufwärtstrend vor dem Elversberg Ulm Tipp zu verzeichnen.

Derzeit rangiert die Elf von Trainer Horst Steffen auf dem zwölften Platz. Die Offensive erzielte acht Tore und der Abwehr wurden auf der anderen Seite fünf Gegentore eingeschenkt.

Vor allem auf heimischem Boden gaben die Saarländer ein sehr gutes Bild ab und sind nach wie vor ungeschlagen. Neben dem 4:0 gegen den Bundesliga-Absteiger aus Darmstadt steht zudem ein 2:2 gegen den 1. FC Köln zu Buche. Sechs der acht Saisontore wurden auf heimischem Boden erzielt. Die Abwehr kassierte im eigenen Stadion zwei Gegentore. Beide Ansetzungen endeten zu Hause mit mehr als 3,5 Toren.

Elversberg - Ulm Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 0:0 Greuther Fürth (A), 4:0 SV Darmstadt (H), 2:3 Karlsruher SC (A), 7:0 Hildesheim (A), 2:2 1. FC Köln (H).

Letzte 5 Spiele Ulm: 1:2 1. FC Nürnberg (H), 0:0 SC Paderborn (A), 1:2 Fortuna Düsseldorf (H), 0:4 Bayern München (H), 0:1 Regensburg (A).

Letzte Spiele Elversberg vs. Ulm: 1:0 (H), 2:4 (A), 0:2 (H), 0:2 (A), 1:0 (H).

Ulm holte in der vergangenen Spielzeit die Meisterschaft in der 3. Liga und stieg direkt ins deutsche Unterhaus auf. Dort legen die Kicker aus Baden-Württemberg aber große Probleme an den Tag und konnten noch keinen einzigen Sieg verbuchen. Nur ein Punkt wurde aus den fünf Liga-Duellen geholt. Dieser kam nach einem torlosen Remis in Paderborn zum Vorschein. Zudem mussten gegen Nürnberg (1:2), Düsseldorf (1:2), Regensburg (0:1) und Kaiserslautern (1:2) Niederlagen hingenommen werden.

Der Aufsteiger belegt vor der Elversberg Ulm Prognose den vorletzten Tabellenplatz und würde somit direkt in die 3. Liga absteigen. Lediglich die Eintracht aus Braunschweig liegt aufgrund des schlechteren Torverhältnisses noch hinter Ulm.

Wenngleich die Elf von Trainer Thomas Wörle den einzigen Punkt in der Fremde holte, konnte sie offensiv nicht überzeugen. Auswärts wartet Ulm weiterhin auf den ersten Torerfolg, musste sich auf der anderen Seite aber nur ein Gegentor ankreiden lassen. Beide Auswärtsspiele brachten weniger als 1,5 Tore mit sich.

Selbst in der 3. Liga holte Ulm gegen die Top 5 der Tabelle in den vier Spielen auswärts nur einen mageren Punkt. Dem 0:0 gegen Dynamo Dresden standen drei Niederlagen gegen Münster, Regensburg und Saarbrücken gegenüber.

So seht ihr Elversberg - Ulm im TV oder Stream:

22. September 2024, 13:30 Uhr, URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg (Saarland)

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Sky beansprucht die Übertragungsrechte für einen Großteil der Paarungen der 2. Bundesliga und überträgt die Begegnung zwischen Elversberg und Ulm.

Um das Match verfolgen zu können, ist ein Abo beim Pay-TV-Anbieter erforderlich. Sport 1 überträgt lediglich jeden Samstag das Top-Spiel um 20:30 Uhr im Free-TV.

Elversberg vs Ulm: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Elversberg: Kristof - Baum, Pinckert, Rohr, Neubauer - Fellhauer, Sickinger, Petkov, Damar - Asllani, Schnellbacher

Ersatzbank Elversberg: Boss, Sicker, Dürholtz, Schmahl, Stock, Feil, Mahmoud

Startelf Ulm: Ortag - Reichert, Strompf, N. Kolbe - Stoll, Ph. Maier, Hyryläinen, Rösch - Nelson, Telalovic, Krattenmacher

Ersatzbank Ulm: Thiede, Geyer, J. Meier, Allgeier, Brandt, Ulrich, Chessa, Higl, Röser

Bei der SV Elversberg fungiert Fisnik Asllani mit vier Toren als bester Angreifer in den eigenen Reihen. Beim torlosen Remis in Fürth ging der 22-Jährige jedoch leer aus. Trainer Horst Steffen wird vermutlich am 4-4-2 mit Doppelsechs festhalten. Immerhin resultierten aus den letzten zwei Liga-Duellen vier Punkte.

Der SSV Ulm steht mit dem Rücken zur Wand. Trainer Thomas Wörle hat vom 3-4-2-1 über 3-4-1-2 bis hin zum 3-4-3 eine Vielzahl an Formationen ausprobiert. Geholfen hat letztlich nichts. Bester Angreifer ist mit zwei Toren Felix Higl. Gegen Nürnberg kam der Mittelstürmer aber nur von der Bank. Für die Startformation war nämlich Semir Telalovic, der von den Blackburn Rovers kam, gesetzt. Der 24-Jährige würdigte das Vertrauen mit der zwischenzeitlichen Führung. Tritt dieser auch in der Elversberg Ulm Prognose in Erscheinung?

Unser Elversberg - Ulm Tipp: Sieg Elversberg

Nach dem Aufstieg läuft die Saison für die Männer aus Ulm alles andere als gut. Am Sonntag wartet mit der SVE eine alles andere als leichte Aufgabe. Der Negativtrend dürfte sich bestätigen. Die Gäste aus Baden-Württemberg haben bisweilen auswärts keine Sonne gesehen und werden auch im Saarland große Probleme aufzeigen. Elversberg ist zu Hause ungeschlagen (1S, 1U) und wird sich gegen den Aufsteiger keine Blöße geben und vermutlich drei weitere Punkte holen.