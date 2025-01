Espanyol Barcelona - Real Madrid Tipp & Prognose 01.02.25

Unser Espanyol Barcelona - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 01.02.2025 lautet: Der Tabellenführer hat gegen den Abstiegskandidaten klar die Favoritenrolle inne. Im Wett Tipp heute wird sich das auch in einem deutlichen Vorsprung darstellen.

Am 1. Februar 2025 erwartet uns ein spannendes Duell in La Liga, wenn Espanyol im RCDE Stadium auf Real Madrid trifft. Real Madrid, Tabellenführer und klarer Favorit, reist mit einer beeindruckenden Siegesserie an, während Espanyol, aktuell auf Platz 18, um jeden Punkt kämpft.