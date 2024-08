Everton - Brighton Tipp, Prognose & Quoten | 17.08.2024

SPORT1 Betting 16.08.2024 • 08:00 Uhr Everton - Brighton Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Ist Fabian Hürzeler bereit für die Premier League?

Unser Everton - Brighton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 17.08.2024 lautet: Letztes Jahr entwickelte sich St. Pauli unter Fabian Hürzeler zur besten Zweitliga-Mannschaft der Saison. In unserem Wett Tipp heute setzt der zweitjüngste Trainer der Premier-League-Geschichte seine Erfolgsstory fort.

Die letzten beiden Duelle zwischen Everton und Brighton brachten keinen Sieger hervor. Davor gewann vier Mal in Folge die Gastmannschaft, welche in diesem Fall in der Everton Brighton Prognose das neue Team von Fabian Hürzeler ist. Der 31-Jährige startet im Anschluss einer starken Vorbereitung in sein neues Premier-League-Abenteuer.

Everton vertraut weiterhin auf die Fähigkeiten von Trainer Sean Dyche. Unter dem 53-Jährigen fuhren die Toffees in 62 Begegnungen allerdings nur 1,32 Punkte pro Spiel ein. Im Everton Brighton Wett Tipp heute erwarten wir keinen Sieg der Gastgeber, sondern setzen zu einer Quote von 1,90 bei Tipwin auf „Sieg Brighton (DNB)“.

Darum tippen wir bei Everton vs Brighton auf „Sieg Brighton (DNB)“:

In den letzten 7 Duellen konnte die gastgebende Mannschaft nicht gewinnen.

Brighton gewann zuletzt 4 Testspiele in Folge, das letzte mit 4:0 gegen Villarreal.

Everton hat die letzten beiden Spielzeiten mit einer Niederlage begonnen.

Everton vs Brighton Quoten Analyse:

Die Buchmacher erwarten ein ziemlich ausgeglichenes Duell zwischen Everton und Brighton. Wie schon in den letzten beiden Aufeinandertreffen ist ein Unentschieden denkbar. In der CrazyBuzzer App gibt es dafür Everton Brighton Quoten von 3,40.

Everton wird mit der heimischen Kulisse im Rücken hauchdünn favorisiert und erreicht in der Spitze eine Siegquote von 2,65. Gewinnt Fabian Hürzeler als Brighton-Trainer sein erstes Pflichtspiel, erwarten euch Siegquoten bis zu 2,75. Einfacher wird eine Everton Brighton Prognose dadurch nicht.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Everton vs Brighton Prognose: Begeisternder Fußball

Fabian Hürzeler tritt das Erbe von Roberto de Zerbi bei Brighton & Hove Albion an. Der 31-Jährige ist in dieser Saison der jüngste Mann an der Seitenlinie. Seine Spielphilosophie enthält viele Details, die den Ideen seines Vorgängers ähneln, wodurch ihm der Einstieg erleichtert wird.

Das war in der Vorbereitung teilweise zu erkennen. Die Seagulls gewannen vier von fünf Testspielen - nur die erste Begegnung verloren die Gäste gegen Basingstoke (1:2). Zuletzt feierte die Hürzeler-Elf vier Siege in Serie, die letzten beiden ohne Gegentor (1:0 vs. Queens Park Rangers, 4:0 vs. Villarreal).

Junge Spieler sollen unter Hürzeler eine große Rolle einnehmen, mit großem Talent gesegnet sind viele von ihnen. Fünf Youngsters wurden für den „Golden Boy Award“ nominiert - eine Auszeichnung für den besten U21-Spieler im europäischen Fußball.

Wie einzigartig diese Anzahl ist, wird im Vergleich zur restlichen Premier League deutlich. Nur sechs weitere Akteure aus der höchsten englischen Spielklasse wurden nominiert. Wie schon in den drei vorangegangenen Spielzeiten trauen wir den Seagulls einen Sieg am ersten Spieltag definitiv zu.

Everton - Brighton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Everton: 1:1 AS Rom (H), 3:0 Preston (A), 0:3 Coventry (A), 1:2 Salford (A), 3:3 Sligo Rovers (A).

Letzte 5 Spiele Brighton: 4:0 Villarreal (H), 1:0 Queens Park (A), 4:2 Tokyo V (A), 5:1 Kashima (A), 1:2 Basingstoke (A).

Letzte 5 Spiele Everton vs. Brighton: 1:1 (A), 1:1 (H), 5:1 (A), 1:4 (H), 2:3 (H).

Zudem spricht eine Kuriosität dieser Begegnung zumindest gegen eine Niederlage der Gäste im Everton Brighton Tipp. Seit sieben Liga-Duellen zwischen den beiden Teams verpasste die jeweils gastgebende Mannschaft einen Sieg.

Zieht ihr die Vorbereitung der Toffees hinzu, könnte diese Serie durchaus fortgesetzt werden. Everton gewann nur eines von fünf Testspielen und unterlag sowohl gegen Salford (1:2) als auch gegen Coventry City (0:3).

Nur eine Begegnung der Vorbereitung beendete die Mannschaft von Sean Dyche ohne Gegentor (3:0 vs. Preston). In den übrigen vier Freundschaftsspielen erlaubte Everton neun Gegentreffer.

Alternativ würde sich bei Bwin eine Wette auf „Über 2,5 Tore“ anbieten. Der Buchmacher bietet für mindestens drei Treffer im Spiel brauchbare Everton Brighton Wettquoten von 1,75 an.

Unser Everton - Brighton Tipp: Sieg Brighton (DNB)

Während der Vorbereitung sah Brighton etwas stärker als Everton aus und die Euphorie unter dem neuen Trainer Fabian Hürzeler ist groß. Den Toffees fehlte in der Defensive über weite Strecken der Testspiel-Phase noch die Abstimmung.