Everton - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 07.12.2024

SPORT1 Betting 05.12.2024 • 23:00 Uhr Everton - Liverpool Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Lassen die Reds wieder Punkte liegen?

Unser Everton - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 07.12.2024 lautet: Der LFC kassierte auswärts zuletzt viele Gegentore. Auch in unserem Wett Tipp heute werden die Reds keine Weiße Weste behalten.

Der 15. Spieltag der Premier League wird an diesem Samstag mit einem Kracher eröffnet. Im Goodison Park findet das 245. Merseyside Derby statt und in unserer Everton Liverpool Prognose nehmen wir die beiden Protagonisten genauer unter die Lupe. Auf dem Papier sind die Gäste der Favorit.

Doch die deutlich bessere Generalprobe feierten unter der Woche die Toffees. Zudem hatten die Reds in den vergangenen Jahren immer große Probleme mit ihren Gastauftritten im nur eine Meile entfernten Stadion des Rivalen. Wir entscheiden uns für den Everton Liverpool Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,79 bei LeoVegas .

Darum tippen wir bei Everton vs Liverpool auf “Beide Teams treffen”:

Everton hat keines der letzten 5 Heimspiele verloren.

Mit 29 Treffern stellt Liverpool die zweitbeste Offensive der Premier League.

Die Reds kassierten in jedem der letzten 4 Pflichtspiele in der Fremde mindestens 2 Gegentore.

Everton vs Liverpool Quoten Analyse:

Falls ihr den Buchmacher LeoVegas noch nicht kennt, dann werft gerne einen Blick auf unsere LeoVegas Erfahrungen , die wir mit diesem Wettanbieter gemacht haben. Genau wie seine Mitstreiter auf dem Markt sieht dieser Bookie die Gäste in der klaren Favoritenrolle. Die Everton Liverpool Quoten für Wetten auf die Reds bleiben durchgängig unter 1,45.

Wetten auf einen Heimsieg sind dagegen mit Quoten von im Schnitt 7,00 verbunden. Aufgrund der letzten direkten Duelle ist ein Tipp in Richtung der Gastgeber alles andere als abwegig. Für die “Doppelte Chance 1X” gibt es immer noch lukrative Everton Liverpool Wettquoten bis 2,90.

Everton vs Liverpool Prognose: Reds haben im Goodison Park Probleme

Pünktlich zum vielleicht wichtigsten Heimspiel der Saison hat Everton einen Befreiungsschlag gelandet. Unter der Woche schlugen die Toffees ebenfalls an heimischer Wirkungsstätte die Gäste aus Wolverhampton klar mit 4:0. Kurios: Die Gastgeber profitierten gleich von zwei Eigentoren von Craig Dawson.

Mit dem Sieg beendete Everton eine Serie von fünf sieglosen Premier-League-Spielen in Folge (3U, 2N). Doch nicht nur das: Ebenfalls konnten die Toffees mal wieder treffen, nachdem sie in den vier Partien zuvor nicht ein einziges Tor zustande gebracht haben.

Mit dem Dreier bauten die Blauen ihr Polster auf die Abstiegsränge auf fünf Zähler aus. Am Samstag wollen sie nachlegen und zu Hause sind sie seit fünf Liga-Spielen ungeschlagen (2S, 3U). In drei der letzten vier Heimpartien haben die Toffees noch nicht einmal ein Gegentor zugelassen.

In unserem Everton Liverpool Tipp können wir uns allerdings ein neuerliches Zu-Null-Spiel gegen den aktuellen Tabellenführer nicht vorstellen. Trotz zuletzt fünf ungeschlagenen Heimspielen in Folge stehen die Blues mit einer 2-3-2-Bilanz und 9:8 Toren aus allen bisherigen sieben Heimpartien nur auf Rang 14 der Heimtabelle.

Everton - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Everton: 4:0 Wolverhampton (H), 0:4 Manchester United (A), 0:0 Brentford (H), 0:0 West Ham (A), 0:1 Southampton (A)

Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:3 Newcastle (A), 2:0 Manchester City (H), 2:0 Real Madrid (H), 3:2 Southampton (A), 2:0 Aston Villa

Letzte 5 Spiele Everton vs. Liverpool: 2:0 (H), 0:2 (A), 0:2 (A), 0:0 (H), 0:2 (A)

Der LFC reist hingegen nicht nur als Spitzenreiter, sondern auch als bestes Auswärtsteam der Premier League in den Goodison Park. Doch erst am Mittwoch haben die Reds es verpasst, ihre bärenstarke Auswärtsbilanz noch weiter auszubauen. In Newcastle drehten sie einen zweimaligen Rückstand in der 83. Minute in eine 3:2-Führung.

Als alles nach dem nächsten Dreier Liverpools aussah, avancierte Newcastles Fabian Schär zum Party-Crasher und erzielte in der 90. Minute den Treffer zum 3:3-Endstand. Damit blieb der LFC bei fünf Siegen in nunmehr sieben Auswärtsspielen stehen (2U). Zudem schmolz der Vorsprung an der Tabellenspitze auf “nur” noch sieben Punkte.

Überragender Mann bei den Reds war mal wieder Mohamed Salah, der den ersten Treffer seines Klubs vorbereitete und die anderen beiden selbst erzielte. Trotzdem sollte es nach zuvor sieben Pflichtspiel-Siegen in Folge nicht für den nächsten Dreier reichen, weil die Abwehr in der Fremde mal wieder zu viele Gegentore zuließ.

In den letzten vier Pflichtspielen auf des Gegners Platz kassierte der LFC insgesamt neun Gegentreffer. In jeder dieser vier Auswärtspartien klingelte es mindestens zwei Mal im Kasten der Reds. Acht ihrer erst elf Premier-League-Gegentreffer in dieser Saison kassierten sie auswärts - alles gewichtige Argumente in der Everton Liverpool Prognose.

So seht ihr Everton - Liverpool im TV oder Stream:

07. Dezember 2024, 13:30 Uhr, Goodison Park, Liverpool

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Sky ist auch in dieser Saison die Anlaufstelle für die Partien aus Englands Elite-Liga. Neben diesem Anbieter, der das 245. Merseyside Derby sowohl im TV als auch im Stream zeigt, kann diese Begegnung auch bei WOW gestreamt werden.

Der LFC steht bei 99 Derby-Siegen (77U, 68N) und will am Samstag die 100 voll machen. In unserem Everton Liverpool Tipp trauen wir das den Gästen auch grundsätzlich zu - wären da nicht die schwachen Ergebnisse bei den letzten Gastspielen im Goodison Park.

Everton vs Liverpool: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Everton: Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Gueye, Mangala; Ndiaye, Doucoure, McNeil; Calvert-Lewin

Ersatzbank Everton: Virginia, Armstrong, Broja, Harrison, O’Brien, Beto, Coleman, Lindström, Patterson

Startelf Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Diaz

Ersatzbank Liverpool: Jaros, Elliot, Endo, Quansah, Mac Allister, Nallo, Morton, Nyoni, Nunez

Nur eines der letzten sieben Auswärtsspiele bei den Toffees hat der LFC gewonnen. Weiter zurückblickend hat Everton nur zwei der letzten zwölf Heim-Duelle mit dem kommenden Gegner verloren, selbst aber auch nur eines dieser zwölf Aufeinandertreffen gewonnen. Heißt: Neun der letzten zwölf Duelle im Goodison Park endeten remis.

Insofern gibt es in der Everton vs. Liverpool Prognose auch Gründe für die eingangs erwähnte Wette “Doppelte Chance 1X”. Aufgrund hoher Quoten könnte man diese Option mit geringem Einsatz durchaus wagen. Noch besser ist es, wenn ihr dafür einfach eine Gratiswette nutzt.

Unser Everton - Liverpool Tipp: “Beide Teams treffen”

In den letzten fünf direkten Duellen zwischen diesen beiden Teams gab es nie Tore auf beiden Seiten. Wir gehen aber davon aus, dass sich das dieses Mal ändert.

Der LFC stellt mit 29 Toren die zweitbeste Offensive Englands, kassierte auswärts zuletzt aber eine Reihe von Gegentreffern. 2:2, 3:2, 3:2 und 3:3 waren die Ergebnisse in den letzten vier Auswärtspartien der Reds. In den letzten 17 Pflichtspielen haben sie immer getroffen.

Everton auf der anderen Seite hat seine Torflaute beendet und konnte unter der Woche 4:0 gewinnen, auch wenn zwei Treffer Eigentore des Gegners waren. Zu Hause sind die Toffees seit fünf Partien ungeschlagen und auch von Liverpool wurden sie daheim in der Vergangenheit nur selten bezwungen. Eine Torwette ist für uns die beste Option.