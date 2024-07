FC Lugano - Fenerbahce Tipp, Prognose & Quoten | 23.07.2024

von SPORT1 Betting 22.07.2024 • 16:00 Uhr FC Lugano - Fenerbahce Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Qualifikation Wette | Erster Pflichtspielsieg unter Jose Mourinho?

Unser FC Lugano - Fenerbahce Sportwetten Tipp zum Champions League Qualifikation Spiel am 23.07.2024 lautet: Der türkische Vizemeister hat im Sommer mit der Verpflichtung von Jose Mourinho für Aufsehen gesorgt. Im Wett Tipp heute schafft Fenerbahce eine gute Ausgangslage für das Rückspiel.

In der abgelaufenen Spielzeit fanden sich beide Mannschaften im Teilnehmerfeld der Conference League wieder. Der FC Lugano hisste nach der Gruppenphase die weiße Fahne - Fenerbahce verabschiedete sich hingegen erst im Viertelfinale aus dem Wettbewerb. Dieses Jahr versuchen sich die beiden Vizemeister in der Champions League Qualifikation.

Schaut ihr auf die Quoten der Buchmacher, beispielsweise in ihren Sportwetten Apps, entdeckt ihr die niedrigeren Siegquoten für den türkischen Vizemeister. Diese befinden sich bei Bwin aber immer noch im starken Bereich von 1,78, weshalb wir unseren Wett Tipp heute dort auf “Sieg Fenerbahce” abgeben.

Darum tippen wir bei FC Lugano vs Fenerbahce auf “Sieg Fenerbahce”:

Mourinho ist ein Spezialist für den europäischen Wettbewerb.

Lugano verlor im letzten Jahr 4 von 6 Conference-League-Gruppenspielen.

Fenerbahce stand im letzten Jahr im Viertelfinale der Conference League.



FC Lugano vs Fenerbahce Quoten Analyse:

Die Vizemeisterschaft in der Schweizer Super League war für den FC Lugano bereits ein großer Erfolg. International hingegen hatten die Bianconeri hingegen noch deutlich größere Probleme, weshalb Siegquoten bis 4,20 vertretbar erscheinen.

Fenerbahce hat im europäischen Vereinsfußball hingegen schon über einen längeren Zeitraum mehrere Achtungserfolge errungen. Istanbul überstand letztes Jahr die Conference-League-Gruppenphase, ebenso wie in der Saison zuvor die Gruppenphase der Europa League. In der Spitze liegen die Siegquoten der Gäste bei knapp unter 1,80.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FC Lugano vs Fenerbahce Prognose: Dem Erfolg unterordnen

Für das oberste Trainerregal waren die vergangenen Jahre von Jose Mourinho nicht stark genug. So fand er in dieser Sommerpause den Weg in den türkischen Fußball und unterschrieb bei Fenerbahce.

Der Portugiese ist bekannt für seine Bereitschaft, die Spielweise seiner Teams ganz und gar dem Erfolg unterzuordnen. So gelang ihm auch bei seiner letzten Station, dem AS Rom, mit dem Titel in der Conference League.

Ansehnlich war seine fußballerische Herangehensweise meist nicht, doch der erste europäische Titel seit mehr als 60 Jahren war für die Giallorossi Grund genug, dem 61-Jährigen seine durchwachsenen Resultate in der Liga eine Zeit lang zu verzeihen.

Mit Fenerbahce will Mourinho den Weg zurück in die Königsklasse finden. Zu Gast beim FC Lugano sind die Sari Kanaryalar klarer Quotenfavorit. Besonders die letzten beiden Ergebnisse in der Vorbereitung (5:1 vs. Hull City, 4:0 vs. Strasbourg Alsace) haben gezeigt, dass der türkische Vizemeister auch ohne vorherigen Pflichtspieleinsatz in Form ist.

FC Lugano - Fenerbahce Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Lugano: 2:1 Grasshopper (H), 3:1 Parma (H), 0:1 Aarau (H), 5:1 Bellinzona (H), 2:0 Stade Nyonnais (H).

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 5:1 Hull City (H), 4:0 Strasbourg Alsace (H), 0:1 Hajduk Split (H), 1:1 Admira Wacker (A), 2:1 Petrolul Ploiesti (H).

Letzte 5 Spiele FC Lugano vs. Fenerbahce: -



Vergangenes Jahr tauchte der FC Lugano in der Teilnehmerliste der Conference League auf. Gemeinsam mit Besiktas, Bodo/Glimt und dem FC Brügge bildeten die Schweizer die Gruppe D. Nach vier Punkten aus zwei Spielen hagelte es aber vier Niederlagen in Serie.

Während dieser Pleitenserie flogen die Bälle reihenweise in das Gehäuse der Bianconeri. Das Torverhältnis von 3:12 war ein eindeutiges Signal in Richtung einer Überforderung.

Fenerbahce hat mit Kapitän Edin Dzeko, Dusan Tadic und weiteren Akteuren mehrere erfahrene Spieler auf Topniveau im Team, das in der vergangenen Spielzeit für die meisten Tore der Süper Lig (2,6 pro Spieltag) verantwortlich war.

Weniger Gegentore als die 0,8 pro Ligaspiel ließ nur Galatasaray zu (0,7). Unter Jose Mourinho ist von einer weiteren Steigerung in der Hintermannschaft auszugehen. Das erhöht die Schwierigkeiten für den FC Lugano.

Unser FC Lugano - Fenerbahce Tipp: Sieg Fenerbahce

Wir erwarten einen konzentrierten Auftritt der Gäste, die unter Mourinho das richtige Mindset an den Tag legen sollten, um ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Fenerbahce zeigte beeindruckende Leistungen in der Vorbereitung und hat im Kader eine höhere Qualität zur Verfügung.