FC St. Gallen - Tobol Qostanai Tipp, Prognose & Quoten | 25.07.2024

von SPORT1 Betting 24.07.2024 • 10:00 Uhr FC St. Gallen - Tobol Qostanai Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Qualifikation Wette | Spielt die Entfernung eine Rolle?

Unser FC St. Gallen - Tobol Qostanai Sportwetten Tipp zum Conference League Qualifikationsspiel am 25.07.2024 lautet: Nie zuvor traf der FC St. Gallen in einem Pflichtspiel auf einen Gegner, der weiter entfernt war als Tobol Qostanai. In unserem Wett Tipp heute sind die Gäste nicht chancenlos.

Die Heimat von Tobol Qostanai liegt circa 3.800 km Luftlinie vom Stadion des FC St. Gallen entfernt. Nachdem die Gäste in der Europa-League-Qualifikation gegen Ruzomberok (2:5, 1:0) ausgeschieden sind, versuchen sie ihr Glück nun in der Conference-League-Qualifikation. Dort sind sie bereits im vergangenen Jahr gescheitert. St. Gallen ist schlecht in die neue Spielzeit gestartet und hat in der Liga am ersten Spieltag mit 0:1 gegen Winterthur verloren.

In unserem Wett Tipp heute spielen wir bei Betano eine Quote von 1,75 für “Über 0,5 Tore Tobol Qostanai”.

Darum tippen wir bei FC St. Gallen vs Tobol Qostanai auf “Über 0,5 Tore Tobol Qostanai”:

Tobol Qostanai hat in der Europa-League-Qualifikation in beiden Spielen gegen Ruzomberok getroffen.

St. Gallen hat in der letzten Saison 1,3 Gegentore pro Spieltag kassiert.

Tobol Qostanai hat letztes Jahr in 5 von 8 Conference-League-Qualifikationsspielen getroffen.



FC St. Gallen vs Tobol Qostanai Quoten Analyse:

Die Wettanbieter schätzen das Niveau der Hausherren über die Qualitäten der Gäste aus Kasachstan ein. In ihren Sportwetten Apps könnt ihr das aus den Siegquoten von circa 1,30 für einen Erfolg der Espen lesen.

Noch nie trafen die beiden Kontrahenten in einem Pflichtspiel aufeinander. Trotzdem sind sich die Buchmacher darüber im Klaren, dass Tobol keine höheren Chancen als Siegquoten von ungefähr 8,00 verdient hat.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FC St. Gallen vs Tobol Qostanai Prognose: Eine weite Reise

Etwas mehr als 3.800 km Luftlinie legen die Gäste aus Kasachstan für dieses Auswärtsspiel in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation zurück. Eine Anstrengung, welche die Kasachen gewohnt sind.

Trainer Nurbol Zhumaskaliev hat mit seiner Mannschaft bereits 12 Ligaspiele sowie sieben Pokalspiele hinter sich gebracht. Dementsprechend stehen die Gäste voll im Saft und ihre Abläufe sind eingeschliffen.

Für die Qualifikation zum europäischen Wettbewerb legt Tobol jedes Jahr weite Strecken zurück. In der abgelaufenen Spielzeit scheiterten die Gäste erst in der letzten Qualifikationsrunde zur Conference League.

Achtenswert waren ihre Auftritte dennoch. Fünf von acht Partien schlossen die Kasachen mit mindestens einem eigenen Treffer ab. Aktuell hat die Zhumaskaliev-Elf eine Serie von drei Pflichtspielen in Folge mit mindestens einem eigenen Treffer auf dem Zettel.

FC St. Gallen - Tobol Qostanai Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC St. Gallen: 0:1 Winterthur (A), 1:0 Vaduz (A), 1:3 Rapperswil-Jona (A), 2:1 Uni Craiova (A), 0:2 Ludogorets (H).

Letzte 5 Spiele Tobol Qostanai: 1:0 Ruzomberok (H), 2:5 Ruzomberok (A), 4:3 Aktobe (A), 0:0 Atyrau (A), 0:4 Atyrau (A).

Letzte 5 Spiele FC St. Gallen vs. Tobol Qostanai: -



St. Gallen hat erst kürzlich das erste Ligaspiel absolviert und dabei einen ersten Rückschlag einstecken müssen. Die Espen verloren mit 0:1 gegen Winterthur und haben einige Schwachstellen offenbart.

Normalerweise ist der Angriff der Hausherren nicht das Problem, sondern eher die Verteidigung. Durchschnittlich erlaubten die Espen in der letzten Spielzeit 1,3 Gegentore pro Spieltag.

Tobol zeigte in der Europa-League-Qualifikation große Gegenwehr, musste sich in der ersten Qualifikationsrunde aber dennoch mit insgesamt 3:5 gegen Ruzomberok geschlagen geben. Immerhin gelangen den Kasachen drei Treffer in zwei Partien.

Somit sollten sich die Hausherren in Acht nehmen, vor allem nach ihrem verpatzten Liga-Auftakt. Tobol kann aus der 3-5-2 Formation einige Torchancen kreieren und ist die großen Reisestrapazen gewohnt.

Unser FC St. Gallen - Tobol Qostanai Tipp: Über 0,5 Tore Tobol Qostanai

Die Favoritenrolle gebührt den Hausherren, daran wollen wir gar nicht rütteln. Einfach werden es die Kasachen den Espen aber nicht machen, dafür waren ihre Auftritte in der EL-Quali zu stark. Zudem haben die Gäste bereits den Rhythmus aus wöchentlichen Ligaspielen aufbauen können und werden von diesem Vorteil profitieren.