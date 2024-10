Fenerbahce - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 23.10.2024 • 11:00 Uhr Fenerbahce - Manchester United Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Fahren die Red Devils den 1. EL-Sieg ein?

Unser Fenerbahce - Manchester United Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 24.10.2024 lautet: Man United ist nach wie vor ungeschlagen auf internationaler Ebene, war aber auch nicht siegreich. Ob es in unserem Wett Tipp heute zu einem Triumph reicht, ist mehr als fraglich.

Fenerbahce holte in der Europa League einen Sieg und ein Remis und will in unserer Fenerbahce Manchester United Prognose an diese Leistungen anknüpfen. Mit den Red Devils wartet nun aber eine vermeintlich harte Nuss. In der Premier League verbuchten die Engländer zuletzt einen wenig glanzvollen 2:1-Erfolg gegen Brentford und beendeten somit eine Negativserie von wettbewerbsübergreifend fünf sieglosen Spielen.

Auf einen Favoriten legen wir uns in unserem Fenerbahce Manchester United Wett Tipp heute nicht fest und spielen „Beide Teams treffen & Unter 5,5 Tore“ zu einer Quote von 1,77 bei Betway.

Darum tippen wir bei Fenerbahce vs Manchester United auf „Beide Teams treffen & Unter 5,5 Tore“:

Beide EL-Duelle von Fenerbahce brachten beiderseitige Tore mit sich.

Manchester United erzielte 4 Treffer im Turnier und traf in beiden Spielen.

3 der jüngsten 4 Aufeinandertreffen beider Konkurrenten brachten Tore auf beiden Seiten mit sich.

Fenerbahce vs Manchester United Quoten Analyse:

Die Wettanbieter legen sich am klassischen Drei-Weg-Markt auf keinen Favoriten fest. Die Fenerbahce Manchester United Quoten bewegen sich für Siegwetten zwischen 2,35 und 2,70, wobei den Gästen aus England marginale Vorteile eingeräumt werden.

Mit einem Schützenfest ist nicht zwingend zu rechnen. Am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ zeichnet sich aber eine klare Tendenz zu drei oder mehr Toren ab. Bet-at-home gewährt für diesen Spielausgang Fenerbahce Manchester United Wettquoten von 1,65. Zudem wird die erstmalige Bet-at-home Registrierung mit einem zusätzlichen Willkommensbonus (100 Prozent bis zu 100 Euro) versüßt.

Fenerbahce vs Manchester United Prognose: Hält Fenerbahces Defensive stand?

Defensiv überzeugten die Türken auf internationaler Bühne noch nicht und konnten in keinem der beiden Duelle die Null halten. Der erste Spieltag brachte zu Hause gegen Union Gilloise einen knappen 2:1-Erfolg mit sich. Zuletzt führte ein 1:1 in Twente zu einer Punkteteilung.

Dabei zeigten die Kicker aus dem Mittleren Osten Moral und egalisierten einen zeitigen Rückstand. Beide Ansetzungen in der Europa League führten zu beiderseitigen Treffern und endeten mit weniger als 3,5 Toren.

Auf nationaler Ebene spielt das Team von Trainerfuchs Jose Mourinho ebenfalls recht erfolgreich und musste nur einen Misserfolg in acht Spielen hinnehmen. Der 1:3-Heimniederlage gegen Galatasaray stehen fünf Siege und zwei Remis gegenüber.

Hinter Galatasaray (28) stellt Fenerbahce mit 18 Toren die beste Offensive im türkischen Oberhaus und traf bisweilen in jedem Liga-Duell, was auch im Fenerbahce Manchester United Tipp möglich sein sollte. Alle acht Spieltage brachten zudem weniger als 5,5 Tore mit sich.

Fenerbahce - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 2:2 Samsunspor (A), 1:1 Twente (A), 2:0 Antalyaspor (A), 2:1 Union St. Gilloise (H), 1:3 Galatasaray (H).

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:1 FC Brentford (H), 0:0 Aston Villa (A), 3:3 FC Porto (A), 0:3 Tottenham Hotspur (H), 1:1 Twente (H).

Letzte Spiele Fenerbahce vs. Manchester United: 2:1 (H), 1:4 (A), 3:0 (H), 2:6 (A), 1:0 (A).

Manchester United stellt mit 854,15 Millionen Euro den teuersten Kader in der Europa League und gewann dennoch keines der ersten beiden Vorrundenspiele. Der erste Spieltag war im Old Trafford gegen Twente nach einem 1:1 als herbe Enttäuschung zu bewerten. Zuletzt gelang den Red Devils in Porto ein 3:3.

Vor allem defensiv steht United auf internationaler Ebene nicht sicher und musste sich vier Gegentore in zwei Spielen ankreiden lassen. Beide Ansetzungen führten zu beiderseitigen Toren und deuten somit auch in der Fenerbahce Manchester United Prognose auf eine torreiche Angelegenheit hin.

Im englischen Oberhaus ist das Team von Trainer Erik ten Hag lediglich auf Platz 12 anzutreffen und droht im Mittelfeld der Tabelle zu verweilen. Nur drei der insgesamt acht Spieltage waren von Erfolg gekrönt (2U, 3N). Der Coach gerät mehr und mehr in die Kritik. Das Boulevard-Blatt „The Sun“ brachte bereits mit Edin Terzic seinen potenziellen Nachfolger ins Spiel. Mit dem knappen 2:1 gegen Brentford am vergangenen Wochenende verschaffte sich ten Hag nach drei sieglosen Liga-Duellen vorerst etwas Luft. Alle acht Premier-League-Duelle brachten weniger als 5,5 Tore mit sich.

So seht ihr Fenerbahce - Manchester United im TV oder Stream:

24. Oktober 2024, 21:00 Uhr, Sükrü Saracoglu Stadi, Istanbul (Türkei)

Übertragung TV: RTL+

Übertragung Stream: RTL+

Die Rechte für die Übertragung der Europa League liegen bei RTL. Die Begegnung zwischen den Türken und den Engländern wird jedoch nur auf RTL+ übertragen.

Wer seinen Fenerbahce Manchester United Tipp anhand von Live-Bildern in die korrekte Richtung lenken möchte, ist somit auf ein Abo angewiesen.

Fenerbahce vs Manchester United: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fenerbahce: Livakovic - Müldür, Rodrigo Becao, Djiku, Oosterwolde - Amrabat, Tadic, Fred, S. Szymanski, Kostic - Dzeko

Ersatzbank Fenerbahce: Cetin, Söyüncü, Akaydin, Mercan, Yandas, Saint-Maximin, Aydin, Kahveci, Tosun, En-Nesyri

Startelf Manchester United: A. Onana - Diogo Dalot, de Ligt, J. Evans, Li. Martinez - Eriksen, Casemiro, Rashford, Mount, Garnacho - Höjlund

Ersatzbank Manchester United: Bayindir, Lindelöf, Mazraoui, Ugarte, Fletcher, Amad, Antony, Zirkzee, Wheatley

Die Türken müssen weiterhin verletzungsbedingt auf ihren Rechtsaußen Cengiz Ünder verzichten. Coach Jose Mourinho wird vermutlich am 4-2-3-1 festhalten und das Spiel aus einer Viererkette heraus gestalten. Dennoch reicht es vom Spielermaterial nicht, um mit seinem Ex-Verein Manchester United mitzuhalten.

Bei den Red Devils fehlt Kapitän Bruno Fernandes. Der Portugiese ist im offensiven Mittelfeld unterwegs und aufgrund seines Platzverweises im Duell gegen Porto für das Match mit den Türken gesperrt. Mason Mount stünde als Alternative im offensiven Mittelfeld bereit. Zudem müssen die Engländer in der Fenerbahce gegen Manchester United Prognose verletzungsbedingt auf ihren Innenverteidiger Leny Yoro verzichten.

Unser Fenerbahce - Manchester United Tipp: Beide Teams treffen & Unter 5,5 Tore

Manchester United stellt den teuersten Kader in der gesamten Europa League, wartet aber nach wie vor auf das erste Erfolgserlebnis im Zuge des Turniers. Ob es nun gegen die Türken soweit ist, ist mehr als fraglich. Aus diesem Grund distanzieren wir uns von einer klassischen Drei-Weg-Wette.

Bei beiden Teams endeten die bisherigen Europa-League-Spiele mit beiderseitigen Toren. Auch diesmal tendieren wir zu einem ähnlichen Ergebnis.