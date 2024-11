Feyenoord - RB Salzburg Tipp, Prognose & Quoten | 06.11.2024

Unser Feyenoord - RB Salzburg Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 06.11.2024 lautet: Aktuell läuft RB Salzburg der Konkurrenz in der österreichischen Bundesliga sowie der Champions League hinterher. Eine Veränderung dieser Situation erwarten wir im Wett Tipp heute nicht.

Offiziell gibt es keine Trainerdiskussion bei den Roten Bullen, doch unsere Feyenoord RB Salzburg Prognose könnte das in naher Zukunft ändern. Die Gäste gewannen nur eines ihrer letzten vier Pflichtspiele. Zudem kassierte RB Salzburg an allen drei Champions-League-Spieltagen eine Zu-Null-Niederlage.

Viel besser sahen dagegen die ersten Auftritte von Feyenoord aus. Der niederländische Vertreter gewann zuletzt zwei CL-Spiele in Folge und ist in unserem Feyenoord RB Salzburg Wett Tipp heute klarer Favorit. Bei Merkur Bets wählen wir deshalb eine Quote von 1,78 und spielen „Sieg Feyenoord & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Feyenoord vs RB Salzburg auf „Sieg Feyenoord & Über 1,5 Tore“:

Feyenoord vs RB Salzburg Quoten Analyse:

In den besten Sportwetten Apps zeigen die Feyenoord RB Salzburg Quoten einen riesigen Unterschied an. Den Roten Bullen droht bei Siegquoten bis 5,75 die vierte Niederlage im vierten Champions-League-Spiel.

Feyenoord vs RB Salzburg Prognose: Keine Entwicklung, keine Torgefahr

Feyenoord - RB Salzburg Statistik & Bilanz:

Danach fand sich die Mannschaft aus Rotterdam immer besser in der Königsklasse zurecht und empfahl sich mit Siegen gegen Girona (3:2) und Benfica Lissabon (3:1) für die Favoritenrolle in dieser Paarung.

Besticht Feyenoord in diesem Aufeinandertreffen erneut mit drei eigenen Torerfolgen, ist sogar ein Sieg mit zwei Toren Differenz denkbar. Der würde bei Merkur Bets eine Quote von 2,39 ermöglichen.

So seht ihr Feyenoord - RB Salzburg im TV oder Stream:

Feyenoord vs RB Salzburg: Die möglichen Aufstellungen

Unser Feyenoord - RB Salzburg Tipp: Sieg Feyenoord & Über 1,5 Tore

Die Rollen in dieser Begegnung sind klar verteilt und es deutet nahezu alles auf einen Sieg der Hausherren hin. RB Salzburg erlaubte bislang in jedem CL-Spiel „Über 1,5 Gegentore“ und trat selbst in der Offensive kaum in Erscheinung.