Feyenoord Rotterdam - Bayern Tipp, Prognose, Quoten 22.1.

Unser Feyenoord Rotterdam - Bayern Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 22.01.2025 lautet: Der deutsche Rekordmeister will das direkte Ticket für das CL-Achtelfinale lösen. Im Wett Tipp heute dürfte auf diesem Weg ein weiterer Sieg hinzukommen.

Nach sechs Spieltagen der Champions-League-Saison 2024/25 liegt der FC Bayern mit zwölf Punkten auf Rang 10 der Tabelle. Der deutsche Rekordmeister möchte sich direkt fürs Achtelfinale qualifizieren, um die Playoffs im Februar zu umgehen.

Dafür brauchen die Männer von Coach Vincent Kompany am Mittwoch in unserer Feyenoord Rotterdam Bayern Prognose am besten einen Dreier. Wir rechnen dem FCB gute Chancen aus und spielen mit einer Quote von 1,72 bei Bet365 den Feyenoord Rotterdam Bayern Wett Tipp heute “Sieg Bayern & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Feyenoord Rotterdam vs Bayern auf “Sieg Bayern & Über 2,5 Tore”:

Feyenoord hat 3 der letzten 4 Champions-League-Heimspiele verloren

In den jüngsten 46 Spielen der CL-Gruppen- bzw Liga-Phase kassierte der FCB gerade mal 2 Pleiten

Die Bayern sind seit 8 Duellen mit niederländischen Vereinen ungeschlagen

Feyenoord Rotterdam vs Bayern Quoten Analyse:

In der CL-Tabelle nach sechs Spieltagen beträgt der Unterschied zwischen beiden Teams nur zwei Punkte. Die Münchner haben aber beim Marktwert mit 883 zu 315 Millionen Euro klar die Nase vorne. So fallen auch die Feyenoord Rotterdam vs Bayern Quoten recht deutlich aus.

Mehr als eine Quote von 1,44 ist für einen Sieg des deutschen Rekordmeisters aktuell nicht drin. Für einen Erfolg der Hausherren bekommt ihr dagegen bei den besten Buchmachern in unserem Wettanbieter Vergleich Feyenoord Rotterdam gegen Bayern Wettquoten zwischen 6,50 und 7,00.

Feyenoord Rotterdam vs Bayern Prognose: Die Hausherren wollen in die K.o.-Runde

Arne Slot hatte Feyenoord 2023 zur Meisterschaft und im Vorjahr auf den zweiten Platz in der Eredivisie sowie zum Pokalsieg geführt. Im Sommer verließ der Coach aber den Verein und ging zum Liverpool FC. So wartete auf den Nachfolger Brian Priske ein schweres Erbe. In der Liga kann der “Stadionclub” bisher noch nicht an die Erfolge der vergangenen Spielzeiten anknüpfen. Nach 19 Spieltagen steht Rotterdam nur auf Rang 4 und hat schon zehn Punkte Rückstand auf den Tabellenführer PSV Eindhoven. Vor allem daheim reichte es in neun Liga-Spielen nur zu fünf Siegen (2U, 2N).

In der Champions League haben die “Trots van Zuid” mit drei Erfolgen gegen Girona, Benfica und Sparta Prag sowie einem Remis gegen Manchester City zehn Punkte auf dem Konto. Niederlagen setzte es daheim gegen Leverkusen und RB Salzburg. Bei einem xG-Wert von 7,4 hat Feyenoord schon 14 Mal getroffen. Das ist der beste Wert für den Verein seit 1999/2000. Nur zwei Teams in der Königsklasse haben eine bessere Shot Conversion als Feyenoord (23,7 Prozent). Allerdings ist Rotterdam noch ohne Weiße Weste im laufenden Wettbewerb. Bisher hat der Klub noch nie die CL-K.o.-Phase erreicht.

Das 3:2 am vergangenen Wochenende in der Allianz Arena gegen Wolfsburg war der vierte BL-Sieg in Folge für die Bayern. Damit halten die Münchner den Rivalen aus Leverkusen bei einem Abstand von vier Punkten. Allerdings machte sich der Rekordmeister wie beim 1:0 in Mönchengladbach das Leben mit einer schlechten Chancenverwertung selbst schwer. Der FCB hat in der Bundesliga die meisten Großchancen kreiert (89), aber auch die meisten vergeben (55). Unter Coach Kompany herrscht wieder eine positive Stimmung. Die Roten überzeugen mit Spielfreude und einer Menge an Torchancen.

Allerdings ist noch fraglich, wie nachhaltig die neue Stabilität ist. In der Königsklasse können die Münchner die zweitbeste “Shooting Accuracy” vorweisen. 60 Prozent der Schüsse kommen aufs gegnerische Tor. Der beste xG-Wert (16,3) reicht für die drittbeste Offensive (17). Auf der anderen Seite des Spielfeldes ließ nur PSG in dieser Saison der Champions League weniger Schüsse zu als der FCB (45). In den vergangenen 46 Spielen der CL-Gruppen- bzw Liga-Phase kassierten die Bayern nur zwei Pleiten (40S, 4U). Allerdings setzte es beide Pleiten gegen Aston Villa (0:1) und Barcelona (1:4) in dieser Spielzeit. Trotzdem halten wir an unserem Feyenoord Rotterdam Bayern Tipp fest.

Feyenoord Rotterdam - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Feyenoord Rotterdam: 1:1 Willem II Tilburg (A), 4:1 Rijnsburgse Boys (A), 1:2 Utrecht (H), 0:3 PSV Eindhoven (A), 2:1 MVV (A)

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:2 Wolfsburg (H), 5:0 Hoffenheim (H), 1:0 Gladbach (A), 6:0 Red Bull Salzburg (A), 5:1 RB Leipzig (H)

Letzte 5 Spiele Feyenoord Rotterdam vs Bayern: 1:3 (A), 2:2 (H)

Beide Vereine trafen in der Champions-League-Saison 2001/02 erstmals aufeinander. Die Bayern hatten mit einem 2:2 in Rotterdam und einem 3:1 daheim das bessere Ende für sich.

Die Münchner sind seit acht Duellen mit niederländischen Vereinen ungeschlagen (4S, 4U). Feyenoord konnte zwölf von 19 Heimspielen gegen Teams aus Deutschland für sich entscheiden.

Die Buchmacher rechnen bei der Feyenoord Rotterdam Bayern Prognose mit Toren. Für den Tipp “Über 2,5 Tore” schaffen es die Quoten nicht mal auf einen Wert von 1,50. Natürlich müssen wir so auch die Stürmer auf dem Zettel haben.

Harry Kane erzielte in 49 CL-Partien 34 Treffer. Kommt am Mittwoch mindestens ein weiteres Tor hinzu, bekommt ihr bei Interwetten für den Feyenoord Rotterdam Bayern Tipp “Kane trifft” eine Quote von 1,65.

So seht ihr Feyenoord Rotterdam - Bayern im TV oder Stream:

22. Januar 2025, 21 Uhr, De Kuip, Rotterdam

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Nur eine Partie pro Champions-League-Spieltag ist nicht bei DAZN zu sehen. Alle anderen Partien der Königsklasse zeigt der Streaming-Anbieter exklusiv. Dazu gehört auch das Duell am Mittwoch zwischen Feyenoord Rotterdam und den Bayern.

Anpfiff im De Kuip von Rotterdam ist um 21 Uhr.

Feyenoord Rotterdam vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Feyenoord Rotterdam: Bijlow - Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Bueno; Zerrouki, Stengs, Milambo; Hadj Moussa, Giménez, Paixão

Ersatzbank Feyenoord Rotterdam: Andreev, Wellenreuther (Tor), Gonzalez, Mitchell, Carranza, Ivanusec, Smal, Zechiel, Osman, Ueda, Read, Beelen

Startelf Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Pavlović - Olise, Musiala, Sané - Kane

Ersatzbank Bayern: Ulreich (Tor), Dier, Guerreiro, Stanisic, T. Müller, Goretzka, Coman, Tel, Gnabry

Die Hausherren müssen am Mittwoch auf Spieler wie Lotomba und Nadje verzichten. Ob Hwang und Timber spielen können, ist noch unklar. Die Bayern reisen ohne Boey, Ito, Palhinha und Peretz an.

Dafür wird Jamal Musiala nach einer überstandenen Grippe und zwei Kurzeinsätzen in der Startelf zurückerwartet, was für die Feyenoord Rotterdam Bayern Prognose durchaus eine Rolle spielen kann.

Unser Feyenoord Rotterdam - Bayern Tipp: Sieg Bayern & Über 2,5 Tore

Die Bayern wollen direkt ins Achtelfinale einziehen und sind hier auch auf einem guten Weg. Am Mittwoch dürfte für den deutschen Rekordmeister im De Kuip ein Sieg herausspringen. Das hat natürlich einerseits mit der guten Form der Münchner zu tun, andererseits tut sich Feyenoord in dieser Saison doch deutlich schwerer als in den Jahren zuvor.

Auch daheim muss Rotterdam immer wieder Niederlagen hinnehmen, zudem spricht der direkte Vergleich für die Gäste.