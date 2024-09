Feyenoord Rotterdam - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 18.09.2024 • 09:00 Uhr Feyenoord Rotterdam - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Besteht Bayer im De Kuip?

Unser Feyenoord Rotterdam - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 19.09.2024 lautet: Unser Wett Tipp heute zielt auf ein torreiches Match mit Treffern auf beiden Seiten ab.

Champions League am Donnerstag? Seit dieser Saison ist das der Fall! In unserer Feyenoord Rotterdam Leverkusen Prognose widmen wir uns einem der Königsklassen-Duelle, die zu noch ungewohnter Zeit an eben jenem Donnerstag in dieser Woche stattfinden. Es wird gewiss keine leichte Auswärtsfahrt für den deutschen Meister.

Auf Siegwetten würden wir im vorliegenden Match verzichten. Sollten beide Teams ihrer Linie treu bleiben, dann dürften wir aber ein torreiches Spiel sehen. Wir gehen davon aus, dass das so sein wird und entscheiden uns für den Feyenoord Rotterdam Leverkusen Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,77 bei Betway.

Darum tippen wir bei Feyenoord Rotterdam vs Leverkusen auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Saisonübergreifend hat Feyenoord in den letzten 12 Pflichtspielen immer getroffen.

Saisonübergreifend hat Leverkusen in 29 der letzten 30 Pflichtspiele getroffen.

In 3 von 5 Partien Rotterdams in dieser Saison gab es mindestens 3 Tore zu sehen; bei Bayer war das in 4 von 5 Pflichtspielen der Fall.



Feyenoord Rotterdam vs Leverkusen Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung schlägt ziemlich klar zugunsten der Gäste aus, was bei näherem Hinsehen durchaus etwas überrascht. Die Feyenoord Rotterdam Leverkusen Quoten für Wetten auf einen Erfolg Bayers erreichen Höchstwerte von 1,80. Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 4,20 für Wetten auf einen Heimsieg.

Selbst die Feyenoord Rotterdam Leverkusen Wettquoten für die “Doppelte Chance 1X” knacken noch die Marke von 2,00. Sie haben für uns Value und wären für uns durchaus eine Option, wenn man dafür einen Bonus verwenden kann. Hierfür lohnt sich ein Blick auf unseren Sportwetten Bonus Vergleich.

Feyenoord Rotterdam vs Leverkusen Prognose: Umkämpfte Partie

Feyenoord Rotterdam ist bestens in die Saison 2024/25 gestartet - und zwar mit einem Titel. Im Spiel um den Supercup setzte sich der niederländische Vizemeister und Pokalsieger mit 4:2 im Elfmeterschießen gegen Meister PSV Eindhoven durch. In einem spektakulären Match hatte es nach Ende der regulären Spielzeit 4:4 gestanden.

In der Folge blieb Feyenoord auch an den ersten vier Spieltagen der neuen Eredivisie-Saison ungeschlagen, konnte allerdings auch nur eine dieser vier Partien für sich entscheiden (3U). Saisonübergreifend sind die Niederländer aktuell seit 19 Pflichtspielen ungeschlagen (14S, 5U). Die letzte Pleite gab es im Sechzehntelfinal-Rückspiel der Europa League in der vergangenen Saison gegen AS Rom.

Allerdings gab es diese Niederlage erst im Elfmeterschießen. Wertet man die Partien nach 90 Minuten bzw. Verlängerung, so hat “De club aan de Maas” keines der letzten 31 Pflichtspiele verloren (21S, 10U). Die letzte Niederlage nach 90 Minuten gab es am 13. Dezember 2023, also schon im letzten Jahr!

Insofern ist es alles andere als abwegig, hier einen Blick auf den Feyenoord Rotterdam Leverkusen Tipp “Doppelte Chance 1X” zu werfen. Bei NEObet, der sich als Wettanbieter mit schneller Auszahlung etabliert hat, gibt es für diese Option aktuell die Höchstquote von 2,04.

Feyenoord Rotterdam - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Feyenoord Rotterdam: 2:2 Groningen (A), 1:1 Sparta Rotterdam (A), 5:1 Zwolle (A), 1:1 Willem II (H), 4:4, 4:2 i.E. PSV Eindhoven (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 4:1 Hoffenheim (A), 2:3 RB Leipzig (H), 1:0 Jena (A), 3:2 Gladbach (A), 2:2, 4:3 i.E. Stuttgart (H)

Letzte Spiele Feyenoord Rotterdam vs Leverkusen: 0:1 (A), 2:2 (H)



Mit Bayer kommt aber zugegebenermaßen ein dicker Brocken, der am vergangenen Wochenende eine starke Reaktion auf die erste Bundesliga-Pleite nach zuvor 35 Bundesliga-Partien ohne Niederlage zeigte, ins De Kuip. Bei der TSG Hoffenheim gewann die Werkself zwei Wochen nach dem 2:3 zu Hause gegen RB Leipzig souverän mit 4:1.

Das Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Carl Zeiss Jena ausgenommen, das der Double-Sieger mit einer B-Elf bestritt, hat Bayer in jedem der anderen vier Pflichtspiele in dieser Saison mindestens doppelt getroffen. Unsere Feyenoord Rotterdam Leverkusen Prognose geht nicht nur deswegen auch von einigen Toren der Gäste aus.

In der vergangenen Spielzeit erzielte der deutsche Vertreter in 13 Partien in der Europa League insgesamt 31 Tore und damit so viele wie kein anderes Team in allen europäischen Wettbewerben der letzten Saison. Im Schnitt traf die Werkself also fast 2,4 Mal pro EL-Partie.

Gegen Klubs aus den Niederlanden trat Bayer auf internationalem Parkett bisher sechsmal an und ist dabei noch ungeschlagen. Es gab je drei Siege und Remis. Allerdings liegt der letzte solche Vergleich auch schon ein gutes Stück zurück. Vor ziemlich genau 30 Jahren gab es im UEFA Cup ein torloses Remis gegen PSV Eindhoven.

So seht ihr Feyenoord Rotterdam - Leverkusen im TV oder Stream:

19. September 2024, 18:45 Uhr, De Kuip, Rotterdam

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN



Mit Ausnahme einiger Spiele, die am Dienstag bei Amazon Prime Video gezeigt werden, bekommt ihr die Partien der Champions-League-Saison 2024/25 exklusiv bei DAZN im TV und Stream zu sehen.

Das kommende Duell zwischen Feyenoord und Bayer ist das dritte zwischen diesen beiden Klubs. Bisher gab es diese Paarung nur einmal im Achtelfinale des UEFA Cups der Saison 1987/88, als sich die Werkself nach einem 2:2 in der Hafenstadt zu Hause mit 1:0 durchsetzte.

Feyenoord Rotterdam vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Feyenoord Rotterdam: Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Smal; Zechiel, Nadje, Nieuwkoop, Timber, Paixao; Gimenez

Ersatzbank Feyenoord Rotterdam: Bijlow, Andreev, Carranza, Gonzalez, Ivanusec, Milambo, Mitchell, Read, Trauner, Ueda

Startelf Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo, Wirtz, Terrier; Boniface

Ersatzbank Leverkusen: Kovar; Adli, Belocian, Garcia, Hofmann, Schick, Mukiele, Arthur, Tella

Florian Wirtz gibt sein Champions-League-Debüt! Bei unserem Feyenoord Rotterdam Leverkusen Tipp bauen wir auch auf Bayers Nummer 10. In den letzten vier Europa-League-Spielzeiten war Wirtz an den meisten Toren beteiligt (12 Treffer, 12 Vorlagen) und kreierte mit 88 die meisten Chancen aller Spieler.

Auch mit Victor Boniface darf man rechnen, nachdem er beim 4:1 in Sinsheim mit zwei Toren und einer Vorlage bester Bayer-Akteur war.

Unser Feyenoord Rotterdam - Leverkusen Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Die letzte Heimpleite Feyenoords in einem Pflichtspiel datiert vom 3. Dezember 2023 und war ein knappes 1:2 im Liga-Betrieb gegen den späteren Meister PSV. Seitdem blieb Rotterdam in 17 Pflichtspielen daheim ungeschlagen (13S, 4U). In der letzten CL-Saison haben die Niederländer daheim Celtic und Lazio geschlagen.

Es wird also alles andere als ein einfaches Auswärtsspiel für den Gast aus Deutschland. Insofern bleiben wir dabei, dass Torwetten in diesem Match den meisten Sinn machen, zumal sich beide Klubs schon in den ersten Pflichtspielen dieser Saison äußerst treffsicher zeigten und man lange suchen muss, um zuletzt eine Partie ohne einen Treffer des jeweiligen Teams zu finden.