Finnland - England Tipp, Prognose & Quoten | 13.11.2024

SPORT1 Betting 12.10.2024 • 08:00 Uhr Finnland - England Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Experimentiert Lee Carsley erneut in der Aufstellung?

Unser Finnland - England Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 13.11.2024 lautet: Die Three Lions unterlagen am dritten Spieltag überraschend gegen Griechenland (1:2). Der englischen Nationalmannschaft fehlte das Gleichgewicht im Spiel. Auf der Suche nach einer besseren Balance im Spiel, hilft England dem Wett Tipp heute bei einer Torwette.

Bis jetzt war Finnland in der Nations League B Gruppe 2 maßlos überfordert und verlor jedes einzelne Spiel (1:7 Tore). Unwohl könnte sich die Verteidigung der Gastgeber auch in unserer Finnland England Prognose fühlen. Die Three Lions reisen mit einem riesigen Paket an individueller Klasse nach Helsinki, dem es aber noch an der Feinabstimmung fehlt.

Im Vergleich mit Griechenland (1:2) leisteten sich verschiedenste Akteure im Team von Interimscoach Lee Carsley einen Ausrutscher. Ausgeschlossen sind weitere Fehler in unserem Finnland England Wett Tipp heute nicht. Bei Happybet spielen wir eine Quote von 1,70 für “Über 2,5 Tore” im Spiel.

Darum tippen wir bei Finnland vs England auf “Über 2,5 Tore”:

England erzielte die meisten erwartbaren Tore in der Nations League B (5,1 xG).

Finnland erlaubte bislang 4,6 erwartbare Gegentore (15.)

Die Experimente in der englischen Aufstellung sorgten bereits gegen Griechenland für Probleme in der Verteidigung.



Finnland vs England Quoten Analyse:

Die Buchmacher gehen bei den Finnland England Quoten von einer ähnlich einseitigen Paarung wie im Hinspiel aus (2:0-Sieg England). Ein Sieg der Three Lions löst bei Siegquoten bis 1,34 keine Freudensprünge aus.

Im Gegensatz dazu reichen die Finnland England Wettquoten für einen Heimsieg der Huuhkajat fast bis in den zweistelligen Bereich und sind auch bei den neuen Wettanbietern mit jeder Menge Value ausgestattet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Finnland vs England Prognose: Mehr Mut, mehr Risiko

Als Interimstrainer der englischen Nationalmannschaft würfelt Lee Carsley das implementierte System von seinem Vorgänger auseinander und experimentiert mit einer wesentlich anderen Herangehensweise.

Das außerordentliche Talent im Kader der Gäste soll mehr in Szene gesetzt und Spiele auf attraktive Art und Weise gewonnen werden. Die ersten beiden Begegnungen der Nations League gewann England noch jeweils mit 2:0. Am vergangenen Spieltag kassierten die Three Lions überraschend mit 1:2 gegen Griechenland die erste Niederlage unter Carsley.

Im Top-Spiel der Nations League B Gruppe 2 trafen mit England und Griechenland die zuvor ungeschlagenen Top-Teams aufeinander. Die Three Lions verloren mit 1:2 und hatten sogar noch Glück, dass drei weitere Treffer der Griechen zurückgenommen wurden. Das Ergebnis hätte wesentlich schlimmer ausfallen können, was den diesmaligen Hausherren Hoffnung für den Finnland England Tipp macht.

Trotzdem ist der Mut von Lee Carsley lobenswert. Der 50-Jährige versucht, die besten Spieler, unabhängig von ihren angestammten Positionen, aufs Feld zu bringen. Am dritten Spieltag ging das schief, doch die meisten erwartbaren Tore in der Nations League B (5,1 xG) sind ein guter Anfang.

Finnland - England Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Finnland: 1:2 Irland (H), 0:2 England (A), 0:3 Griechenland (A), 2:2 Schottland (A), 2:4 Portugal (A).

Letzte 5 Spiele England: 1:2 Griechenland (H), 2:0 Finnland (H), 2:0 Irland (A), 1:2 Spanien (A), 2:1 Niederlande (A).

Letzte Spiele Finnland vs. England: 0:2 (A).



Im zweiten Aufeinandertreffen mit der finnischen Auswahl sollte ein Sieg der Gäste auch mit fehlendem Gleichgewicht möglich sein. England ist der klare Favorit in der Finnland vs. England Prognose und gewann bereits den ersten Vergleich durch einen Doppelpack von Harry Kane mit 2:0.

Finnland ist mit der Qualität in der eigenen Gruppe (Griechenland, England, Irland) bisher überfordert gewesen und ließ die zweitmeisten erwartbaren Gegentore der gesamten Nations League B zu (4,6 xGA).

Während der fünf vorangegangenen Länderspiele wurde die Hintermannschaft der Gastgeber mehrfach aufgescheucht und jeweils mit “Über 1,5 Gegentoren” bestraft.

Findet England einen passenden Rhythmus für diese Partie und spielt die Stärken in der Offensive besser aus, könnte die gewünschte Antwort auf das verkorkste Duell gegen Griechenland möglich sein. Setzt ihr diesen Bet-at-home Gutschein für die Wette “England Über 2,5 Tore” ein, liegt eine Quote von 2,35 auf dem Tisch.

Auf der anderen Seite lassen sich Argumente finden, die für eine Wette auf “Finnland Unter 0,5 Tore” sprechen. Unter anderem wären die 1,5 erwartbaren Gegentore der Three Lions zu nennen - der zweitbeste Wert in der Nations League B (Georgien: 0,9 xG).

So seht ihr Finnland - England im TV oder Stream:

13. Oktober 2024, 18 Uhr, Olympiastadion Helsinki, Helsinki

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN



Zudem erarbeitete sich die finnische Auswahl bislang nur 1,8 erwartbare Tore in drei absolvierten Partien - schwächer waren nur Island (1,5 xG), Albanien (1,2 xG) und Kasachstan (0,6 xG).

Die einzige Chance für die Mannschaft von Markku Kanerva im Finnland England Tipp sind voraussichtlich die Konter. England sammelte bislang den meisten Ballbesitz pro Partie (72,9 Prozent), während Finnland nicht mehr als 43,2 Prozent auf die Beine gestellt hat.

Finnland vs England: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Finnland: Hradecky, Stahl, Hoskonen, Ivanov, Galvez, Schüller, Walta, Lod, Kamara, Keskinen, Pohjanpalo

Ersatzbank Finnland: Sinisalo, Joronen, Tenho, Uronen, Alho, Peltola, Suhonen, Jensen, Nissila, Antman, Källman, Pukki

Startelf England: Pickford, Alexander-Arnold, Stones, Colwill, Lewis, Palmer, Rice, Bellingham, Madueke, Watkins, Gordon

Ersatzbank England: Henderson, Pope, Guehi, Walker, Livramento, Gallagher, Curtis Jones, Gomes, Foden, Solanke, Kane

Große Motivationsreden brauchen die englischen Akteure vermutlich nicht nach der heftigen Kritik zum Spiel gegen Griechenland. Die nötige Form für eine Kehrtwende bringen die Angreifer im Kader der Three Lions für die Finnland gegen England Prognose jedenfalls mit.

Ollie Watkins steht nach sieben Premier-League-Spieltagen erneut bei sechs Scorer-Punkten. Noch beeindruckender ist aber die gigantische Form von Cole Palmer, der bei Chelsea sechs Tore und fünf Torvorlagen gesammelt hat.

Unser Finnland - England Tipp: Über 2,5 Tore

Wir erwarten von England einen Sturmlauf, bei dem sich die formstarken Offensivspieler zeigen und Finnland erneut massiv unter Stress setzen können. Im Gegenzug könnten Momente der fehlenden Balance zu Kontersituationen der Gastgeber führen, mit denen die Anzahl der Tore in dieser Partie steigt.