Finnland - Irland Tipp, Prognose & Quoten | 10.10.2024

Finnland - Irland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Wer gewinnt das Kellerduell?

Unser Finnland - Irland Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 10.10.2024 lautet: Finnland und Irland sind in der Nations League aktuell noch ohne Punkt und Tor. So verspricht das direkte Duell im Wett Tipp heute auch eine enge und torarme Partie zu werden.

In der Nations-League-Gruppe B2 kommt es am Donnerstag zu einem Duell um den Ligaverbleib. Finnland und Irland haben nach den ersten beiden Spieltagen noch keine Zähler auf dem Konto. Die Finnen kassierten zum Auftakt Auswärtsniederlagen gegen Griechenland (0:3) und England (0:2). Irland blieb daheim gegen die Engländer (0:2) und die Griechen (0:2) auch ohne Punkt und Tor. Wer darf sich nun über den ersten Treffer und die ersten Zähler freuen? Die Buchmacher können sich bei der Finnland Irland Prognose auf keinen Favoriten festlegen.

Auch wir tun uns schwer und spielen mit einer Quote von 1,71 bei Merkur Bets den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen: Nein & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Finnland vs Irland auf „Beide Teams treffen: Nein & Unter 3,5 Tore“:

Irland ist seit 3 Länderspielen ohne Tor

In den letzten beiden NL-Spielen blieb Finnland ohne eigenen Torschuss

Bei dieser Paarung wurde der Wert von 3 Treffern noch nie übertroffen - in 4 von 5 Fällen gab es eine „Weiße Weste“

Finnland vs Irland Quoten Analyse:

Beide Nationen liegen in der FIFA-Weltrangliste mit den Plätzen 62 und 64 sehr eng beieinander. So spielt für die Finnland Irland Quoten hauptsächlich der Heimvorteil eine kleine Rolle.

Die Hausherren sind mit Siegquoten zwischen 2,63 und 2,70 minimal favorisiert. Für einen Sieg der Gäste bekommt ihr aber auch nur Finnland vs. Irland Wettquoten zwischen 2,80 und 3,00. Wenn ihr euer Wettkonto gerne übers iPhone oder übers iPad pflegen wollt, findet ihr immer mehr Wettanbieter mit Apple Pay.

Finnland vs Irland Prognose: Welche Offensive kriegt die Kurve?

Die finnische Nationalmannschaft hatte sich mit der EM 2021 endlich für das erste große Turnier qualifiziert. Bei der Endrunde reichte es auch fürs erste Tor und den ersten Sieg der Verbandsgeschichte. Doch dieses Momentum konnte die „Huuhkajat“ nicht aufrechterhalten. In der Quali für die WM 2022 fehlte in der Gruppe D dann immerhin nur ein Punkt zum zweiten Platz. Diese knapp verpasste Teilnahme an den Playoffs holten die Skandinavier dank der Nations League dann beim Kampf um die Tickets für die EM 2024 nach. Im Halbfinale setzte es aber gleich ein bitteres 1:4 in Wales.

Nach diesem klaren Aus geriet Markku Kanerva unter Druck. Der Trainer durfte aber im Amt bleiben, bekam allerdings ein neues Trainerteam verpasst. Kurioserweise stehen sowohl Jani Honkavaara (Cheftrainer KuPS) als auch Teemu Tainio (Cheftrainer Tallinna Kalev) und Tim Sparv (Co-Trainer Sparta Prag) parallel zu ihrer Tätigkeit bei der Nationalmannschaft noch bei Vereinen unter Vertrag. Hauptziel des neuen Projekts ist die Teilnahme an der WM 2026. Probleme macht die Offensive. In den letzten beiden Nations-League-Spielen blieb Finnland ohne eigenen Torschuss.

2016 konnte sich Irland letztmals für ein großes Turnier qualifizieren. Die letzten vier Endrunden fanden dann ohne die „Boys in Green“ statt. In den vergangenen vier Jahren rutschte die irische Auswahl in der FIFA-Weltrangliste von Rang 34 auf 62 ab. Schlechter als Platz 70 waren die Männer von der Grünen Insel noch nie platziert. Vor allem die verpasste Quali für die EM 2024 war eine große Enttäuschung. In der Gruppe B konnten die Iren nur zwei Siege gegen Gibraltar holen.

Die Ära von Coach Stephen Kenny, der während seiner Amtszeit gerade mal auf sechs Siege in 29 Pflichtspielen kam, endete im November 2023. Seit Juli 2024 ist der Isländer Heimir Hallgrimsson neuer Teamchef Der neue Mann war mit den Leistungen der Mannschaft in seinen ersten beiden Spielen natürlich nicht zufrieden und krempelte den Kader ziemlich um. Seit drei Länderspielen ist Irland ohne Tor. Die Auswahl konnte nur eines der letzten acht Spiele gewinnen, bei fünf Niederlagen. Besserung soll im Finnland Irland Tipp eintreten.

Finnland - Irland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Finnland: 0:2 England (A), 0:3 Griechenland (A), 2:2 Schottland (A), 2:4 Portugal (A), 2:1 Estland (H)

Letzte 5 Spiele Irland: 0:2 Griechenland (H), 0:2 England (H), 0:3 Portugal (A), 2:1 Ungarn (H), 0:1 Schweiz (H)

Letzte 5 Spiele Finnland vs Irland: 1:0 (H), 1:0 (A), 0:3 (H), 0:3 (A), 1:1 (A)

Die ersten drei Länderspiele zwischen Finnland und Irland wurden zwischen 1990 und 2002 auf Freundschaftsbasis ausgetragen. Damals hatten die Iren mit zwei 3:0-Siegen und einem Remis (1:1) die Nase vorne.

Auch in der Nations-League-Spielzeit 2020/21 standen sich beide Teams gegenüber. Dabei setzten sich die Finnen zweimal mit 1:0 durch. In vier der fünf Vergleiche ging mindestens ein Keeper mit einer „Weißen Weste“ vom Feld.

So seht ihr Finnland - Irland im TV oder Stream:

10. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Olympiastadion Helsinki, Helsinki

Übertragung Stream: DAZN

Fans der Nations League brauchen ein Abo bei DAZN, um die Spiele live verfolgen und den Finnland Irland Tipp nachvollziehen zu können.

Anpfiff im Olympiastadion von Helsinki ist am Donnerstag um 20:45 Uhr.

Finnland vs Irland: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Finnland: Hradecky - Stahl, Hoskonen, Ivanov, Uronen - Peltola, Schüller, Kamara - F. Jensen, Pukki, Keskinen

Ersatzbank Finnland: Joronen, Sinisalo - Galvez, Tenho, Nissilä, Pohjanpalo, Källman, Niskanen, Lod, Antman, Walta, Alho, Pikkarainen, Kairinen

Startelf Irland: Kelleher - Omobamidele, Collins, O‘Shea, Brady - Ogbene, Cullen, Molumby, Knight, McGrath - Szmodics

Ersatzbank Irland: O‘Leary, Travers - McGuinness, Ebosele, O‘Dowda, Parrott, Ferguson, McAteer, Idah, Azaz, Taylor, Parrott, Johnston

Bei den Hausherren kehrt Flügelspieler Nikolai Alho nach einer Verletzung ins Team zurück.

Bei den Gästen fehlen in der Finnland vs. Irland Prognose die verletzten Seamus Coleman (Everton) und Will Smallbone (Southampton). Matt Doherty (Wolverhampton) wurde nicht nominiert.

Unser Finnland - Irland Tipp: Beide Teams treffen: Nein & Unter 3,5 Tore

Beide Mannschaften haben nach den letzten Enttäuschungen eine Art Neuanfang gewagt. Während die Iren auf einen neuen Cheftrainer setzen, wurden bei den Finnen gleich drei neue Co-Trainer installiert.

Zum Auftakt der Nations League im September gab es aber auf beiden Seiten noch keine Fortschritte zu sehen. Vor allem in der Offensive hapert es sowohl bei den „Boys in Green“ als auch bei der „Huuhkajat“.

Ein Favorit ist bei diesem Duell nicht auszumachen. Schaut man aber auf den direkten Vergleich und die Gefährlichkeit vor dem gegnerischen Tor, müssen sich die Fans in Helsinki am Donnerstag auf ein torarmes Spiel einstellen.