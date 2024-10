Fiorentina - AC Milan Tipp, Prognose, Quoten | 06.10.2024

SPORT1 Betting 05.10.2024 • 11:00 Uhr Fiorentina - AC Milan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Gerät Fonseca schon wieder unter Druck?

Unser Fiorentina - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 06.10.2024 lautet: Die Rossoneri hoffen nach der CL-Pleite in Leverkusen auf Punkte in der Liga. Der Wett Tipp heute macht den Gästen aber nicht allzu viele Hoffnungen.

Nach einem schwachen Start mit nur zwei Punkten aus den ersten drei Serie-A-Spielen kursierten bereits Gerüchte über die Entlassung von Milan-Coach Paulo Fonseca. Danach kriegten die Rossoneri aber mit drei Siegen in Folge zumindest in der Liga die Kurve. Doch mit dem 0:1 in Leverkusen steht die AC nach zwei Spieltagen der neuen CL-Spielzeit noch ohne Punkte da. Vor der Länderspielpause müssen die Mailänder in Florenz ran. Die Schwarz-Roten müssen dringend punkten, sonst nimmt die Trainer-Diskussion wieder Fahrt auf. Laut Quoten der Fiorentina AC Milan Prognose haben die Gäste auch die Nase vorne.

Wir schätzen die Ausgangslage etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 1,63 bei Merkur Bets den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X“.

Darum tippen wir bei Fiorentina vs AC Milan auf „Doppelte Chance 1X“:

Florenz ist seit 7 Liga-Heimspielen ungeschlagen

Bei dieser Paarung gab es in den letzten 6 Duellen 5 Heimsiege

Milan gewann nur eines der vergangenen 6 Serie-A-Gastspiele

Fiorentina vs AC Milan Quoten Analyse:

Die Viola hat in dieser Saison erst einen Sieg auf dem Konto und steht somit aktuell im grauen Mittelfeld der Tabelle. Da die Rossoneri trotz aller Schwierigkeiten aktuell die Nummer 3 in der Serie A sind, schlagen sich die Fiorentina AC Milan Quoten auf die Seite der Gäste.

Ihr bekommt bei den Buchmachern, die auch in immer größerer Anzahl Sportwetten mit Apple Pay ermöglichen, für einen Dreier der Gäste aus Mailand eine Quote im Schnitt von 2,20. Wenn die Hausherren alle Punkte bei sich behalten, wird das mit Fiorentina gegen AC Milan Wettquoten zwischen 3,10 und 3,30 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fiorentina vs AC Milan Prognose: Wer kommt besser aus der Europapokal-Woche?

Am Ende der vergangenen Saison lief der Vertrag von Coach Vincenzo Italiano in Florenz aus. Der Trainer hatte die Lilien zweimal in Folge ins Endspiel der UEFA Conference League sowie dreimal in Folge unter die Top 8 der Tabelle geführt. Als Nachfolger wurde im Sommer Raffaele Palladino verpflichtet, der zuvor mit Monza beachtliche Erfolge gefeiert hat. Doch bei der Fiorentina braucht der neue Mann wohl noch Zeit. Nach sieben Liga-Spielen steht nur ein Sieg auf der Habenseite. Immerhin kassierte die Viola bisher auch lediglich eine Niederlage in der Serie A.

Mit vier Remis landet die ACF aktuell gerade mal im Mittelfeld. Auch in der neuen Saison der Conference League tut sich Florenz noch schwer. In den Playoffs gegen den ungarischen Vertreter Puskas FC setzte man sich nur nach Elfmeterschießen durch. Im ersten Gruppenspiel am Donnerstag gegen die New Saints aus Wales reichte es auch nur zum glanzlosen 2:0-Sieg. Vor allem die Offensive macht Probleme. Sieben Tore aus den ersten sechs Partien werden in den Top 15 der Tabelle lediglich von einer Mannschaft unterboten. Dafür setzte es aber auch nur sieben Gegentore.

Zu Gast in der BayArena am Dienstag lauerte Milan auf Fehler, vergab die wenigen Konter aber durch Ungenauigkeiten im Spiel nach vorne. Erst nach dem 0:1-Rückstand in der 51. Minute wachten die Rossoneri auf und waren vor allem in der Schlussphase dem Ausgleich nahe. Doch am Ende glückte den Männern von Coach Paulo Fonseca kein Treffer mehr. So ist der Verein bei der 21. Teilnahme an der Königsklasse erst zum zweiten Mal mit zwei Niederlagen gestartet. Das Auftaktspiel hatte man daheim gegen Liverpool mit 1:3 verloren.

Damit bringen sich die Kritiker des Coaches vor dem Fiorentina Milan Tipp wieder in Stellung. Dabei waren die Mailänder mit drei Siegen in Folge, darunter auch der wichtige Derby-Erfolg bei Meister Inter (2:1), jüngst auf Platz 3 der Serie A geklettert. Doch der Trainer lässt bisher weder einen nachvollziehbaren Plan noch eine Struktur erkennen. Die Mannschaft zeigt oft erst nach einem Rückstand mehr Mut und lässt die angestrebte Dominanz weiter vermissen. Hinzu kommen prekäre Probleme in der Defensive. Nach dem Spiel in Leverkusen sprach Fonseca aber vom „besten Milan der Saison“.

Fiorentina - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 2:0 The New Saints (H), 0:0 Empoli (A), 2:1 Lazio Rom (H), 2:3 Atalanta Bergamo (A), 2:2 Monza (H)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 0:1 Leverkusen (A), 3:0 US Lecce (H), 2:1 Inter Mailand (A), 1:3 Liverpool (H), 4:0 SSC Venezia (H)

Letzte 5 Spiele Fiorentina vs AC Milan: 1:2 (H), 0:1 (A), 2:1 (H), 1:2 (A), 0:1 (A)

Diese Paarung gab es in Italien schon 172 Mal. Milan hat mit 78 Siegen zu 49 Niederlagen die Nase vorne. In Florenz führen die Hausherren die Bilanz aber mit 34 Erfolgen zu 27 Pleiten an.

Das letzte Duell im März hatten die Rossoneri mit 2:1 bei der Viola gewonnen. Das war der erste Auswärtssieg bei dieser Paarung nach fünf Heimsiegen in Folge. Die Fiorentina konnte aber lediglich zwei der letzten acht Heimspiele gegen die AC für sich entscheiden (3U, 3N).

Bei den letzten vier Duellen zu Gast bei den Lilien wurde der Wert von 2,5 Toren immer überschritten. Es fielen insgesamt sogar 18 Treffer. Auch dieses Mal rechnen wir wieder mit ein paar Toren.

Das führt uns zum Fiorentina AC Milan Tipp „Über 2,5 Tore“, für den wir bei NEO.bet die Bestquote von 1,74 bekommen. Für Neu- und Bestandskunden hat der Anbieter aktuell einen tollen NEO.bet Promo Code parat.

So seht ihr Fiorentina - AC Milan im TV oder Stream:

06. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Stadio Artemio Franchi

Übertragung Stream: DAZN

Fans der Serie A müssen sich ein Abo bei DAZN gönnen. Denn im deutschen Raum könnt ihr die Spiele aus Italien nur bei diesem Streaming-Anbieter live verfolgen.

Das ist auch beim Duell zwischen der Fiorentina und AC Milan, welches um 20:45 Uhr im Stadio Artemio Franchi von Florenz angepfiffen wird, nicht anders.

Fiorentina vs AC Milan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fiorentina: De Gea - Quarta, Comozzo, Ranieri - Dodo, Cataldi, Bove, Gosens - Colpani, Gudmundsson - Kean

Ersatzbank Fiorentina: Terracciano, Martinelli, Kayode, Biraghi, Moreno, Parisi, Richardson, Adli, Sottil, Kouame, Beltran, Ikoné

Startelf AC Milan: Maignan - Calabria, Gabbia, Pavlovic, Hernandez - Fofana, Reijnders - Pulisic, Morata, Leao - Abraham

Ersatzbank AC Milan: Torriani, Raveyre, Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Musah, Zeroli, Loftus-Cheek, Chukwueze, Okafor, Jovic

Die Gäste müssen weiterhin auf Florenzi, Bennacer und Sportiello verzichten. Nach dem CL-Spiel sind Wechsel in der Startelf wahrscheinlich.

Bei den Hausherren fehlen in der Fiorentina AC Milan Prognose nur die verletzten Pongracic und Mandragora.

Unser Fiorentina - AC Milan Tipp: Doppelte Chance 1X

Die Viola konnte nur eines der vergangenen sechs Serie-A-Spiele gewinnen (4U, 1N). Daheim ist Florenz aber immerhin seit sieben Liga-Spielen ungeschlagen (3S, 4U). Die letzte Heimpleite setzte es gegen Milan.

Allerdings konnten die Rossoneri auch nur eines der vergangenen sechs Gastspiele in der heimischen Liga für sich entscheiden (3U, 2N). Zudem war diese Paarung in den letzten Jahren nicht gerade für viele Erfolge der Auswärtsmannschaft bekannt.