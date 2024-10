Fiorentina - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 27.10.2024

SPORT1 Betting 26.10.2024 • 11:00 Uhr Fiorentina - AS Rom Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Bleibt die Roma auswärts weiter sieglos?

Unser Fiorentina - AS Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 27.10.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute setzen wir auf eine Kombi aus einigen Toren und mindestens einem Punkt für die Gastgeber.

Der 9. Spieltag der Serie A wird am Sonntag im Stadio Artemio Franchi abgeschlossen. Unsere Fiorentina AS Rom Prognose befasst sich mit einem Spiel, in dem zwei Teams mit interessanten Serien aufeinandertreffen. Da wäre zum einen der heimstarke Klub aus der Toskana und zum anderen auswärts seit Monaten sieglose Gäste aus der Hauptstadt.

Da auch die Ergebnisse aus den letzten direkten Duellen eher für die Gastgeber sprechen, entscheiden wir uns für den Fiorentina AS Rom Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,87 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Fiorentina vs AS Rom auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Fiorentina hat die letzten 4 Pflichtspiele alle gewonnen.

Florenz ist seit saisonübergreifend 13 Pflichtspielen zu Hause ungeschlagen.

In jedem der letzten 16 direkten Duelle gab es mindestens 2 Tore.

Fiorentina vs AS Rom Quoten Analyse:

Geht es nach der Quotenverteilung der Wettanbieter, dann erwartet uns hier ein Duell auf Augenhöhe. Die Fiorentina AS Rom Quoten bei den Siegwetten liegen sehr nah beieinander. Erhält man für einen Tipp auf einen Heimsieg Quoten von bis zu 2,55, wird man bei einem Tipp auf die Gäste mit Quoten um 2,85 belohnt.

Allzu viele Tore erwarten die Buchmacher dabei nicht. Bereits die Fiorentina AS Rom Wettquoten für „Über 2,5 Tore“ kratzen an der Marke von 2,00. Beim Wettanbieter Betway, den wir in unserem Betway Test ausführlich unter die Lupe genommen haben, wird diese Marke zum Beispiel auch erreicht.

Fiorentina vs AS Rom Prognose: Heimvorteil spricht für Florenz

Die Fiorentina hat aktuell einen Lauf. Am Donnerstag gewann die Viola ihr Auswärtsmatch am zweiten Spieltag der Conference League beim FC St. Gallen trotz eines zwischenzeitlichen 0:1-Rückstands am Ende mit 4:2. Bereits das erste Spiel in diesem Wettbewerb hatte Florenz zu Hause mit 2:0 gegen The New Saints aus Wales für sich entschieden.

Der Erfolg gegen die Waliser markierte den Start einer Serie von mittlerweile vier Pflichtspiel-Siegen in Folge. In jeder dieser vier Partien traf die ACF mindestens doppelt. Insgesamt erzielte sie bei diesen vier Siegen satte 14 Treffer. Überhaupt gelangen der Viola in sieben ihrer letzten acht Pflichtspiele in allen Wettbewerben mindestens zwei eigene Tore.

Das ist mit ein Grund, warum wir in unserem Fiorentina AS Rom Tipp auch auf mindestens zwei Tore im Spiel setzen. Bislang haben die Gastgeber in dieser Saison zwölf Pflichtspiele bestritten. Nur die Auswärtspartie bei Atalanta Bergamo am vierten Spieltag der Serie A haben sie knapp und nach zweimaliger Führung verloren (2:3).

Aktuell ist Florenz seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen (5S, 1U). Im heimischen Stadio Artemio Franchi gab es die letzte Schlappe am 30. März 2024, mithin vor fast sieben Monaten, beim 1:2 gegen AC Milan. Seitdem blieb die Fiorentina zuhause in saisonübergreifend 13 Pflichtspielen in Serie ungeschlagen (8S, 5U).

Fiorentina - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 4:2 St. Gallen (A), 6:0 Lecce (A), 2:1 AC Milan (H), 2:0 The New Saints (H), 0:0 Empoli (A)

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:0 Dynamo Kiew (H), 0:1 Inter Mailand (H), 1:1 Monza (A), 0:1 Elfsborg (A), 2:1 Venedig (H)

Letzte 5 Spiele Fiorentina vs AS Rom: 2:2 (H), 1:1 (A), 2:1 (H), 0:2 (A), 2:0 (H)

Die Gäste aus der italienischen Hauptstadt reisen mit einem Erfolgserlebnis in die Toskana. Am dritten Spieltag der Europa League schlug der AS Rom Dynamo Kiew zuhause mit 1:0 und holte den ersten Dreier in diesem Wettbewerb. Zuvor hatte es aus den Spielen gegen Athletic Bilbao (1:1) und bei Elfsborg aus Schweden (0:1) insgesamt nur einen Punkt gegeben.

Mit dem Sieg, bei dem der einzige Treffer des Abends per Elfmeter erzielt wurde, beendete die Roma auch eine Serie von drei sieglosen Pflichtspielen in Folge (1U, 2N). Überhaupt kann man bei den Giallorossi mit der bisherigen Saison nicht wirklich zufrieden sein. In allen bisherigen elf Pflichtspielen gab es nur drei Siege (5U, 3N).

In der Tabelle der Serie A stehen die Römer nach acht Spieltagen nur auf Rang 10. Die erwähnten drei Siege gab es zudem allesamt im heimischen Olimpico. Auswärts hat die Roma in dieser Serie-A-Saison bislang vier Partien absolviert und alle endeten mit einem Unentschieden. So gesehen haben die Gäste auswärts noch nicht verloren.

Deswegen sichern wir uns bei der Fiorentina AS Rom Prognose auch ab, indem wir die „Doppelte Chance 1X“ wählen. Weiter zurückblickend haben die Römer seit Ende April, mithin seit circa einem halben Jahr, kein Pflichtspiel mehr auf des Gegners Platz gewonnen. In den letzten neun Auswärtspartien in diesem Zeitraum gab es sechs Remis und drei Pleiten.

So seht ihr Fiorentina - AS Rom im TV oder Stream:

27. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Stadio Artemio Franchi, Florenz

Übertragung TV: -

Übertragung Stream: DAZN

Wollt ihr Fußball aus der italienischen Serie A live und in Farbe sehen, dann führt kein Weg an einem Abo bei DAZN vorbei. Auch die Begegnung zwischen Florenz und der Roma ist nur dort im Stream zu sehen. Die Partie des Stadtrivalen Lazio gegen den FC Genua zeigt DAZN dagegen am Sonntag „for free“.

Für den Fiorentina AS Rom Tipp sei noch ein Blick auf den direkten Vergleich gestattet. Dieser offenbart, dass die Römer keines der letzten drei Gastspiele in der Toskana gewonnen haben (1U, 2N). Bei jeder der letzten drei Auswärtspartien im Stadio Artemio Franchi kassierte die Roma genau zwei Gegentreffer.

Fiorentina vs AS Rom: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fiorentina: De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli, Colpani, Beltran, Bove; Kouame

Ersatzbank Fiorentina: Terracciano, Martinelli, Kayode, Moreno, Quarta, Biraghi, Richardson, Ikone, Sottil, Parisi, Kean

Startelf AS Rom: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Le Fee, Cristante, Zalewski, Dybala, Pellegrin; Dovbyk

Ersatzbank AS Rom: Ryan, Marin, Sangare, Hummels, Hermoso, Abdulhamid, Dahl, Kone, Paredes, Pisilli, Baldanzi, Soule, Shomurodov, El Shaarawy

Entsprechend würden wir auch die Wette „Fiorentina Über 1,5 Tore“ durchaus empfehlen. Diese bringt zum Beispiel bei Betano eine Quote von 2,37 und könnte mit Hilfe des Betano Gutschein Codes auch gänzlich ohne Risiko angespielt werden. Das letzte Heim-Duell mit der Roma, in dem Florenz nicht traf, liegt über zehn Jahre zurück.

In den letzten zwölf Pflichtspiel-Duellen mit den Römern im eigenen Stadion konnte die Viola immer treffen. Nimmt man Heim- und Auswärtsspiele zusammen, dann gab es in den letzten 16 direkten Aufeinandertreffen immer mindestens zwei Tore zu sehen.

Unser Fiorentina - AS Rom Tipp: „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“

Die Fiorentina hat zu Hause seit circa sieben Monaten nicht verloren, die Roma auswärts seit über einem halben Jahr nicht gewonnen. Wir gehen laut Fiorentina gegen AS Rom Prognose nicht davon aus, dass die Römer mit einem Sieg gleich beiden Serien ein Ende setzen. Die Viola hinterließ zuletzt den besseren Eindruck und erzielte dabei auch regelmäßig mehr als nur ein Tor. Mit 15 Toren nach acht Spieltagen stellt sie aktuell die viertbeste Offensive der Serie A.