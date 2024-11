Fiorentina - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten | 1.12.

SPORT1 Betting 30.11.2024 • 09:00 Uhr Fiorentina - Inter Mailand Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Wer gewinnt das Spitzenspiel?

Unser Fiorentina - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 01.12.2024 lautet: Das derzeit formstärkste Team der Liga empfängt am Sonntag den amtierenden Meister. Im Wett Tipp heute ist für die Lilien gegen defensiv stabile Gäste nicht mehr als ein Punkt drin.

Das Spitzenspiel des 14. Spieltags der Serie-A-Saison 2024/25 steigt am Sonntag in Florenz. Der Tabellendritte Inter Mailand ist beim Vierten AC Florenz zu Gast. Beide Vereine waren unter der Woche auch international im Einsatz. Während die Fiorentina in der Conference League einen 3:2-Heimsieg gegen Pafos feierte, setzte sich der FC Internazionale in der Königsklasse mit 1:0 daheim gegen RB Leipzig durch. Die Buchmacher schlagen sich beim direkten Duell der beiden Europapokal-Teilnehmer in ihrer Fiorentina Inter Mailand Prognose auf die Seite der Gäste.

Wir schätzen die Situation ähnlich ein und spielen den Fiorentina - Inter Mailand Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore".

Darum tippen wir bei Fiorentina vs Inter Mailand auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Inter ist in dieser Saison in der Fremde noch ungeschlagen und das beste Auswärtsteam der Liga.

Von den vergangenen 17 Duellen gegen Mailand konnte die Viola nur eines für sich entscheiden.

Der letzte Heimsieg der Lilien gegen die Nerazzurri datiert vom April 2017.

Fiorentina vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Beide Vereine haben aktuell gleich viele Punkte auf dem Konto. Zudem genießt die Viola das Heimrecht. Trotzdem sehen die Fiorentina Inter Mailand Quoten den amtierenden Meister etwas vorne.

Ein Dreier des Auswärtsteams wird mit Quoten knapp über 2,00 belohnt. Auf der Gegenseite warten für einen Heimsieg bei den besten Buchmachern Fiorentina Inter Mailand Wettquoten zwischen 3,60 und 3,75 auf euch.

Fiorentina vs Inter Mailand Prognose: Können die Lilien auch die großen ärgern?

Unter dem neuen Trainer Raffaele Paladino kam Florenz recht holprig in die neue Saison. Aus den ersten vier Spielen sammelten die Lilien nur drei Punkte. Doch dieser Anfang ist längst vergessen. Mitte September kassierte die ACF die letzte Pleite, ein 2:3 in Bergamo. Seit neun Ligapartien ist die Viola ohne Niederlage. Die letzten sieben Partien, darunter auch Duelle gegen Milan, Lazio und die Roma, wurden alle gewonnen. Der Lohn ist der vierte Platz in der Tabelle. Daheim sind die Gigliati saisonübergreifend seit zehn Heimspielen ungeschlagen (6S, 4U).

Die Umstellung von Dreier- auf Viererkette hat sich bezahlt gemacht. Auch hat Last-Minute-Transfer Robin Gosens mit drei Pflichtspieltoren und zwei Assists bestens eingeschlagen. Der wichtigste Spieler ist aber Moise Kean, der in 15 Pflichtspielen schon auf 12 Treffer kommt. Im Sturm mangelt es allerdings an wertvollen Alternativen. Zudem tat sich die Fiorentina in der Conference League schwer. In den Playoffs setzte man sich gegen den Puskas FC nur nach Elfmeterschießen durch. Zudem gab es am vorletzten Spieltag eine 1:2-Pleite bei APOEL.

Der FC Internazionale hatte sich nach der Meisterschaft in der Vorsaison für dieses Jahr die Titelverteidigung vorgenommen. In dieser Spielzeit stand die Mannschaft aus Mailand aber nur an einem Spieltag an der Tabellenspitze. Ein Grund für den nicht so optimalen Start war die Defensive. 2023/24 hatte Inter in 38 Serie-A-Partien nur 22 Gegentore kassiert. Diese Stabilität war den Nerazzurri in den ersten Runden des laufenden Wettbewerbs abhandengekommen. Nach Spieltag neun standen schon 13 Gegentreffer auf dem Konto. Seitdem kam in vier Ligapartien nur noch ein Gegentor dazu - gegen Tabellenführer Neapel.

In der Königsklasse hatte die Abwehr des amtierenden Meisters aus Italien auf Anhieb funktioniert. Mit dem 1:0 unter der Woche gegen Leipzig hat man erstmals in der Vereinsgeschichte vier CL-Partien in Folge ohne Gegentor gewonnen. Zudem gab es zum Auftakt ein 0:0 bei Manchester City. Damit ist Inter der einzige Klub im Wettbewerb mit komplett weißer Weste. Schaut man auf alle Pflichtspiele, stehen die Schwarzblauen bei zwölf Spielen in Folge ohne Niederlage (10S, 2U). Zudem ist die Mannschaft in dieser Saison auswärts noch ungeschlagen.

Fiorentina - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 3.2 Pafos (H), 2:0 Calcio Como (A), 3:1 Hellas Verona (H), 1:2 APOEL (A), 1:0 FC Turin (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:0 RB Leipzig (H), 5:0 Hellas Verona (A), 1:1 SSC Neapel (H), 1:0 Arsenal (H), 1:0 SSC Venezia (H)

Letzte 5 Spiele Fiorentina vs Inter Mailand: 0:1 (H), 0:4 (A), 1:2 (H), 1:0 (A), 3:4 (H)

In den Fußball-Datenbanken finden sich 180 Duelle zwischen beiden Vereinen. Inter führt die Bilanz mit 77 Siegen zu 48 Niederlagen an (55U). In Florenz haben aber die Hausherren nach 89 Vergleichen mit 30 Erfolgen leicht die Nase vorne (35U, 24N).

Von den vergangenen 17 Aufeinandertreffen konnte die Viola nur eines für sich entscheiden: Im April 2023 gewann die Fiorentina mit 1:0 im Giuseppe Meazza. Mailand konnte in diesem Zeitraum elf Siege feiern (5U).

Der letzte Heimsieg der Lilien gegen die Nerazzurri stammt sogar vom April 2017. In den folgenden neun Heimpartien reichte es nur für drei Remis bei sechs Niederlagen. Seit zwei Kräftemessen ist Inter ohne Gegentor gegen die ACF.

Inter hat in den vergangenen fünf Auswärtsspielen jeweils das erste Tor im Spiel erzielt. Auch in Florenz trauen wir den Gästen den ersten Treffer zu.

Fiorentina vs Inter Mailand: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fiorentina: De Gea - Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens - Adli, Cataldi - Colpani, Gudmundsson, Bove - Kean

Ersatzbank Fiorentina: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Quarta, Moreno, Kayode, Parisi, Biraghi, Rubino, Mandragora, Sottil, Beltrán, Ikoné, Kouame

Startelf Inter Mailand: Sommer - Bisseck, De Vrij, Bastoni - Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, DiMarco - Thuram, Lautaro Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: Martinez, Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Carlos Augusto, Asllani, Zielinski, Frattesi, Buchanan, Taremi, Arnautovic, Correa

Die Hausherren müssen ohne Richardson auskommen. Bei den Gästen fehlen Acerbi und Pavard. Diese geringe Anzahl an Ausfällen dürfte aber kaum Auswirkungen auf die Fiorentina Inter Mailand Prognose haben.

Fiorentina - Inter Mailand Tipp: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore"

Die Fiorentina gehört aktuell in der italienischen Liga zu den heißesten Teams. Mit dieser tollen Serie haben die Männer von Raffaele Paladino auch viel Selbstbewusstsein getankt. Doch nun bekommt es die ACF im aktuellen Formhoch mit dem härtesten Brocken zu tun.

Inter ist extrem formstark. Zudem findet der amtierende Meister immer mehr zu seiner defensiven Stabilität aus der Vorsaison zurück. In den letzten sechs Pflichtspielen kassierte Mailand nur ein Gegentor.

Auch gab es für Florenz in der jüngsten Vergangenheit nicht viel gegen die Nerazzurri zu holen. So trauen wir den Hausherren nicht mehr als einen Punkt zu. Dabei rechnen wir aber mit mehr als einem Treffer.