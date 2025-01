Fiorentina - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 04.01.2025

Fiorentina - Neapel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Bekommt Neapel Moise Kean in den Griff?

Fiorentina - Neapel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Bekommt Neapel Moise Kean in den Griff?

Unser Fiorentina - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 04.01.2025 lautet: Obwohl zwei der besten italienischen Defensivreihen gegeneinander antreten, jubeln im Wett Tipp heute beide Trainer über einen Treffer.

Antonio Conte hat aus Neapel in kürzester Zeit wieder einen Titelkandidaten geformt. Sein typischer Fokus auf die Verteidigung wird durch die individuelle Qualität im Angriff hervorragend ergänzt.

Ohne Gegentore kommt der Tabellenzweite in unserer Fiorentina Neapel Prognose allerdings nicht davon. Die Gastgeber bringen die viertbeste Angriffsreihe der Serie A (31 Tore) auf den Rasen und ermöglichen uns im Fiorentina Neapel Wett Tipp heute bei Bet-at-Home eine Quote von 1,78 für “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Fiorentina vs Neapel auf “Beide Teams treffen”:

Fiorentina vs Neapel Quoten Analyse:

Unsere Empfehlung ist deshalb, auf eine Wette ohne Einzahlung zurückzugreifen und das Risiko für euren Fiorentina Neapel Tipp so gering wie möglich zu halten. Denkbar wäre ein Remis, ähnlich wie im letzten Liga-Duell (2:2).

Fiorentina vs Neapel Prognose: Kean kann knipsen

Knapp über ein Drittel der Treffer (35,5 Prozent) des AC Florenz gingen in dieser Spielzeit bislang auf das Konto von Moise Kean. Der Angreifer erzielte am letzten Spieltag beim 2:2 gegen seinen Ex-Arbeitgeber Juve den elften Saisontreffer.

Nur zwei Spieler, Marcus Thuram und Mateo Retegui (je 12 Tore) durften in dieser Spielzeit häufiger zum Jubeln in die Fankurve abdrehen als Kean. Der 24-Jährige ist offensichtlich ein entscheidender Faktor für die viertbeste Angriffsreihe (31 Tore) der Serie A.

Ginge es in der Torjägerliste nach den erwartbaren Treffern der einzelnen Profis, stünde Moise Kean sogar an erster Stelle (11,1 xG). Am liebsten trifft der Mittelstürmer im heimischen Stadion, wo er sieben seiner elf Saisontore erzielt hat.