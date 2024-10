Frankfurt - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 06.10.2024

SPORT1 Betting 05.10.2024 • 08:00 Uhr Frankfurt - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Lassen die Bayern wieder Punkte liegen?

Unser Frankfurt - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 06.10.2024 lautet: Gegen die Eintracht hatte der Rekordmeister zuletzt ein paar Schwierigkeiten, gegen Aston Villa wurde verloren. Im Wett Tipp heute läuft aber alles wieder mal auf einen Sieg der Münchner hinaus.

Schon am vergangenen Spieltag stand für die Bayern in der Bundesliga ein Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten an. In der Allianz Arena musste sich der FCB mit einem 1:1 gegen Meister Leverkusen begnügen. Unter der Woche setzte es eine überraschende Niederlage in der Champions League bei Aston Villa.

Am kommenden Sonntag treffen die Münchner auf den neuen ersten Verfolger in der Liga. Durch das Remis der Werkself hat nun Eintracht Frankfurt den zweiten Rang übernommen. Zu Gast im Deutsche Bank Park sind die Männer von Coach Vincent Kompany bei der Frankfurt Bayern Prognose aus Sicht der Buchmacher aber auf jeden Fall die klaren Favoriten.

Wir schätzen die Ausgangslage genauso ein und entscheiden uns für den Frankfurt Bayern Wett Tipp heute „Sieg Bayern & Über 1,5 Tore".

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Bayern auf „Sieg Bayern & Über 1,5 Tore“:

Die Bayern sind unter Coach Vincent Kompany in der Liga noch ungeschlagen

Die Offensive der Münchner kommt 2024/25 schon auf 30 Treffer

Die Eintracht hat 9 der letzten 15 Duelle gegen den Rekordmeister verloren

Frankfurt vs Bayern Quoten Analyse:

Natürlich ist den Buchmachern die tolle Form der Hessen nicht entgangen. Zudem wissen die Bookies, dass der Rekordmeister in der jüngsten Vergangenheit ein paar Probleme mit der SGE hatte. Trotzdem sprechen die Frankfurt Bayern Quoten eine eindeutige Sprache.

Nur mit Mühe und Not klettern die Quoten für einen Sieg der Münchner über den Wert von 1,51. Dafür bekommt ihr für einen Erfolg der Hausherren aber immerhin tolle Frankfurt vs. Bayern Wettquoten um 5,30.

Frankfurt vs Bayern Prognose: Das Duell „Marmoush vs. Kane“ steht für viele Tore

Den besten Saisonstart seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung legte die Eintracht 2012/13 mit 13 Punkten nach fünf Spieltagen hin. Doch in dieser Spielzeit stehen die Frankfurter durch zuletzt vier Liga-Siege in Folge auch schon bei zwölf Zählern und dem zweitbesten Auftakt der Vereinsgeschichte. Eine Pleite gab es nur am 1. Spieltag in Dortmund (0:2). Mit dem 4:2 am Wochenende in Kiel zeigten die Hessen auch, dass sie das unnötige 3:3 in der Europa League gegen Viktoria Pilsen bestens verkraftet haben. Vor allem ließen sie am Donnerstag ein 3:1 bei Besiktas Istanbul folgen.

Gegen die Störche in der Liga ließ sich die Truppe von Trainer Dino Toppmöller auch durch einen unberechtigten Elfmeter zum 1:1 und das in der Entstehung unglückliche 2:2 nicht aus dem Konzept bringen. In Top-Form präsentiert sich aktuell Omar Marmoush. Mit zwölf Punkten aus fünf Spielen und einem Torverhältnis von 11:6 ist die SGE im Moment der erste Bayern-Verfolger. Eine längere Siegesserie der Eintracht gab es zuletzt Anfang 2021, als man die ersten fünf Partien der Rückrunde gewann. Nun kommt es im Frankfurt Bayern Tipp zum direkten Duell.

Im Spitzenspiel gegen Leverkusen kamen die Hausherren auf 69 Prozent Ballbesitz sowie ein deutliches Chancenplus (7:2). Trotzdem mussten sich die Bayern am Ende mit einem 1:1 begnügen. Doch dieses Mal war das Ergebnis eher zweitrangig. Denn die Münchner hatten unter Vincent Kompany erstmals gezeigt, dass der Stil des neuen Trainers nicht nur gegen eher mittelmäßige Gegner wie Kiel, Dinamo Zagreb oder Bremen funktioniert, sondern auch gegen Kontrahenten auf Augenhöhe. Die 0:1-Niederlage bei Aston Villa in der Königsklasse kam trotzdem wie aus dem nichts.

Trotzdem steht die Mannschaft des Rekordmeisters personell im Vergleich zum Vorjahr nur mit wenigen Veränderungen da. Der FC Bayern trat bisher in der Liga wieder mit viel Kontrolle, Energie und Überzeugung wie zu besten Zeiten auf. In der Abwehr trumpfen auf einmal Dayot Upamecano und Min-Jae Kim auf, die in der vergangenen Spielzeit bei Vorgänger Thomas Tuchel immer wieder in Frage gestellt wurden. 2023/24 ließ der FCB pro Spiel im Schnitt 4,1 gegnerische Chancen zu, aktuell sind es gerade mal 2,4. Das ist der Bestwert in der Bundesliga! Zudem funktioniert auch die Offensive mit 17 Treffern in der Liga, neun in der Königsklasse und fünf im Pokal hervorragend.

Frankfurt - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 3:1 Besiktas (A), 4:2 Holstein Kiel (A), 3:3 Viktoria Pilsen (H), 2:0 Gladbach (H), 2:1 Wolfsburg (A)

Letzte 5 Spiele Bayern: 0:1 Aston Villa (A), 1:1 Leverkusen (H), 5:0 Werder Bremen (A), 9:2 Dinamo Zagreb (H), 6:1 Holstein Kiel (A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs Bayern: 1:2 (A), 5:1 (H), 1:1 (A), 1:6 (H), 0:1 (H)

An das letzte Gastspiel in Frankfurt haben die Münchner keine guten Erinnerungen. Am 14. Spieltag der vergangenen Saison setzte es für den deutschen Rekordmeister im Deutsche Bank Park eine 1:5-Klatsche.

Die Gesamtbilanz führen die Bayern immer noch klar mit 77 Siegen zu 44 Niederlagen an (31U). Zu Gast bei der Eintracht haben aber die Hausherren mit 35 Erfolgen zu 22 Pleiten (19U) leicht die Nase vorne und könnten diese Bilanz in der Frankfurt Bayern Prognose ausbauen.

Von den letzten 15 Aufeinandertreffen konnte die SGE immerhin fünf für sich entscheiden (9N, 1U). Wenn die Hessen auch dieses Mal etwas Zählbares holen wollen, brauchen sie wohl einen Omar Marmoush in Bestform.

Der Ägypter führt mit sechs Toren die Torjägerliste der Bundesliga an. Am Sonntag gegen Kiel kam er auf vier Scorerpunkte (2 Tore, 2 Vorlagen).

Noch einfacher spielt sich dieser Frankfurt Bayern Tipp, wenn ihr euch zuvor auch noch den aktuellen Bet-at-home Gutscheincode sichert.

Frankfurt vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankfurt: Kaua Santos - Amenda, R. Koch, Theate - Tuta, Kristensen, Chaibi, Larsson, Dina Ebimbe, Marmoush - Matanovic

Ersatzbank Frankfurt: Grahl (Tor), Brown, Chandler, Collins, Dahoud, Uzun, Götze, Knauff, Skhiri

Startelf Bayern: Neuer - Guerreiro, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Gnabry - Kane

Ersatzbank Bayern: Ulreich (Tor), Dier, Goretzka, Joao Palhinha, Tel, Coman, Sané, Laimer, Müller

Beide Teams waren unter der Woche noch im Europapokal im Einsatz.

So könnte es in der Frankfurt Bayern Prognose noch einige Wechsel in den Startaufstellungen geben.

Unser Frankfurt - Bayern Tipp: Sieg Bayern & Über 1,5 Tore

Frankfurt hofft nach vier Siegen in Folge auf das nächste Erfolgserlebnis in der Bundesliga. Doch dieses Mal trifft man auf einen FC Bayern, bei dem zwar noch nicht alles rund läuft, der sich aber immer mehr seiner Bestform annähert - trotz Pleite bei Aston Villa. .

Die Mannschaft verinnerlicht das Pressing ihres Coaches immer besser. Zudem kommen dadurch Dinge wie Selbstvertrauen oder Überzeugung zurück. Mit formstarken Spielern wie Marmoush können die Hausherren den Gästen aber sicher einen engen Fight liefern. Am Ende dürfte der Sieg bei einem recht torreichen Spiel aber an den FCB gehen.