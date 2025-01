Frankfurt - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 14.01.2025

Unser Frankfurt - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 14.01.2025 lautet: Mit einem Sieg kann der SC Freiburg (27 Punkte) die Adlerträger (30 Punkte) in der Tabelle einholen. Verlieren werden die Breisgauer den direkten Vergleich im Wett Tipp heute nicht.

Siegreich und doch nicht ganz zufrieden sind die beiden Mannschaften unserer Frankfurt Freiburg Prognose ins neue Kalenderjahr gestartet. Die SGE schnappte sich in einem offenen Schlagabtausch am Millerntor drei Zähler (1:0), während die Breisgauer ihren vermeintlich sicheren Heimsieg gegen Kiel (3:2) am Ende beinahe noch vergaben.