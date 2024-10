Frankfurt - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 30.10.2024

SPORT1 Betting 29.10.2024 • 08:00 Uhr Frankfurt - Gladbach Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB-Pokal Wette | Trifft Tim Kleindienst erneut?

Unser Frankfurt - Gladbach Sportwetten Tipp zum DFB-Pokalspiel am 30.10.2024 lautet: Am vierten Spieltag trafen die beiden Kontrahenten bereits in der Bundesliga aufeinander (2:0-Sieg Frankfurt). Im Wett Tipp heute favorisieren wir erneut die Hausherren.

Vor dem Zweitrunden-Duell kamen beide Mannschaften in der Bundesliga nicht über ein 1:1 hinaus. Dennoch geben wir den Hessen in unserer Frankfurt Gladbach Prognose einen kleinen Vorteil, den sie bereits im Aufeinandertreffen am vierten Spieltag angedeutet haben (2:0-Sieg Frankfurt). Die Fohlen ohne Ehrentreffer nach Hause zu schicken, wäre bei der aktuellen Form von Tim Kleindienst ein kleines Verbrechen.

Deshalb spielen wir unseren Frankfurt Gladbach Wett Tipp bei Bet365 auf eine Quote von 3,00 für „Sieg Frankfurt & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Gladbach auf „Sieg Frankfurt & Beide Teams treffen“:

9 von 12 Pflichtspielen der SGE enthielten Tore auf beiden Seiten.

6 der letzten 7 direkten Duelle boten beiden Fanlagern einen Grund zum Torjubel.

Frankfurt ist seit 7 direkten Duellen ungeschlagen (4S, 3U).

Frankfurt vs Gladbach Quoten Analyse:

Die deutschen Wettanbieter haben, ähnlich wie die übrigen Buchmacher, mit ihren Frankfurt Gladbach Wettquoten ein klares Gefühl für dieses Zweitrunden-Duell im DFB-Pokal. Ein Sieg der SGE bringt euch maximal den 1,80-fachen Gewinn ein.

Auffallend hoch sind die Frankfurt Gladbach Quoten für einen Auswärtssieg der Fohlen angesetzt. Gewinnt die Mannschaft von Coach Gerardo Seoane im Deutsche Bank Park, wäre das mit Quoten bis 3,90 eine kleine Überraschung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs Gladbach Prognose: Welche Perspektive haben die Fohlen?

Am Ende der Saison 2019/2020 schlossen die Fohlen letztmals eine Bundesliga-Spielzeit unter den vier besten Teams ab. Seither zeigt die Entwicklungskurve konsequent nach unten.

Die anschließende Spielzeit wurde noch knapp in der oberen Tabellenhälfte abgeschlossen (8.), seither stand BMG drei Jahre in Folge in der unteren Tabellenhälfte. Gerardo Seoane konnte die Gäste in seinen bisher 47 Pflichtspielen ebenfalls nicht stabilisieren und fuhr nur 1,19 Punkte pro Partie ein.

Im Großen und Ganzen befinden sich die Fohlen derzeit exakt dort, wo sie stehen sollten - Bundesliga-Mittelfeld. Acht Spiele, zehn Punkte und ein negatives Torverhältnis (11:13) sind dennoch zu wenig für die Ansprüche in Gladbach.

Die erwartbaren Tore (13,5 xG) reichen zumindest für einen Platz unter den sechs besten Bundesliga-Teams. Dem Gegenüber fallen 14,0 erwartbare Gegentore allerdings deutlich zu hoch aus (13.). Die Defensive ist jedoch ein Dauerthema, ebenso wie die Diskussionen um den Trainer.

Frankfurt - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:1 Union Berlin (A), 1:0 Rigas Futbola (H), 1:2 Leverkusen (A), 3:3 Bayern (H), 3:1 Besiktas (A).

Letzte 5 Spiele Gladbach: 1:1 Mainz (A), 3:2 Heidenheim (H), 5:0 Verl (A), 1:2 Augsburg (A), 1:0 Union Berlin (H).

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs. Gladbach: 2:1 (H), 1:1 (A), 2:1 (H), 1:1 (H), 3:1 (A).

Hoffnungsträger für die Borussia ist der Sommer-Neuzugang Tim Kleindienst, der sich ins Trikot der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat und schon bei sechs Saisontoren steht.

Mit einer Gratiswette könnt ihr das Risiko einer Quote von circa 3,20 für „Tim Kleindienst trifft“ auf jeden Fall rechtfertigen.

Vor allem, wenn ihr zu seinen eigenen Leistungen noch die erwartbaren Gegentore der Frankfurt im deutschen Oberhaus berücksichtigt (14,6 xGA).

Die Hessen lassen im Vergleich der erwartbaren Gegentore nur drei andere Bundesligisten hinter sich und sind sogar noch schwächer aufgestellt als die Fohlen.

Allerdings sprechen dafür andere Faktoren für einen Erfolg der Hausherren. Ihre 16,2 erwartbaren Treffer sind ein Top-3 Wert und Omar Marmoush mit neun Saisontoren aktuell in bestechender Form.

So seht ihr Frankfurt - Gladbach im TV oder Stream:

30. Oktober 2024, 18 Uhr, Deutsche Bank Park, Frankfurt

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Zusätzlich spricht der Faktor Heimspiel für den Erfolg der Adlerträger. Bereits am vierten Spieltag siegten die Hessen zu Hause gegen Gladbach (2:0). Inklusive dieser Begegnung ist die SGE in der aktuellen Saison (wettbewerbsübergreifend) im Deutsche Bank Park ungeschlagen.

Den Zusatz „Beide Teams treffen“ könnt ihr recht einfach herleiten. Neun der zwölf absolvierten SGE-Pflichtspiele enthielten Tore auf beiden Seiten.

Frankfurt vs Gladbach: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankfurt: Trapp, Kristensen, Tuta, Koch, Theate, Chaibi, Shkiri, Larsson, Uzun, Matanovic, Marmoush

Ersatzbank Frankfurt: Santos, Amenda, Brown, Chandler, Dahoud, Ebimbe, Knauff, Götze, Ekitike

Startelf Gladbach: Nicolas, Lainer, Itakura, Friedrich, Scally, Reitz, Weigl, Honorat, Plea, Hack, Kleindienst

Ersatzbank Gladbach: Sippel, Chiarodia, Ullrich, Neuhaus, Sander, Stöger, Cvancara, Fukuda, Ranos

Es gibt verschiedene Varianten für die Aufstellung von Dino Toppmöller. Der SGE-Cheftrainer würde am liebsten Hugo Ekitike, Omar Marmoush und Igor Matanovic gemeinsam auf dem Feld sehen.

Dafür hat er aber noch nicht das geeignete Setup gefunden. Doch auch ohne die drei Offensivspieler auf dem Rasen hatte Frankfurt zuletzt durchschlagenden Erfolg gegen die Fohlen und gewann zwei Heimspiele in Serie (2:1, 2:0).

Unser Frankfurt - Gladbach Tipp: Sieg Frankfurt & Beide Teams treffen

Die Favoritenrolle liegt in den Händen der Adlerträger, die seit sieben Aufeinandertreffen nicht mehr gegen Gladbach verloren haben. Sechs dieser sieben Begegnungen enthielten Tore auf beiden Seiten und die beiden vorangegangenen Heimspiele entschied Frankfurt jeweils für sich.