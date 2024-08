Frankfurt - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten 31.08.2024

Unser Frankfurt - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 31.08.2024 lautet: Nachdem die Hessen zum Auftakt gegen Dortmund leer ausgingen, gilt es in unserem Wett Tipp heute aus dem Kräftemessen mit der TSG Hoffenheim drei Punkte mitzunehmen.

Anders als Eintracht Frankfurt holte die TSG Hoffenheim am ersten Bundesliga-Spieltag vor heimischer Kulisse gegen Aufsteiger Holstein Kiel beim knappen 3:2 drei wichtige Punkte. Die Hessen aus dem Herzen Deutschlands sind aber von einem ganz anderen Kaliber und dürften in der Frankfurt Hoffenheim Prognose nur sehr schwer zu bezwingen sein.

In unserem Frankfurt Hoffenheim Tipp spielen wir „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,85 bei Betano .

Frankfurt vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Frankfurt vs Hoffenheim Prognose: Kann Hoffenheim in Frankfurt punkten?

Frankfurt - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Die TSG aus Hoffenheim entging bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals nur knapp einer Blamage. Bei den Würzburger Kickers sollte das Weiterkommen erst im Elfmeterschießen sichergestellt werden. Am ersten Bundesliga-Spieltag lagen die Sinsheimer vor heimischer Kulisse gegen den Aufsteiger aus Kiel bis zur 89. Spielminute mit 3:1 in Front, sorgten aber in der Schlussphase trotz Überzahlspiel mit einem weiteren Gegentor für unnötige Spannung.