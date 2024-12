Frankfurt - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 21.12.2024

Der Deutsche Bank Park ist in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend ein sicherer Hafen für die SGE. Zu Hause verloren die Adlerträger noch kein einziges Pflichtspiel. Allerdings geben uns die Formkurven der beiden Mannschaften in unserer Frankfurt Mainz Prognose zu denken.

Seit vier Pflichtspielen wartet die Eintracht auf einen Sieg, drei dieser Begegnungen wurden sogar verloren. Kritisch wird es für die Hausherren in unserem Frankfurt Mainz Wett Tipp heute erneut, denn wir spielen bei Interwetten eine Quote von 2,70 für “Mainz Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Mainz auf “Mainz Über 1,5 Tore”:

Frankfurt vs Mainz Quoten Analyse:

Frankfurt vs Mainz Prognose: Alles in bester Ordnung

Bo Henriksen erinnert in Mainz an besondere Zeiten. Zeiten, in denen Jürgen Klopp an der Seitenlinie des FSV herumgesprungen ist und die Mannschaft sowie Fans in seinen Bann gezogen hat.