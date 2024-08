Frankreich - Argentinien Tipp, Prognose & Quoten | 2.8.24

von SPORT1 Betting 01.08.2024 • 10:00 Uhr Frankreich - Argentinien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Fußball Herren Olympia Wette | Wer gewinnt das vorgezogene Finale?

Unser Frankreich - Argentinien Sportwetten Tipp zum Fußball Herren Olympia Spiel am 02.08.2024 lautet: Bei Olympia 2024 treffen mit „Les Bleus“ und der „Albiceleste“ zwei Gold-Favoriten schon in der Runde der letzten Acht aufeinander. Im Wett Tipp heute rechnen wir mit dem Weiterkommen des Gastgebers.

Am Mittwoch ging beim Olympischen Fußball-Turnier der Herren die Vorrunde zu Ende. Acht von 16 Nationen sind noch im Rennen und dürfen von einer Medaille träumen. Dabei kommt es am Freitag in der Runde der letzten Acht zu einem vorgezogenen Finale. Im Stade Matmut-Atlantique von Bordeaux treffen mit Gastgeber Frankreich und Argentinien zwei Gold-Favoriten schon recht früh im Turnierverlauf aufeinander. Die Wettquoten schlagen sich dabei etwas mehr auf die Seite der Franzosen.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1.55 bei Bwin die Wette „Frankreich kommt weiter“.

Darum tippen wir bei Frankreich vs Argentinien auf „Frankreich kommt weiter“:

Frankreich hat alle Gruppenspiele ohne Gegentor gewonnen.

„Les Bleus“ sind der Gastgeber des Olympischen Fußballturniers.

Argentinien konnte im laufenden Wettbewerb bisher nicht wirklich überzeugen.

Frankreich vs Argentinien Quoten Analyse:

Die Qualität und der Heimvorteil sprechen für die Franzosen. Das sehen auch die Wettanbieter mit deutscher Lizenz so und vergeben für einen Sieg von „Les Bleus“ nach 90 Minuten Quoten zwischen 2.00 und 2.10. Auf der Gegenseite klettern die Quoten für ein Weiterkommen der „Albiceleste“ in der regulären Spielzeit aber auch nur auf einen Höchstwert von 3.65.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankreich vs Argentinien Prognose: Hält die Abwehr auch gegen die Albiceleste?

1984 hatte die französische Olympia-Auswahl Gold im Fußball geholt. Danach hatten „Les Bleus“ bei Olympia aber nicht mehr wirklich überzeugen können. Bei den letzten neun Ausgaben waren die Franzosen nur noch zwei Mal am Start. In Tokio 2021 schied man trotz großer Qualität schon in der Vorrunde aus. Dieses Mal muss man die „Tricolores“ aber mit Coach Thierry Henry auf dem Zettel haben. Schon im ersten Gruppenspiel gegen die USA stellte der Trainer fünf Bundesliga-Legionäre in die Startelf. Nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit feierte Frankreich doch noch einen verdienten Auftaktsieg (3:0).

Lacazette und Olise steuerten je zwei Scorerpunkte bei. Auch im zweiten Spiel beim 1:0 gegen Guinea lief nicht alles rund. Die Partie wurde schließlich durch einen Treffer nach einem Standard entschieden. Da mit den ersten beiden Erfolgen der Gruppensieg schon feststand, schickte Trainer Henry im letzten Gruppenspiel gegen Neuseeland eine B-Elf auf den Rasen, die sich am Ende souverän mit 3:0 durchsetzte. So hat der Gastgeber die Gruppenphase mit neun Punkten und 7:0 Toren abgeschlossen. Zudem ist die französische Auswahl seit neun Spielen mit sieben Siegen und zwei Remis nun schon ungeschlagen.

Coach Javier Mascherano berief mit Otamendi, Rulli und Alvarez drei Spieler in seinen Olympia-Kader, die 2022 in Katar FIFA-Weltmeister geworden waren. Dementsprechend zählte die „Albiceleste“ zu den großen Favoriten beim Olympischen Turnier der Herren. Doch schon im Auftaktspiel taten sich die Südamerikaner sehr schwer und kassierten gegen Marokko eine überraschende 1:2-Pleite. In der zweiten Partie folgte mit einem 3:1 gegen den Irak dann der erste Sieg. Doch auch hier waren die Argentinier erst im zweiten Durchgang durch Einwechslungen in Schwung gekommen.

Mit nur drei Punkten aus den ersten beiden Partien stand die AFA-Auswahl vor dem letzten Vorrundenspiel gegen die Ukraine unter Druck. Nach der ersten Hälfte stand auch hier nur ein torloses Remis auf der Anzeigetafel. Im zweiten Durchgang steigerte sich Argentinien erneut und entschied die Partie mit 2:0 für sich. Der entscheidende Treffer war aber erst in der Nachspielzeit gefallen (90+1). Damit musste sich die Truppe von Coach Mascherano aber mit Platz 2 begnügen. Die „Albiceleste“ ist in diesem Jahr schon zum zehnten Mal bei Olympia dabei und konnte bisher zweimal Gold holen (2004, 2008).

Frankreich - Argentinien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankreich: 3:0 Neuseeland U23 (A), 1:0 Guinea U23 (H), 3:0 USA U23 (H), 1:1 Japan U23 (H), 7:0 Dominikanische Republik U23 (H)

Letzte 5 Spiele Argentinien: 2:0 Ukraine U23 (A), 3:1 Irak U23 (H), 1:2 Marokko U23 (H), 1:0 Brasilien U23 (A), 3:3 Paraguay U23 (H)

Letzte Spiele Frankreich vs Argentinien: -

Die U23- oder Olympia-Teams beider Nationen sind bisher noch nicht aufeinandergetroffen. Im laufenden Turnier sind „Les Bleus“ noch ohne Gegentreffer. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr bei Happybet für die Wette „Argentinien unter 0,5 Tore“ eine Quote von 2.60.

Neukunden des Anbieters sollten sich vor einem ersten Tipp natürlich noch den aktuellen Happybet Bonus sichern.

Unser Frankreich - Argentinien Tipp: „Frankreich kommt weiter“

Frankreichs Vorrunde hört sich etwas beeindruckender an, als sie wirklich war. Der Gastgeber des Turniers begann immer wieder sehr behäbig. Erst mit fortschreitender Spieldauer konnte sich die Equipe Tricolore steigern und den Druck erhöhen.

Doch auch Argentinien konnte seine Favoritenrolle mit sehr durchwachsenen Leistungen bisher nicht wirklich ausfüllen. In diesem Viertelfinale erwartet uns ein enges Duell, das gut und gerne in die Verlängerung gehen kann.