Frankreich - Spanien Tipp, Prognose & Quoten | 09.08.2024

von SPORT1 Betting 08.08.2024 • 10:08 Uhr Frankreich - Spanien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Fußball Herren Olympia Finale Wette | Wieder nur Silber für Spanien?

Unser Frankreich - Spanien Sportwetten Tipp zum Fußball Herren Olympia Finale am 09.08.2024 lautet: Es ist ein Traum-Finale, in dem alles offen ist. Wir erwarten ein spannendes Match und in unserem Wett Tipp heute Tore auf beiden Seiten.

Im Pariser Parc des Princes steigt am Freitag das Finale der Olympischen Spiele zwischen Gastgeber Frankreich und Spanien. Die Iberer wollen sich nach Silber in Tokio dieses Mal die wertvollste der drei Medaillen schnappen. Das werden die Franzosen, die auf die lautstarke Unterstützung ihrer Fans bauen können, in der Frankreich Spanien Prognose zu verhindern versuchen.

Wir erwarten ein intensives und hochklassiges Duell, bei dem es munter hin- und hergehen und bei dem es Chancen auf beiden Seiten geben wird. Wir entscheiden uns für den Frankreich Spanien Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,96 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Frankreich vs Spanien auf „Beide Teams treffen“:

Frankreich gewann bei den diesjährigen Olympischen Spielen alle bisherigen 5 Partien.

Spanien gewann 4 der bisherigen 5 Begegnungen bei Olympia 2024.

Sowohl die Franzosen als auch die Spanier konnten in allen bisherigen Spielen mindestens ein Tor erzielen.

Frankreich vs Spanien Quoten Analyse:

Nur knapp sehen die Wettanbieter die Franzosen in diesem Duell vorne. Wer auf einen Sieg der „Equipe Tricolore“ nach regulärer Spielzeit setzt, darf aktuell mit Frankreich Spanien Quoten um 2,40 rechnen. Die Wettquoten für einen Erfolg der Iberer nach 90 Minuten bewegen sich im Bereich um 3,10.

Viele Treffer erwarten die Bookies dabei nicht. Bereits für „Über 2,5 Tore“ gibt es Frankreich Spanien Wettquoten um 2,25. Das ist eine Option, die wir durchaus in Erwägung ziehen würden. Im besten Fall platziert ihr diese Wetten aber bei einem der Wettanbieter mit Startguthaben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankreich vs Spanien Prognose: Kleinigkeiten werden entscheiden

Auch Ägypten konnte die Franzosen nicht stoppen, auch wenn die Pharaonen dem Gastgeber im Halbfinale einen durchaus harten Kampf boten, dabei sogar führten und erst in der Verlängerung bezwungen werden konnten. Dabei profitierten „Les Bleus“ auch von einer Gelb-Roten Karte für den Gegner nach nur zwei Minuten in der Verlängerung.

Am Ende fiel der 3:1-Sieg sogar doch etwas klarer aus, wobei mal wieder Bayerns Neuzugang Michael Olise dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Mit seiner Vorlage zum späten 1:1 in der 83. Minute und dem eigenen Treffer zum 3:1-Endstand war er mal wieder der „Man of the Match“.

Der Erfolg über Ägypten war angesichts eines Chancenverhältnisses von 31:15 sowie eines Expected-Goals-Werts von 3,82 bei den Franzosen (gegenüber einem Wert von nur 1,06 bei den Ägyptern) verdient. Schon in der regulären Spielzeit kamen „Les Bleus“ auf einen xG-Wert von 3,10.

Für den Gastgeber war es der fünfte Sieg im fünften Match dieser Olympischen Spiele. Entsprechend hat Frankreich damit auch in jedem Spiel getroffen. Die Partie gegen Ägypten war dabei die erste bei diesem Turnier, in der die Franzosen einen Gegentreffer hinnehmen mussten. Wir sind überzeugt, dass am Freitag mindestens ein weiteres Gegentor dazu kommt.

Frankreich - Spanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Team Frankreich: 1:1, 3:1 n.V. Ägypten (H), 1:0 Argentinien (H), 3:0 Neuseeland (H), 1:0 Guinea (H), 3:0 USA (H)

Letzte 5 Spiele Team Spanien: 2:1 Marokko (N), 3:0 Japan (N), 1:2 Ägypten (N), 3:1 Dominikanische Republik (N), 2:1 Usbekistan (N)

Letztes Spiel Frankreich vs Spanien: 1:1 (N)

Denn auch die Spanier konnten bislang in jedem der bisherigen fünf Spiele bei Olympia 2024 treffen. Mit Ausnahme der 1:3-Pleite gegen Frankreichs Halbfinal-Gegner Ägypten am letzten Spieltag der Gruppenphase haben die Iberer die anderen vier Begegnungen allesamt für sich entschieden.

Im Halbfinale setzte sich „La Roja“ trotz eines 0:1-Rückstands bis zur 65. Minute am Ende mit 2:1 gegen Marokko durch. Der Siegtreffer fiel erst in der 85. Minute. Unter den Torschützen war auch Fermin Lopez, der auch schon beim EM-Triumph der A-Nationalmannschaft in Deutschland zum Einsatz gekommen war.

Schon im Viertelfinale gegen Japan (3:0) war der Offensivmann des FC Barcelona mit zwei Toren der gefeierte Mann, der nun auch am Freitag zur ersten spanischen Goldmedaille im Fußball seit dem Heim-Triumph im Jahr 1992 beitragen soll. Bei den letzten Olympischen Spielen in Tokio hatten die Iberer gegen Brasilien das Nachsehen und mussten sich mit Silber begnügen.

Gegen die „Selecao“ verloren sie seinerzeit erst in der Verlängerung und auch am Freitag können wir uns durchaus eine Entscheidung erst im Nachschlag bzw. Elfmeterschießen vorstellen. Bei Bwin erhaltet ihr für einen Frankreich Spanien Tipp auf ein Remis nach 90 Minuten eine Quote von 3,10. Was wir von diesem Bookie halten, erfahrt ihr in unserer Bwin Bewertung.

Unser Frankreich - Spanien Tipp: „Beide Teams treffen“

Die Frankreich Spanien Prognose für das Finale bei den Olympischen Spielen fällt keineswegs leicht. Auch wir würden den Gastgeber leicht favorisieren, doch wir finden insgesamt zu wenig Argumente, um eine entsprechende Siegwette abzugeben. Diese finden wir dafür, wenn es um Torwetten geht. Beide Teams haben bei allen bisherigen fünf Auftritten bei Olympia 2024 getroffen. Die Franzosen haben alle Partien gewonnen, wenn auch eine davon erst in der Verlängerung und die Spanier behielten in vier von fünf Fällen die Oberhand. Wir stellen uns daher auf ein hochklassiges Endspiel mit Chancen hüben wie drüben ein.