Frankreich - USA Tipp, Prognose & Quoten | Olympia 2024

SPORT1 Betting 09.08.2024 • 12:17 Uhr Frankreich - USA Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Basketball Olympia 2024 Finale Wette | Welche Intensität bringt Team USA auf?

Unser Frankreich - USA Sportwetten Tipp zum Basketball Olympia 2024 Finale am 10.08.2024 lautet: Wieder stehen Frankreich und die USA beim Basketball im Olympia-Finale. Getragen von den Emotionen erwarten wir eine intensive Defensivleistung der Gastgeber.

Der Seriensieger aus den USA brauchte die höchste Intensität gegen Serbien. Die Serben spielten laut Steve Kerr ein „perfektes Spiel“ und führten zwischenzeitlich mit 17 Punkten Vorsprung. Gerade noch rechtzeitig fanden LeBron James und seine Mitspieler den viel zitierten Schalter in der Verteidigung und drehten, getragen von einem dieser Curry-Abende, die Partie.

Nach der Begegnung gab es ehrliche Emotionen von den US-Amerikanern zu sehen, die offensichtlich sehr an der fünften Goldmedaille in Serie interessiert sind. In der Frankreich USA Prognose erwartet die Mannschaft von Steve Kerr eine hart arbeitende Mannschaft. Für unseren Wett Tipp heute gehen wir von „Unter 177,5 Punkten“ aus und setzen bei NEObet auf eine Quote von 1,92.

Darum tippen wir bei Frankreich vs USA auf „Unter 177,5 Punkte“:

Beide K.o.-Spiele der Franzosen blieben bei „Unter 177,5 Punkten“.

Die letzten 3 direkten Duelle enthielten weniger als 177,5 Punkte.

Frankreich hat in 4 von 5 Begegnungen maximal 85 Punkte erzielt.

Frankreich vs USA Quoten Analyse:

Wie schon 2021 in Tokio fordert Frankreich das Team USA im Basketball-Endspiel heraus. Damals ging es heiß her und am Ende trennten beide Mannschaften nur fünf Punkte. Dieses Mal erwarten Bwin und Co. einen klaren Sieg der US-Amerikaner, die ohne Handicap mit Frankreich USA Quoten von unter 1,10 ausgestattet werden.

Nach der Gruppenphase setzte sich das französische Team in einer Krisensitzung zusammen und korrigierte den Kurs. Danach gab es überzeugende und gleichzeitig überraschende Siege gegen Kanada (82:73) und Deutschland (73:69). Für die größte Überraschung im Turnier, die Goldmedaille, geben die Wettanbieter Frankreich USA Wettquoten bis 12,00 heraus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankreich vs USA Prognose: Emotionen und Geschlossenheit

Vincent Collet ist umstritten, doch er hat die französische Olympia-Auswahl ins Endspiel der Basketballer geführt. Die Auftritte in der Gruppenphase waren bescheiden und Kritik gab es nicht nur fernab des engsten Kreises - aus dem Team wurden ebenfalls mehrere Stimmen laut.

Diese Herausforderung haben die Gastgeber angenommen und daraus Lösungen generiert. Im Viertelfinale strotzen die Franzosen nur so vor Energie, brachten das Publikum hinter sich und bezwangen überraschend das favorisierte Kanada (82:73).

Ähnlich wie gegen Kanada gelang auch gegen den Weltmeister aus Deutschland ein Überraschungssieg auf dem Rücken einer starken Verteidigung. In beiden K.o.-Spielen erlaubte Frankreich nicht mehr als 73 Punkte.

Bis auf den Overtime-Sieg gegen Japan blieb jede der bisher ausgetragenen Partien der Franzosen bei insgesamt „Unter 177,5 Punkten“. Das eigene Offensivspiel ist instabil und hängt zu sehr von Isaia Cordinier ab, der einer der wenigen Two-Way-Guards im Team ist.

Frankreich - USA Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankreich: 73:69 Deutschland (N), 82:73 Kanada (N), 71:85 Deutschland (N), 94:90 n.V. Japan (N), 78:66 Brasilien (N).

Letzte 5 Spiele USA: 95:91 Serbien (N), 122:87 Brasilien (N), 104:83 Puerto Rico (N), 103:86 Südsudan (N), 110:84 Serbien (N).

Letzte 5 Spiele Frankreich vs. USA: 82:87 (N), 83:76 (N), 89:79 (N), 97:100 (N), 71:98 (A).

Die US-Amerikaner haben im Halbfinale gespürt, wie sich ein Spiel gegen leidenschaftlich kämpfende Teams anfühlt. Beinahe hätte das Team von Steve Kerr den 17-Punkte-Rückstand gegen Serbien nicht mehr aufgeholt.

Steph Curry zeigte sein stärkstes Spiel bei diesem Turnier, warf für 36 Punkte und traf exzellent von außerhalb der Drei-Punkte-Linie. Allerdings war es die Steigerung in der Verteidigung, die dem Goldfavoriten den Finaleinzug beschert hat.

In der zweiten Halbzeit erlaubte das Team USA nur noch 37 Punkte, im letzten Viertel gaben sie sogar nur 15 Punkte ab. Die Bedeutung einer weiteren Goldmedaille ist für die ältere Generation um LeBron James von hoher Bedeutung, weshalb wir in der Frankreich USA Prognose von Beginn an eine fokussierte Kerr-Truppe erwarten.

LeBron James spielt im Alter von 39 Jahren womöglich sein letztes Olympisches Turnier. Seine Allround-Qualitäten wurden auch im Halbfinale deutlich, als er ein Triple-Double aufgelegt hat. Wollt ihr eine Sportwette mit Startguthaben für eine Risiko-Wette nutzen, empfehlen wir eine Quote von circa 7,90 für „LeBron James erzielt ein Triple-Double“.

Unser Frankreich - USA Tipp: Unter 177,5 Punkte

Die Gastgeber werden sich ein Beispiel am Auftreten der Serben nehmen und ihre maximale Energie in die Verteidigung stecken. Vom Team USA erwarten wir am defensiven Ende des Feldes ebenfalls von Beginn an große Einsatzbereitschaft und erwarten deshalb kein High-Scoring-Game.