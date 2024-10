Freiburg - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 19.10.2024

Freiburg - Augsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wann beginnt Augsburg in der Ferne zu punkten?

Freiburg - Augsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wann beginnt Augsburg in der Ferne zu punkten?

Unser Freiburg - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.10.2024 lautet: Die Hausherren mischen die Liga auf und liegen nach sechs Spieltagen auf dem vierten Tabellenplatz. Im Wett Tipp heute setzt sich der Trend des SCF fort.

Vor Julian Schuster (6 Spiele, 12 Punkte) ist kein SCF-Trainer in seiner ersten Saison jemals besser gestartet. Die Freiburg Augsburg Prognose sieht einen weiteren glorreichen Tag für die Breisgauer vor, die in den vergangenen Jahren kontinuierlich Heimsiege gegen Augsburg gefeiert haben.

Auswärtsspiele liegen den Fuggerstädtern überhaupt nicht. Zu Gast in Heidenheim (0:4) und bei RB Leipzig (0:4) wackelte das Netz hinter Torhüter Nediljko Labrovic jeweils vier Mal. Im Freiburg Augsburg Wett Tipp heute muss es nicht unbedingt erneut Gegentore für den FCA geben. Wir spielen einen klassischen „Sieg Freiburg“ und erhalten dafür bei ODDSET eine Quote von 1,71 .

Darum tippen wir bei Freiburg vs Augsburg auf „Sieg Freiburg“:

Freiburg vs Augsburg Quoten Analyse:

Beim FCA besteht durchaus Interesse am Ballbesitz, den die Fuggerstädter bislang aber nicht effektiv genutzt haben. Die Freiburg Augsburg Quoten der besten Wettanbieter erreichen nicht nur deswegen eine maximale Siegquote von 5,00 für einen Auswärtssieg.

Berücksichtigt wird in den Freiburg Augsburg Wettquoten auf jeden Fall die aktuelle Form der Hausherren, die mit vier Siegen aus sechs Liga-Spielen fantastisch in diese Spielzeit gestartet sind. Dementsprechend deutlich sind die Breisgauer mit Quoten bis 1,73 favorisiert.

Freiburg vs Augsburg Prognose: Das Schema greift nicht

Den Auftakt in die neue Saison hat der FC Augsburg mal wieder vergeigt. Die Fuggerstädter rangen Bremen noch einen Punkt ab (2:2), wurden danach aber von effektiven Heidenheimern blitzartig ausgekontert (0:4).

Sechs Gegentore in nur zwei Begegnungen veranlassten Jess Thorup zur Veränderung in seiner Formation. Der FCA-Trainer schickte sein Team ab dem dritten Spieltag mit einer Dreierkette im Abwehrzentrum aufs Feld. Der Start glückte (3:1 vs. St. Pauli).