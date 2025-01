Freiburg - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 25.01.2025

Unser Freiburg - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.01.2025 lautet: Freiburg holte nur einen Sieg aus den letzten 43 Bundesliga-Duellen gegen Bayern und ist im Wett Tipp heute wieder klar unterlegen.

Ob die Konkurrenz den FC Bayern aus dem eigenen Strafraum fernhalten kann oder nicht, ist in dieser Spielzeit nur zweitrangig. Der deutsche Rekordmeister erzielte bereits elf Fernschusstore und ist nahezu von jeder Feldposition gefährlich. Die Hausherren müssen in der Freiburg Bayern Prognose auf der Hut sein.

Vincent Kompany hat die Münchner wieder zu jener Mannschaft werden lassen, die den hohen Erwartungen gerecht werden kann. 45 Punkte zu diesem Zeitpunkt der Saison sind die beste Ausbeute seit acht Jahren - auch wenn es international Aussetzer wie beim 0:3 gegen Feyenoord gab. Im Freiburg Bayern Wett Tipp heute kommen aber drei weitere Zähler hinzu. Bei Interwetten spielen wir eine Quote von 1,90 und setzen auf “Sieg Bayern (HC -1)”.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Bayern auf “Sieg Bayern (HC -1)”:

Freiburg vs Bayern Quoten Analyse:

Wenig überraschend ist der deutsche Rekordmeister in dieser Spielzeit die beste Auswärtsmannschaft der Bundesliga, fuhr im Schnitt mit 2,22 Punkten pro Gastauftritt zurück in den Süden Deutschlands. Die Freiburg Bayern Wettquoten verraten, dass der Tabellenführer bei Siegquoten von circa 1,35 die nächsten drei Punkte einplanen kann.

Freiburg vs Bayern Prognose: Keine Idee gegen Top-Teams

Julian Schuster startet erstmals als SCF-Trainer nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen in ein Bundesliga-Spiel. Es könnte definitiv leichtere Gegner zu einem solchen Zeitpunkt geben als den deutschen Rekordmeister.

Diesen konnten die Breisgauer im Hinrunden-Duell zwar noch vor einige Probleme stellen (0:2) mit zwei Toren Differenz verloren sie das Aufeinandertreffen dennoch. In der aktuellen Verfassung ist unser Freiburg vs. Bayern Tipp auf “Sieg Bayern (HC -1)” noch wahrscheinlicher als im letzten Vergleich.

Freiburg entwickelte im Laufe dieser Saison eine Art Allergie gegen Spiele gegen die besten Mannschaften der Bundesliga. Neben dem 0:2 gegen Bayern verloren die Breisgauer 1:3 gegen RB Leipzig, gingen 0:4 in Dortmund unter und hatten eigentlich nie eine echte Chance gegen die Teams aus der oberen Tabellenregion.

Zuletzt nahm diese Auffälligkeit erschreckende Züge an. Drei der letzten vier Paarungen endeten für die Schuster-Elf mit einer Niederlage mit mindestens drei Toren Unterschied. Im Vergleich mit Leverkusen (1:5) kassierten die Spieler aus dem Schwarzwald fünf Gegentore, gegen Frankfurt (1:4) und Stuttgart (0:4) waren es jeweils vier.

Freiburg - Bayern Statistik & Bilanz:

Eine Gratiswette gibt uns sogar die Möglichkeit, über eine Steigerung in unserer Freiburg vs. Bayern Prognose nachzudenken. Sollten die Münchner mit mindestens drei Toren Unterschied gewinnen, gibt es mehr als den dreifachen Gewinn.

Das nötige Offensiv-Paket kann Vincent Kompany aufs Feld schicken. Im Schnitt erzielte der Tabellenführer 3,1 Tore pro Spieltag. Insgesamt bringt es Bayern auf 45,9 erwartbare Treffer - zehn mehr als das nächstbeste Team (Frankfurt: 35,8 xG). Dass es unter der Woche in der Champions League eine 0:3-Abreibung bei Feyenoord Rotterdam gab, wird den FCB nur noch mehr motivieren.

Trotz dieser beeindruckenden Zahlen im Angriff vernachlässigen die Münchner überhaupt nicht ihre Defensive. Was zu Beginn der Saison noch zu leichten Sorgenfalten geführt hat, kann mittlerweile gelassen hingenommen werden. Die Restverteidigung stimmt in fast allen Partien - zumindest auf nationaler Ebene.

Mittlerweile gibt es kein Bundesliga-Team in dieser Saison, dem mehr Paarungen ohne Gegentreffer gelungen sind als dem FCB (9). Zudem erlaubte die Kompany-Elf weniger erwartbare Gegentreffer als jede andere Mannschaft im deutschen Oberhaus (10,7 xGA).

Diese herausragenden Werte spiegelten sich schon in einigen Begegnungen wider. Bayern gewann mehr als die Hälfte (10/18) seiner Paarungen in der Bundesliga mit mindestens zwei Toren Vorsprung.

So seht ihr Freiburg - Bayern im TV oder Stream:

Freiburg verlor bis jetzt an sieben Spieltagen. Jede einzelne Niederlage kassierte der SCF mit mindestens zwei Toren Unterschied. In unserem Freiburg vs. Bayern Tipp gehen wir erneut von einer Niederlage für die Gastgeber aus.