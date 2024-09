Freiburg - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 14.09.2024

SPORT1 Betting 13.09.2024 • 06:00 Uhr Freiburg - Bochum Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Bleibt der VfL weiter punkt- und torlos?

Unser Freiburg - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 14.09.2024 lautet: Der VfL gehörte zuletzt zu den Lieblingsgegnern des Sport-Clubs. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass der SCF das mit weiteren Treffern gegen die Bochumer bestätigt.

Den Start ins Abenteuer Bundesliga hatte sich Peter Zeidler sicherlich anders vorgestellt. In unserer Freiburg Bochum Prognose steht der Trainer des VfL bereits ein wenig unter Zugzwang. Auch sein Gegenüber Julian Schuster startete in dieser Saison erstmals als Coach im Oberhaus, konnte bisher aber weitaus erfolgreichere Zahlen liefern.

Gut möglich, dass sich der Trend der beiden Übungsleiter am Samstag fortsetzt. Denn die Gäste gehörten in den vergangenen Jahren zu den Lieblingsgegnern des Sport-Clubs. Wir entscheiden uns für den Freiburg Bochum Wett Tipp heute „Freiburg Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,66 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Bochum auf „Freiburg Über 1,5 Tore“:

Freiburg hat das erste Heimspiel mit 3:1 gegen Vizemeister Stuttgart gewonnen.

Bochum startete mit 3 Pflichtspiel-Pleiten in die neue Saison.

Der Sport-Club hat die letzten 6 direkten Duelle alle gewonnen.

Freiburg vs Bochum Quoten Analyse:

Die Wettanbieter schanzen die Favoritenrolle dem Gastgeber aus dem Breisgau zu. Die Freiburg Bochum Quoten für Wetten auf einen Heimsieg erreichen Höchstwerte von 1,73, während man für einen Tipp auf den VfL mit Quoten bis 4,60 rechnen kann. Selbst die Quoten für die „Doppelte Chance X2″ knacken noch die Marke von 2,00.

Dabei gehen die Buchmacher stark davon aus, dass auch die Gäste zum Torerfolg kommen. Das wird an den Freiburg Bochum Wettquoten von höchstens 1,68 für „Beide Teams treffen“ mehr als deutlich. Solltet ihr unserem Tipp auf mindestens zwei SCF-Treffer folgen, schaut euch vorher unbedingt noch die ODDSET Bonus Bedingungen an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Bochum Prognose: VfL bleibt harmlos

Die erste Niederlage für Streich-Nachfolger Julian Schuster kam früher als ihm lieb war, aber alles andere als unerwartet. In München verlor Freiburg am zweiten Spieltag trotz vor allem in der zweiten Halbzeit ansprechender Leistung am Ende verdient mit 0:2. Mit einem eigenen Expected-Goals-Wert von 1,39 war ein eigener Treffer aber durchaus möglich.

Nach Vizemeister Stuttgart und Rekordmeister Bayern wartet auf den Sport-Club nun eine vermeintlich einfachere Aufgabe. Die Schwaben hat der SCF zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison jedenfalls mit 3:1 geschlagen, nachdem er bereits nach zwei Minuten mit 0:1 in Rückstand geriet.

Für die Breisgauer endete damit eine Serie von zuletzt acht Bundesliga-Heimspielen in Folge ohne Sieg (4U, 4N). Nur einmal vor acht Jahren starteten die Freiburger mit mehr als einem Heim-Dreier in eine neue Spielzeit. Überhaupt war der Sieg gegen den VfB der erste Bundesliga-Dreier seit über vier Monaten.

Zu Hause konnte der Sport-Club in den letzten zwölf Pflichtspielen in Bundesliga und Europa League immer treffen. Der Freiburg Bochum Tipp auf einige Treffer der Gastgeber macht bereits aus diesem Grund Sinn. Die Länderspielpause nutzten die Breisgauer für ein Testspiel gegen den FC Basel, das sie klar mit 6:0 gewannen.

Freiburg - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 6:0 Basel (H), 0:2 Bayern (A), 3:1 Stuttgart (H), 4:0 Osnabrück (A), 2:2 Florenz (H)

Letzte 5 Spiele Bochum: 3:1 Rot-Weiß Essen (H), 0:2 Gladbach (H), 0:1 Leipzig (A), 0:1 Regensburg (A), 6:0 Le Havre (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg vs Bochum: 2:1 (A), 2:1 (H), 2:0 (A), 1:0 (H), 3:0 (H)

Was darüber hinaus in der Freiburg Bochum Prognose für Tore des Sport-Clubs spricht, sind die Gäste selbst. Denn diese starteten mit drei Pflichtspiel-Pleiten in die neue Saison. Dabei erzielten sie weder im DFB-Pokal bei Zweitligist Regensburg (0:1) noch in den beiden bisherigen Bundesliga-Partien bei RB Leipzig (0:1) und gegen Gladbach (0:2) ein eigenes Tor.

Dabei waren die Ruhrkicker nach einem 6:0 im letzten Test beim französischen Erstligisten Le Havre noch voller Euphorie in die neue Saison gegangen. Während der Länderspielpause bestritt der VfL einen weiteren Test, den er mit einem 3:1 gegen Drittligist Rot-Weiß Essen erfolgreich absolvieren und vor allem dabei mal wieder treffen konnte.

Schon zweimal in der Klub-Historie waren die Bochumer an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen ohne Punkt und Tor geblieben. Gutes Omen: In beiden Fällen schafften sie am Ende den Klassenerhalt. Aktuell steht der VfL aber sogar bei vier Bundesliga-Niederlagen am Stück (Relegation ausgenommen). Das Torverhältnis aus diesen vier Pleiten: 1:12.

Saisonübergreifend konnten die Ruhrkicker zudem in keinem der letzten 18 Bundesliga-Spiele hinten die Null halten. Auch das unterstützt noch einmal unseren Freiburg Bochum Tipp, dass die Gäste hier auch wieder einige Gegentreffer kassieren könnten. Unter Nutzung eines Sportwetten Bonus könnte man daher auch ohne Weiteres auf mehr als nur zwei SCF-Treffer setzen.

So seht ihr Freiburg - Bochum im TV oder Stream:

14. September 2024, 15:30 Uhr, Europa-Park-Stadion, Freiburg

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Für die Bundesliga-Saison 2024/25 liegen die Rechte für die Samstags-Partien bei Sky. Entsprechend bekommt ihr diese Partie nur dort im TV oder Stream zu sehen. Alternativ lässt sich diese Begegnung auch bei WOW, ebenfalls in einem kostenpflichtigen Abo, streamen.

Der Sport-Club hat die letzten fünf Bundesliga-Duelle mit dem VfL gewonnen. Hinzu kommt ein weiterer Erfolg im DFB-Pokal nach Verlängerung. Gegen keinen anderen Bundesligisten kann Freiburg aktuell so eine lange Siegesserie vorweisen. Zu Hause sind die Breisgauer seit acht Bundesliga-Partien gegen die Ruhrkicker unbesiegt (5S, 3U).

Freiburg vs Bochum: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Freiburg: Müller; Kübler, Rosenfelder, Lienhart, Günter; Eggestein, Osterhage, Doan, Röhl, Grifo; Adamu

Ersatzbank Freiburg: Huth, Ginter, Höler, Muslija, Sallai, Höfler, Makengo, Ogbus, Weißhaupt

Startelf Bochum: Drewes; Passlack, Medic, Masovic, Wittek; Losilla, Sissoko, Bero, Daschner; Hofmann, Broschinski

Ersatzbank Bochum: Horn, Balde, Boadu, Gamboa, Oermann, Bamba, Elezi, Loosli, Pannewig

Ein besonderes Spiel wird es in der Freiburg Bochum Prognose für Patrick Osterhage, der im Sommer von Bochum nach Freiburg gewechselt ist. Wie gut er sich eingefunden hat, wird daran deutlich, dass er bislang die zweitmeisten Zweikämpfe gewann (12) und zudem die zweitmeisten Kilometer (21,5) aller Breisgauer abspulte.

Sein Teamkollege Ritsu Doan steht vor seinem 100. Einsatz in der Bundesliga. In der Vorsaison gelangen ihm gegen Bochum ein Tor und eine Vorlage - es waren seine einzigen beiden Scorerpunkte der vergangenen Spielzeit. Matthias Ginter steht sogar vor seinem 350. Bundesligaspiel. Alle bisherigen sechs BL-Duelle mit dem VfL konnte Ginter gewinnen.

Unser Freiburg - Bochum Tipp: „Freiburg Über 1,5 Tore“

Der VfL Bochum war in der vergangenen Saison mit einer 2-4-11-Bilanz und 16:45 Toren das schlechteste Auswärtsteam der Bundesliga. Im Schnitt kassierten die Ruhrkicker über 2,6 Gegentore pro Auswärtspartie. Die neue Saison haben sie mit drei Pflichtspiel-Niederlagen ohne eigenen Treffer eingeläutet. Der Sport-Club hat zuletzt sechsmal in Folge gegen die Gäste gewonnen und im ersten Heimspiel der neuen Saison Vizemeister Stuttgart klar mit 3:1 bezwungen. Vieles spricht für den SCF.