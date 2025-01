Freiburg - Kiel Tipp, Prognose, Quoten | 11.01.2025

In diesem Fall lautet unser Freiburg Kiel Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,77 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Freiburg vs Kiel auf “Beide Teams treffen”:

Wir empfehlen eine Wette auf „Beide Teams treffen: Ja“, da beide Mannschaften in ihren letzten Spielen eine beachtliche Torbilanz aufweisen. Freiburg hat in den letzten fünf Spielen im Schnitt 1,8 Tore erzielt, während Kiel ebenfalls durchschnittlich 1,8 Tore pro Spiel erzielt hat. Zudem spricht die Statistik für viele Tore in den letzten Spielminuten und eine hohe Anzahl kassierter Gegentore bei Kiel dafür, dass beide Teams mindestens einmal treffen werden. Auf dem 1x2-Markt sprechen die Freiburg vs Kiel Quoten eine deutliche Sprache.