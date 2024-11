Fritz - De Minaur Tipp, Prognose & Quoten | 14.11.2024

SPORT1 Betting 13.11.2024 • 12:23 Uhr Fritz - De Minaur Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine ATP Finals Wette | Fliegt der Debütant sieglos aus den ATP Finals?

Unser Fritz - De Minaur Sportwetten Tipp zum ATP Finals Spiel am 14.11.2024 lautet: Beide Spieler haben ihre Stärken in unterschiedlichen Bereichen. Im Wett Tipp heute setzt sich der bessere Aufschläger durch.

Erstmals in seiner Karriere darf Alex de Minaur an den ATP Finals teilnehmen. Die ersten beiden Matches hat der Australier jeweils ohne Satzgewinn verloren. Unsere Fritz De Minaur Prognose zum dritten Spieltag in der Gruppe Ilie Nastase lässt den Weltranglisten-Neunten sieglos aus dem letzten Wettbewerb des Jahres ausscheiden.

Vor weniger als einem Monat zeigte Fritz erneut all sein Können, drang beim ATP-Masters-Turnier von Shanghai bis ins Halbfinale vor und gewann bis dahin jedes Match ohne Satzverlust. Im Fritz De Minaur Wett Tipp heute geben wir dem US-Amerikaner ebenfalls einen glatten Sieg an die Hand und spielen bei Merkur Bets eine Quote von 1,97 auf „2:0-Sieg Fritz“.

Darum tippen wir bei Fritz vs De Minaur auf „2:0-Sieg Fritz“:

Fritz spielt die beste Saison seiner Karriere und rangiert erstmals unter den Top 5 der ATP-Weltrangliste.

Fritz gehört zu den besten Aufschlagspielern der Tour (Service-Rating: 293,9).

De Minaur verlor zuletzt 3 Matches in Serie.

Fritz vs De Minaur Quoten Analyse:

Die letzten beiden Aufeinandertreffen gewann jeweils Alex de Minaur (2:0, 2:1), doch in den Fritz De Minaur Quoten wird der Australier mit Siegquoten bis 2,85 als klarer Außenseiter gehandelt.

Eine Erklärung für die Fritz De Minaur Wettquoten ist der Belag. Der US-Amerikaner ist einer der besten Service-Spieler auf der Tour und stand bei den US Open 2024 erstmals in seiner Karriere im Endspiel. Die Fähigkeiten von Fritz bringen ihm die klare Favoritenrolle und niedrige Siegquoten von unter 1,50 in den besten Sportwetten Apps ein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fritz vs De Minaur Prognose: Siegloses Debüt

Will Alex de Minaur bei seinem ATP-Finals-Debüt die Gruppenphase überstehen und ins Halbfinale einziehen, ist er auf Schützenhilfe angewiesen. Höchstwahrscheinlich ist der Vergleich mit Fritz aber das letzte Match für den Australier bei den diesjährigen ATP-Finals.

Als Weltranglisten-Neunter war De Minaur von Anfang an eher in der Außenseiterrolle. Über seine gezeigten Leistungen muss sich der Australier nicht ärgern, seine Kontrahenten waren in beiden Fällen einfach besser. Sowohl gegen Jannik Sinner (0:2) als auch Daniil Medvedev (0:2) verlor der 25-Jährige jeweils ohne Satzgewinn.

Die große Stärke von De Minaur ist in der Defensive und bei den Return-Spielen. Auf der gesamten Tour legte kein anderer Profi über die 52 vorangegangenen Wochen ein besseres Return-Rating als der Australier auf (167,7), das er im Fritz De Minaur Tipp ausbauen will.

Aufschlagspiele sind für den 1,83 Meter großen Australier jedoch seit jeher ein Problem. Unter allen Tour-Spielern reicht sein Service-Rating im Vergleich nur für den 46. Platz (268,9).

Fritz - De Minaur Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fritz: 0:2 J. Sinner, 2:0 D. Medvedev, 1:2 J. Draper, 0:2 N.Djokovic, 2:0 D. Goffin.

Letzte 5 Spiele De Minaur: 0:2 D. Medvedev, 0:2 J. Sinner, 1:2 H. Rune, 2:1 J. Draper, 2:0 M. Kecmanovic.

Letzte 5 Spiele Fritz vs. De Minaur: 0:2, 1:2, 2:1, 2:1, 3:1.

Taylor Fritz ist der wesentlich stärkere Aufschläger in der Fritz De Minaur Prognose, sogar einer der besten weltweit. In dieser Saison gab es nur sechs Profis mit einem höheren Service-Rating als jenem von Fritz (293,9).

Der US-Amerikaner gewann auf Hartplätzen im Jahr 2024 17 Matches, erreichte bei den US Open das Endspiel und gewann sogar einen Hartplatz-Titel. Zudem manövrierte sich der 27-Jährige bei seinem vorletzten Turnier (ATP-Masters Shanghai) bis ins Halbfinale. Jeden Sieg fuhr er in diesem Turnier ohne Satzverlust ein.

Im Gegensatz zu De Minaur konnte Fritz bereits einen Sieg bei den ATP Finals holen. Er gewann sein Auftaktmatch gegen Daniil Medvedev (2:0) - ebenfalls ohne Satzverlust. Der nächste soll im Fritz vs. De Minaur Tipp folgen.

Auf Hartplätzen schlug Fritz in den letzten 52 Wochen durchschnittlich 10,4 Asse pro Match und leistete sich kaum Doppelfehler (2,3). Darüber hinaus gewann er 88,3 Prozent seiner Service-Games (De Minaur: 82,2 Prozent).

Unser Fritz - De Minaur Tipp: 2:0-Sieg Fritz

Durch einen Sieg kann sich Fritz noch für das Halbfinale qualifizieren. Dementsprechend motiviert erwarten wir den US-Amerikaner im Fritz gegen De Minaur Tipp, der die beste Saison seiner bisherigen Karriere nochmal verlängern kann. Das Aufschlagspiel des Weltranglisten-Fünften ist in dieser Spielzeit herausragend gewesen und wird De Minaur erneut an seine Grenzen bringen.