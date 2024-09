Fritz - Tiafoe Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2024

SPORT1 Betting 05.09.2024 • 11:03 Uhr Fritz - Tiafoe Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine US Open 2024 Wette | Welcher US-Profi zieht ins Endspiel ein?

Unser Fritz - Tiafoe Sportwetten Tipp zum US Open 2024 Spiel lautet: Die Zuschauer in Flushing Meadows dürfen sich auf ein rein US-amerikanisches Halbfinale freuen. Im Wett Tipp heute sehen wir dabei Taylor Fritz recht klar vorne.

Bei den US Open 2024 wird Geschichte geschrieben. In der Fritz Tiafoe Prognose stehen sich nämlich zum ersten Mal seit 2005 zwei US-Profis in einem Grand-Slam-Halbfinale gegenüber. Damit wird auch zum ersten Mal seit Andy Roddick im Jahr 2009 (Wimbledon) wieder ein Spieler aus den Vereinigten Staaten ein Major-Finale erreichen - Taylor Fritz oder Frances Tiafoe. In Flushing Meadows hatte sogar 2006 zuletzt ein Tennisprofi aus den USA das Endspiel erreicht. Glaubt man den Wettquoten, hat Taylor Fritz die besten Chancen.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen den Fritz Tiafoe Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,80 bei NEObet auf „Fritz gewinnt Spiel & Satz 1″.

Darum tippen wir bei Fritz vs Tiafoe auf „Fritz gewinnt Spiel & Satz 1″:

Fritz führt den direkten Vergleich klar an

Die Nummer 12 der Welt hat beim laufenden Turnier schon zwei Top-10-Spieler geschlagen

Der Kalifornier steht in dieser Saison bei einer Bilanz von 43-16 (Tiafoe 29-22).

Fritz vs Tiafoe Quoten Analyse:

In der Weltrangliste hat Taylor Fritz auf Rang 12 gegen Frances Tiafoe auf Platz 20 leicht die Nase vorne. Da der Mann aus Kalifornien im laufenden Wettbewerb auch schon zwei Top-10-Gegner ausgeschaltet hat, geht er bei den Fritz Tiafoe Quoten als deutlicher Favorit ins Rennen.

Bei den Buchmachern, unter denen sich auch immer mehr Apple Pay Wettanbieter befinden, bekommt ihr für einen Sieg von Fritz maximal eine Quote von 1,40. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg des Profis aus Maryland mit Fritz Tiafoe Wettquoten im Schnitt von 3,10 belohnt.

Fritz vs Tiafoe Prognose: Wer darf weiter vom Titel träumen?

Schon im vergangenen Jahr feierte Taylor Fritz einige Erfolge und erreichte in der Weltrangliste mit Rang 5 die beste Platzierung seiner Karriere. Doch bis zu den US Open 2024 hatte der 26-Jährige viermal in einem Grand-Slam-Viertelfinale gestanden und war am Ende immer ausgeschieden. In der Heimat konnte der Kalifornier am Mittwoch diese Serie mit einem 7:6, 3:6, 6:4 und 7:6 gegen Alexander Zverev (ATP Nr. 4) endlich durchbrechen. Hier erspielte sich Fritz 13 Breakchancen, während die deutsche Nummer 1 nur auf vier Break-Möglichkeiten kam.

Zuvor hatte die aktuelle Nummer 12 der Welt 2024 schon als erster US-Profi seit Andre Agassi (2001) in einer Saison bei allen Major-Turnieren mindestens das Achtelfinale erreicht. In 17 Duellen gegen Top-10-Spieler feierte Fritz zwar erst vier Siege, aber alle Erfolge kamen in diesem Jahr zustande. Vor dem Weiterkommen gegen Alexander Zverev hatte der US-Amerikaner schon in der vierten US-Open-Runde in vier Sätzen gegen Casper Ruud (ATP Nr. 8) gewonnen. Beim Vorbereitungsturnier von Cincinnati war Fritz noch in der ersten Runde gegen Landsmann Nakashima (ATP Nr. 50) ausgeschieden.

Frances Tiafoe hat seinem Landsmann im Fritz Tiafoe Tipp etwas voraus. Der 26-Jährige stand 2022 schon einmal in einem Grand-Slam-Halbfinale. In Flushing Meadows verlor der Mann aus Maryland damals aber in fünf Sätzen gegen Carlos Alcaraz. Sonst hat die aktuelle Nummer 20 des ATP-Rankings bei Majors nur zwei Viertelfinalspiele als beste Ergebnisse in seiner Bilanz stehen. Nun soll das erste Grand-Slam-Endspiel dazukommen. Bei den US Open 2024 konnte Tiafoe etwas Kräfte sparen.

In Runde 2 gab sein Gegner Alexander Shevchenko (ATP Nr. 61), nachdem dieser die ersten beiden Sätze verloren hatte, verletzt auf. Auch im Viertelfinale profitierte der US-Profi beim Stand von 6-3, 6-7, 6-3, 4-1 gegen Grigor Dimitrov (ATP Nr. 9) von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners. In den anderen drei Partien hatte Tiafoe aber zweimal über vier und einmal über fünf Sätze gehen müssen. Schon beim Masters in Cincinnati im August stand Tiafoe im Finale, verlor dort aber in zwei Sätzen gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner.

Fritz - Tiafoe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fritz: 3:1 Zverev, 3:1 Ruud, 3:0 Comesana, 3:0 Berrettini, 3:0 Ugo Carabelli

Letzte 5 Spiele Tiafoe: 1:0 Dimitrov, 3:1 Popyrin, 3:2 Shelton, 1:0 Shevchenko, 3:1 Kovacevic

Letzte 5 Spiele Fritz vs Tiafoe: 2:0, 2:0, 2:1, 3:0, 2:1

Beide US-Profis standen sich schon siebenmal gegenüber. 2016 in Indian Wells konnte Frances Tiafoe mit 2:1-Sätzen gegen seinen Landsmann Taylor Fritz gewinnen. Die folgenden sechs Duelle gingen aber alle an den Kalifornier.

Bei diesem direkten Vergleich fällt auch auf, dass der Profi aus Maryland die letzten sechs Sätze gegen seinen Landsmann alle verloren hat. Das letzte Duell wurde 2023 in Acapulco ausgetragen.

Damals feierte Fritz im Viertelfinale einen 6-3, 6-4-Sieg. Bleibt der Favorit auch dieses Mal in der Fritz Tiafoe Prognose ohne Satzverlust, findet ihr in der Sunmaker App für den Tipp „3:0-Sieg Fritz“ Wettquoten von 3.00.

Unser Fritz - Tiafoe Tipp: Fritz gewinnt Spiel & Satz 1

Taylor Fritz spielt eine tolle Saison. Bei den US Open hat der Profi aus Kalifornien mit zwei Erfolgen gegen Top-10-Spieler nochmal weitere Fortschritte gemacht und tritt sehr selbstbewusst auf. Nun steht dem Erreichen des Endspiels nicht mehr viel im Wege.

Der Einzug von Frances Tiafoe ins Halbfinale ist auch aller Ehren wert. Doch die Nummer 20 der Welt hatte auf diesem Weg ein deutlich leichteres Programm als sein Landsmann. Der 26-Jährige aus Maryland wartet zudem seit acht Jahren auf einen Sieg gegen Fritz.