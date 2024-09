Fritz - Zverev Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2024

SPORT1 Betting 02.09.2024 • 11:33 Uhr Fritz - Zverev Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine US Open Wette | Darf die deutsche Nummer 1 weiter vom 1. Grand-Slam-Titel träumen?

Unser Fritz - Zverev Sportwetten Tipp zum US Open 2024 Spiel lautet: Im Viertelfinale gegen Lokalmatador Taylor Fritz wartet eine schwierige Aufgabe auf die deutsche Nummer 1. Im Wett Tipp heute trauen wir der Nummer 4 der Welt aber das Weiterkommen zu.

Beim diesjährigen Grand-Slam-Turnier von Wimbledon schied Alexander Zverev im Achtelfinale gegen Taylor Fritz aus. Dabei hatte der Deutsche schon mit 2:0 in Sätzen geführt. Knapp zwei Monate später bekommt die deutsche Nummer 1, die damals auch mit einer Knieverletzung zu kämpfen hatte, in der Fritz Zverev Prognose die Chance zur Revanche. Denn der Hamburger trifft auch bei den US Open 2024 auf die amerikanische Nummer 1. Dieses Mal stehen sich die beiden Profis im Viertelfinale gegenüber. Für die Buchmacher ist der Lokalmatador der leichte Außenseiter.

Wir spielen beim Fritz Zverev Tipp mit einer Quote von 1,65 bei Betway den Wett Tipp heute „Sieg Zverev“.

Darum tippen wir bei Fritz vs Zverev auf „Sieg Zverev“:

Kein Spieler auf der Tour hat 2024 so viele Siege gefeiert wie Alexander Zverev (56)

Taylor Fritz wartet noch auf sein erstes Grand-Slam-Halbfinale

Die deutsche Nummer 1 erreichte in dieser Saison schon 2 von 3 Major-Halbfinals

Fritz vs Zverev Quoten Analyse:

Schaut man auf die Weltrangliste und die bisherigen Ergebnisse bei Grand Slams ist der Deutsche bei den Fritz Zverev Quoten zurecht der Favorit. Für ein Weiterkommen des Hamburgers bekommt ihr Quoten von knapp über 1,60.

Bei den Wettanbietern gibt es dagegen für einen Sieg des Lokalmatadoren Fritz Zverev Wettquoten zwischen 2,20 und 2,30.

Fritz vs Zverev Prognose: Kann der US-Profi den Heimvorteil nutzen?

Taylor Fritz spielt vor allem bei den Majors das beste Jahr seiner Karriere. In New York setzte sich der US-Amerikaner am Sonntag im Achtelfinale mit 3-6, 6-4, 6-3, 6-2 gegen Casper Ruud (ATP Nr. 8) durch. Damit ist der 26-Jährige der erste US-Profi seit Andre Agassi im Jahr 2003, der in einer einzigen Saison bei allen vier Grand Slams mindestens die Runde der letzten 16 erreicht hat. Zuvor war Fritz bei den Australian Open und in Wimbledon jeweils ins Viertelfinale vorgedrungen. Bei den French Open war in der vierten Runde Endstation.

Bisher stand der Mann aus Kalifornien viermal in einem Grand-Slam-Viertelfinale, verpasste aber immer die Vorschlussrunde. In dieser Spielzeit beweist die Nummer 12 der Welt viel Reife, Beständigkeit und Belastbarkeit. Gegen Ruud gab Fritz nach einem schwachen Start seinen ersten Satz bei den laufenden US Open ab, übernahm dann aber mit der Unterstützung des Publikums und mit 56 Winners die Kontrolle in der Partie. Hinzu kamen 24 Asse sowie 84 Prozent gewonnene Punkte nach dem ersten Aufschlag (53/63). So hat der US-Profi seine Bilanz bei Majors in diesem Jahr auf 14-3 ausgebaut.

Alexander Zverev hatte 2024 schon mit einigen kleinen Verletzungen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Trotzdem spielt die deutsche Nummer 1 eine tolle Saison und stand bei den Australian Open im Halbfinale sowie bei den French Open im Endspiel. Bei den US Open 2024 feierte der Hamburger mit dem 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 gegen Brandon Nakashima seinen 56. Sieg in dieser Saison. Kein Profi auf der Tour hat hier mehr vorzuweisen. Durch diesen Erfolg sicherte sich „Sascha“ auch als zweiter Spieler nach Jannik Sinner vorzeitig die Teilnahme an den ATP Finals.

Im ersten Satz gegen Nakashima wackelte die Rückhand von Zverev bedenklich. Dem 27-Jährigen unterliefen einfach zu viele einfache Fehler. Danach wurde die Partie aber mit einem starken Service (51 von 57 Punkten nach dem ersten Aufschlag) und einem guten Netzspiel (20 von 25 Punkten) zur Machtdemonstration des Deutschen. Damit steht die Nummer 4 der Welt im Fritz Zverev Tipp zum vierten Mal in Flushing Meadows im Viertelfinale. 2020 fehlten ihm gegen den Österreicher Dominic Thiem zwei Punkte zum ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere.

Fritz - Zverev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fritz: 3:1 Ruud, 3:0 Comesana, 3:0 Berrettini, 3:0 Ugo Carabelli, 1:2 Nakashima

Letzte 5 Spiele Zverev: 3:1 Nakashima, 3:1 Etcheverry, 3:0 Müller, 3:1 Marterer, 1:2 Sinner

Letzte 5 Spiele Fritz vs Zverev: 3:2, 0:2, 2:0, 0:2, 2:1

Beide Profis trafen 2016 erstmals aufeinander. Nach inzwischen neun Duellen hat Alexander Zverev mit fünf Siegen zu vier Niederlagen knapp die Nase vorne. In dieser Saison setzte sich der Deutsche zunächst auf Sand in zwei Sätzen im Viertelfinale von Rom durch.

Dann verlor der Hamburger, wie schon erwähnt, in Wimbledon in fünf Durchgängen. Fällt auch dieses Mal in der Fritz Zverev Prognose erst nach fünf Sätzen eine Entscheidung, bekommt ihr dafür in der Sunmaker App eine Quote von 3,00. Auf Hardcourt ist die Bilanz mit jeweils zwei Siegen komplett ausgeglichen.

Unser Fritz - Zverev Tipp: Sieg Zverev

Gegen den formstarken Lokalmatadoren wartet eine harte Nuss auf Alexander Zverev. Doch dieses Mal ist der Hamburger im Gegensatz zum Duell in Wimbledon topfit. Zudem hat er nach einem schwachen Start gegen Nakashima gezeigt, was für ein dominantes Tennis er aktuell spielen kann.

Wir rechnen mit einem engen Duell, welches sicher über vier oder fünf Sätze gehen wird. Am Ende dürften sich die Erfahrung und die gute Form des Deutschen aber knapp durchsetzen. So darf die Nummer 4 der Welt nach dem Aus von Carlos Alcaraz und Novak Djokovic im laufenden Turnier weiter vom ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere träumen.