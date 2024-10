Fürth - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 02.11.2024

SPORT1 Betting 31.10.2024 • 23:00 Uhr Fürth - Darmstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer kann den Abstand nach unten vergrößern?

Unser Fürth - Darmstadt Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.11.2024 lautet: Im Wett Tipp heute treffen zwei Teams aufeinander, die in dieser Saison schon den Trainer gewechselt haben. Da die Abwehrreihen immer noch löchrig sind, rechnen wir mit ein paar Toren.

Nach der 0:4-Heimpleite im Derby gegen Nürnberg am 9. Spieltag waren in Fürth Trainer Alexander Zorniger und Sportgeschäftsführer Rachid Azzouzi entlassen worden. Im ersten Spiel unter Interimstrainer Leonard Haas glückte dem Kleeblatt dann am Samstag ein 4:3-Sieg auf Schalke. Doch der Rückenwind hielt nicht lange an. Denn am Dienstag schied die SpVgg mit einem 0:1 beim Zweitliga-Schlusslicht Regensburg in der zweiten Pokalrunde aus. Wie geht es für die Franken nun weiter? Das wird unter anderem das Heimspiel am Samstag gegen die Lilien zeigen. Bei der Fürth Darmstadt Prognose schlagen sich schon mal die Quoten etwas mehr auf die Seite der Hausherren.

Darum tippen wir bei Fürth vs Darmstadt auf „Über 2,5 Tore“:

Fürth ließ zuletzt in fünf Zweitligaspielen in Folge mindestens zwei Gegentore zu

Nur Regensburg musste an den letzten fünf Spieltagen mehr Gegentore (17) hinnehmen als das Kleeblatt (13)

Darmstadt kassierte in allen vier Auswärtsspielen dieser Zweitligasaison mindestens drei Gegentore

Fürth vs Darmstadt Quoten Analyse:

In der Tabelle steht die SpVgg auf Rang 11 zwei Plätze und drei Punkte vor den Lilien. Zusammen mit dem Heimvorteil reicht das für einen leichten Vorsprung bei den Fürth vs Darmstadt Wettquoten.

Für einen Heimsieg bekommt ihr in den Sportwetten Apps Quoten im Schnitt von 2,36. Auf der Gegenseite warten für einen Dreier der Gäste Fürth vs Darmstadt Quoten zwischen 2,63 und 2,85 auf euch.

Fürth vs Darmstadt Prognose: Wie groß sind die Lücken in beiden Defensiven?

Interimstrainer Leonhard Haas soll Fürth vorerst bis zur Winterpause betreuen. Mit dem 4:3 auf Schalke ging eine Serie von fünf Ligaspielen ohne Sieg zu Ende (2U, 3N). Eine große Baustelle bleibt aber die Defensive. Keine andere Mannschaft in der Liga lässt mehr gegnerische Möglichkeiten zu. Die SpVgg kassierte zuletzt in fünf Zweitligaspielen in Folge mindestens zwei Gegentore. Lediglich Schlusslicht Jahn Regensburg musste an den letzten fünf Spieltagen mehr Gegentore (17) hinnehmen als das Kleeblatt (13).

Auch gegen S04 lagen die Gäste schon mit 4:1 vorne, machten es am Ende aber mit zwei späten Gegentreffern nochmal spannend. Dabei hatte sich die Umstellung von Haas von Dreier- auf Viererkette zunächst ausgezahlt. Im Pokal zu Gast in Regensburg durfte Fürth in der letzten halben Stunde sogar in Überzahl spielen, fand aber gegen die Hausherren keine Mittel. Seit vier Heimspielen (2U, 2N) sind die Franken sieglos. Mit fünf Punkten aus den ersten fünf Heimspielen stellte der Verein den Negativrekord aus der Saison 1997/98 ein.

Nach dem Trainerwechsel geht die Tendenz bei den Lilien auf jeden Fall nach oben. Während Darmstadt in den ersten vier Ligaspielen unter Lieberknecht lediglich einen Punkt holte, sind es in den sechs Partien unter Kohfeldt bereits neun Punkte. Highlight war dabei sicher der 5:1-Heimsieg gegen Köln am vorletzten Spieltag. Doch am vergangenen Wochenende musste sich der SVD daheim gegen Ulm mit einem 1:1 begnügen. Gegen kompakt stehende Gegner tun sich die Hessen schwer. Auch sind zehn Punkte nach zehn Spielen einer Zweitligasaison die schlechteste Bilanz des Vereins seit Einführung der Drei-Punkte-Regel.

Immerhin ist der Absteiger seit drei Partien in Folge ohne Niederlage (1S, 2U) und verlor überhaupt nur eins der letzten sechs Spiele (2S, 3U). Sorgen macht aber weiterhin die Defensive. 13 Gegentore in der Fremde sind zu diesem Zeitpunkt in der eingleisigen 2. Liga ein neuer Vereinsnegativrekord. 14 verspielte Punkte nach Führungen sind auch der Ligahöchstwert. Dafür funktioniert das Zusammenspiel in der Offensive zwischen Fraser Hornby und Isac Lidberg immer besser. Am Mittwoch setzte sich der SVD im Pokal mit 3:2 nach Verlängerung bei Drittligist Dynamo Dresden durch.

Fürth - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 0:1 Regensburg (A), 4:3 Schalke (A), 0:4 Nürnberg (H), 1:3 1860 München (H), 2:2 Magdeburg (A)

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 3:2 Dynamo Dresden (A), 1:1 Ulm (H), 5:1 Köln (H), 3:3 KSC (A), 1:2 Magdeburg (H)

Letzte 5 Spiele Fürth vs Darmstadt: 4:0 (H), 1:1 (A), 2:2 (A), 0:4 (H), 1:1 (A)

Beide Vereine standen sich schon in 53 Pflichtspielen gegenüber. Das Kleeblatt liegt mit 21 Siegen zu 16 Niederlagen vorne (16U). 26 der Duelle wurden in Ober- und Regionalliga ausgetragen.

Schaut man nur auf die Vergleiche in Liga 2 haben die Lilien mit 11 Erfolgen zu neun Pleiten knapp die Nase vorne (6U). Von den letzten sieben Zweitligaspiele gegen die SpVgg konnte der SVD aber nur eines gewinnen (3U, 3N).

Lilien-Stürmer Isac Lidberg steht zusammen mit Robert Glatzel auf Platz 1 der Torschützenliste (beide 7 Tore). Kommt am Samstag ein weiterer Treffer hinzu, bekommt ihr für den Fürth Darmstadt Tipp „Lidberg trifft“ bei Winamax eine Quote von 3,25.

Fürth vs Darmstadt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fürth: Noll - Meyerhöfer, Michalski, Dietz, L. Itter - Asta, Bansé, Green, Massimo - Hrgota, Futkeu

Ersatzbank Fürth: Körber (Tor), Mhamdi, Pfaffenrot, Motika, Srbeny, Popp, Gießelmann, Mustapha, Münz

Startelf Darmstadt: Schuhen - Lopez, Riedel, Thiede, Nürnberger - Klefisch, A. Müller, P. Förster, Corredor - Lidberg, Hornby

Ersatzbank Darmstadt: Brunst (Tor), Maglica, Thiede, El Idrissi, Kempe, Lakenmacher, Papela, Guille Bueno

Vor der Fürth Darmstadt Prognose ist auch ein Blick auf die möglichen Aufstellungen nötig. Bei den Gastgebern kehrt Noel Futkeu, mit vier Toren aktuell bester Torschütze, nach seiner Sperre im Pokal in den Kader zurück.

Bei den Gästen könnte Klaus Gjasula wieder ins Aufgebot zurückkehren. Es fehlen dagegen weiterhin die Langzeitverletzten Christoph Zimmermann, Fabian Holland, Paul Will und Matthias Bader. Zudem fehlt der gesperrte Aleksandar Vukotic.

Unser Fürth - Darmstadt Tipp: Über 2,5 Tore

Sicher dürfen die Hausherren auf ein gutes Ergebnis gegen die Hessen hoffen. Denn in der eingleisigen zweiten Liga kassierte Fürth nur eine Heimpleite gegen die Lilien (5S, 1U). Doch uns geht es ähnlich wie den Buchmachern.

Ein wirklicher Favorit ist nicht zu erkennen. Das Kleeblatt konnte erst auf Schalke überzeugen, enttäuschte dann aber in Regensburg. Und auch Darmstadt ist unter Coach Kohfeldt noch nicht wirklich konstant.