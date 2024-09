Fürth - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 15.09.2024

SPORT1 Betting 13.09.2024 • 23:00 Uhr Fürth - Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleiben die Kleeblätter ohne Niederlage?

Unser Fürth - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.09.2024 lautet: Spielt das Kleeblatt in diesem Jahr um den Aufstieg mit? Nach einem guten Saisonstart zeigt die Tendenz im Wett Tipp heute auf jeden Fall weiter nach oben.

Nach vier Spieltagen der Saison 2024/25 sind in der 2. Bundesliga noch fünf Teams ungeschlagen. Dazu gehört auch die SpVgg Greuther Fürth. Acht Punkte reichen aktuell für den dritten Tabellenplatz. Die Franken wollen ihre Serie natürlich möglichst lange aufrechterhalten. Laut den Wettquoten in der Fürth Elversberg Prognose ist das Kleeblatt am Sonntag im Heimspiel gegen die SVE der Favorit.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und entscheiden uns für den Fürth Elversberg Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,83 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Fürth vs Elversberg auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Fürth ist seit 6 Heimspielen ungeschlagen und war 2023/24 das drittbeste Heimteam

Das Kleeblatt ist saisonübergreifend seit 8 Spielen ohne Niederlage

Auswärts sind die Elversberger seit 4 Liga-Spielen ohne Sieg

Fürth vs Elversberg Quoten Analyse:

Das Kleeblatt war schon in der Vorsaison heimstark und ist auch gut in die neue Saison gestartet. So sind die Hausherren aus Sicht der Wettanbieter ohne Steuer bei den Fürth Elversberg Quoten die Favoriten.

Für einen Dreier der Gastgeber bekommt ihr Quoten zwischen 1,78 und 1,85. Auf der Gegenseite warten bei einem Erfolg der Saarländer Fürth Elversberg Wettquoten im Schnitt von 3,85 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs Elversberg Prognose: Die Franken setzen auf die Heimstärke

Erstmals seit der Saison 2018/19 überstand Fürth die ersten vier Spieltage einer Zweitliga-Saison ohne Niederlage. Vor der Länderspielpause gab es ein klares 4:0 bei Aufsteiger Regensburg. Dabei hatten sich die Männer von Coach Alexander Zorniger gegen den Jahn aber lange schwer getan. Vor allem Keeper Nahuel Noll hielt im ersten Durchgang die Null. Nach der frühen Führung in der 4. Minute waren die Gäste viel zu passiv. Im zweiten Durchgang machte es das Kleeblatt besser. Nach dem 2:0 war der Regensburger Wille gebrochen.

Zu dem Dreier gegen den Jahn kamen ein Remis gegen Kaiserslautern und Paderborn sowie ein klarer Sieg gegen Münster. In der Expected-Goals-Against-Statistik stehen eigentlich 8,8 Gegentreffer. Bisher mussten die Franken aber nur vier Gegentore hinnehmen. Saisonübergreifend sind die Fürther seit acht Liga-Spielen ungeschlagen (4S, 4U). Daheim steht die Serie bei sechs Partien ohne Niederlage (3S, 3U). Die letzte Heimpleite setzte es im März - ausgerechnet gegen Elversberg. Mit zehn Toren stellt man die zweitbeste Offensive. Die SpVgg Greuther Fürth traf in jedem der letzten 17 BL2-Heimspiele.

Vor der Länderspielpause feierte die SV Elversberg mit dem 4:0 gegen Erstliga-Absteiger Darmstadt den höchsten Sieg in ihrer noch jungen Zweitliga-Historie. Die Saarländer bereiteten der Abwehr des Gegners mit viel Spielfreude große Probleme. Mann des Tages war Fisnik Asllani. Die Leihgabe der TSG Hoffenheim erzielte einen Doppelpack und führt zusammen mit zwei anderen Spielern die Torjägerliste im Unterhaus an (4 Tore). Überschattet wurde der Sieg aber von der schweren Verletzung von Florian Le Joncour. Die SVE muss nun einige Woche ohne ihren Innenverteidiger auskommen, auch in der Fürth Elversberg Prognose.

Zuvor war die Truppe von Coach Horst Steffen mit zwei Unentschieden gegen Magdeburg (0:0) und Köln (2:2) sowie einer Pleite beim KSC (2:3) in die neue Spielzeit gestartet. Dabei können die Saarländer die beste Chancenverwertung der Liga (25,8 Prozent) vorweisen. Auch Angreifer Asllani traf mit jedem seiner vier Schüsse auf das gegnerische Tor. Auswärts sind die Elversberger in der 2. Liga seit vier Spielen ohne Sieg. Die SVE kassierte in der BL2-Vorsaison die meisten Standard-Gegentore (23). Am Freitag gewann die Mannschaft ein Testspiel beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden mit 5:1.

Fürth - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 4:0 Regensburg (A), 1:1 Paderborn (H), 2:0 Schott Mainz (A), 2:2 Kaiserslautern (A), 3:1 Preußen Münster (H)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 5:1 Wehen Wiesbaden (A), 4:0 Darmstadt (H), 2:3 Karlsruher SC (A), 7:0 Borussia Hildesheim (A), 2:2 1. FC Köln (H)

Letzte Spiele Fürth - Elversberg: 1:4 (H), 1:1 (A)

Beide Vereine trafen in der Vorsaison erstmals aufeinander. In Elversberg trennte man sich mit einem 1:1.

In Fürth siegten die Saarländer mit 4:1. Bei diesem Erfolg war Paul Stock mit drei Toren und einer Torvorlage der alles überragende Akteur.

Beide Teams kommen in der zweiten Halbzeit zusammen schon auf elf Tore. So bietet sich am Samstag aus unserer Sicht der Fürth Elversberg Tipp „Mehr Tore in 2. Halbzeit“ an. Dafür bekommt ihr bei Bet-at-home eine Wettquote von 1,93.

So seht ihr Fürth - Elversberg im TV oder Stream:

15. September 2024, 13:30 Uhr, Sportpark Ronhof Thomas Sommer

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Die 2. Bundesliga ist bei Sky zu Hause. So ist die Partie zwischen der SpVgg Greuther Fürth und der SV Elversberg natürlich auch beim Bezahlsender zu sehen.

Anpfiff ist am Sonntag um 13:30 Uhr im Sportpark Ronhof Thomas Sommer.

Fürth - Elversberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fürth: Noll - Meyerhöfer, Jung, Itter - Asta, Dietz, Green, Massimo - Hrgota - Srbeny, Futkeu

Ersatzbank Fürth: Körber - Mhamdi, P. Müller, Popp, Bansé, Gießelmann, Mustapha, Münz, Consbruch

Startelf Elversberg: Kristof - Baum, Pinckert, Rohr, Neubauer - Fellhauer, S. Sahin - Feil, Damar - Asllani, Schnellbacher

Ersatzbank Elversberg: Boss - Sicker, Stock, Mahmoud, Gerezgiher, Sickinger, Petkov, Schmahl

Die Hausherren müssen lediglich auf den verletzten Kerim Calhanoglu verzichten.

Bei den Gästen fehlen dagegen mit Patryk Dragon, Frederik Jäkel, Florian Le Joncour und Tom Zimmerschied gleich vier Spieler aus gesundheitlichen Gründen.

Unser Fürth - Elversberg Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Fürth ist gut in die neue Saison gekommen. Sicher war bei einigen Ergebnissen auch etwas Glück dabei. Doch die Offensive ist mit Spielern wie Julian Green oder Noel Futkeu gut besetzt. Dabei erzielte man bereits fünf Tore nach Standards, was den alleinigen Liga-Höchstwert bedeutet.

Hinzu kommt eine gute Heimbilanz unter Trainer Zorniger. Nur die beiden Hamburger Vereine holten in der Vorsaison mehr Zähler im eigenen Stadion. So trauen wir dem Kleeblatt auch dieses Mal mindestens einen Punkt zu.