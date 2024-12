Fürth - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 07.12.2024

SPORT1 Betting 05.12.2024 • 23:00 Uhr Fürth - Hertha Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Schafft das Kleeblatt den Turnaround?

Unser Fürth - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 07.12.2024 lautet: Beide Klubs trafen zuletzt regelmäßig, ließen aber auch Gegentore zu. Im Wett Tipp heute erwarten wir ein torreiches Match mit Treffern auf beiden Seiten.

Jan Siewert wartet als Trainer des Kleeblatts weiterhin auf seinen ersten Sieg. Getreu dem Motto “Aller guten Dinge sind drei” unternimmt der Übungsleiter mit seiner Mannschaft am Samstag den nächsten Anlauf. In unserer Fürth Hertha Prognose sehen wir aber eher die Gäste aus der Hauptstadt im Vorteil - wenn auch nur leicht.

Eine Siegwette würden wir in diesem Duell dennoch nicht anspielen. Da beide Mannschaften in den vergangenen Spielen nicht gerade wenige Gegentore zuließen, selbst aber auch gerne ins gegnerische Netz trafen, entscheiden wir uns für den Fürth Hertha Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,65 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei Fürth vs Hertha auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Fürth kassierte in jedem der letzten 10 Pflichtspiele Gegentreffer.

Hertha kassierte in den letzten 9 Pflichtspielen stets Gegentore.

In 8 der letzten 9 Pflichtspiele der Berliner gab es mindestens 3 Tore in der Partie.

Fürth vs Hertha Quoten Analyse:

Die Buchmacher schlagen in etwa in die gleiche Kerbe wie wir und favorisieren die Gäste aus der Hauptstadt. Allerdings tun sie das deutlicher als wir. Die Fürth Hertha Quoten für Wetten auf einen Heim-Dreier knacken bei einigen Wettanbietern die Marke von 3,00. Ein Tipp auf die Berliner ist dagegen mit Wettquoten von höchstens 2,16 verbunden.

Darüber hinaus erwarten die Bookies ein torreiches Match. Die Fürth Hertha Wettquoten bei den beiden beliebten Torwetten “Über 2,5 Tore” und “Beide Teams treffen” liegen für sich allein betrachtet nahezu durchgängig unter der Marke von 1,50. Für einen vernünftigen Ertrag solltet ihr eine einfache Torwette daher bei einem Wettanbieter ohne Steuer platzieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs Hertha Prognose: Duell auf Augenhöhe

Auch im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Jan Siewert ist der erhoffte Befreiungsschlag ausgeblieben. Nach der knappen 2:3-Heimniederlage gegen Karlsruhe, als mindestens ein Fürther Punkt verdient gewesen wäre, kam das Kleeblatt am vergangenen Wochenende nicht über ein 1:1 bei Aufsteiger Ulm hinaus.

Nach zuvor vier Pflichtspiel-Niederlagen in Folge gab es damit immerhin mal wieder einen Punkt, der der Spielvereinigung in der aktuellen Situation aber auch nur bedingt weiterhilft. Mit 14 Punkten steht sie auf Rang 13 und hat nur zwei Zähler mehr als der Vorletzte Preußen Münster.

Weiter zurückblickend haben die Franken nur eines ihrer letzten elf Pflichtspiele gewonnen (3U, 7N). In jedem der letzten elf Pflichtspiele gab es mindestens einen Gegentreffer und in unserem Fürth Hertha Tipp sind wir uns sicher, dass es auch am Samstag wieder mindestens ein Gegentor geben wird.

Mit insgesamt 27 Gegentreffern stellt das Kleeblatt die geteilt drittschwächste Defensive. 16 und damit über die Hälfte aller Gegentore gab es daheim. Mit einer 1-2-4-Bilanz und 8:16 Toren sind die Fürther das ohnehin schlechteste Heimteam der 2. Bundesliga. Die letzten vier Heimpartien haben sie allesamt verloren.

Fürth - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:1 Ulm (A), 2:3 Karlsruhe (H), 0:1 Köln (A), 1:5 Darmstadt (H), 0:1 Regensburg (A)

Letzte 5 Spiele Hertha: 3:1 Magdeburg (A), 2:2 Ulm (H), 1:3 Darmstadt (A), 0:1 Köln (H), 2:1 Heidenheim (H)

Letzte 5 Spiele Fürth vs. Hertha: 1:2 (H), 0:5 (A), 2:1 (H), 1:2 (A), 0:2 (H)

Die Gäste aus der Hauptstadt landeten erst am vergangenen Wochenende einen Befreiungsschlag. Nach zuvor nur einem Punkt aus drei Liga-Spielen konnten sie ihr Auswärts-Match in Magdeburg mit 3:1 gewinnen. Mal wieder blieb die Alte Dame dabei nicht ohne Gegentor.

Es war das neunte Pflichtspiel in Serie, in dem der BSC mindestens einen Gegentreffer zuließ. Selbst konnten die Berliner in neun ihrer letzten zehn Pflichtspiele treffen. Das heißt somit auch: In acht der letzten neun Pflichtspiele des Klubs aus der Hauptstadt gab es Tore auf beiden Seiten - etwas, das wir in unserer Fürth Hertha Prognose ebenfalls erwarten.

Zudem gab es in acht der letzten neun Pflichtspiele, in denen die Herthaner mitwirkten, mindestens drei Tore in der Partie. In jeder der letzten drei Zweitliga-Begegnungen der Berliner gab es sogar vier Tore. Entsprechend ist auch der Tipp auf “Über 3,5 Tore” für die kommende Partie durchaus zu überdenken.

Über die Betano App bekommt ihr für diese Wett-Option aktuell die Höchstquote von 2,25. Die Alte Dame reist dabei als Tabellen-Neunter ins Frankenland. Aber: Selbst der Rückstand auf den Hamburger SV, der auf Platz 2 steht, beträgt vor diesem Spieltag gerade einmal zwei Punkte.

So seht ihr Fürth - Hertha im TV oder Stream:

07. Dezember 2024, 13 Uhr, Sportpark Ronhof, Fürth

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Die Partie der Spielvereinigung gegen die Alte Dame aus der Hauptstadt gibt es entweder bei Sky im TV oder Stream sowie bei WOW im Stream zu sehen. In beiden Fällen ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

In der Vorsaison haben die Berliner beide Duelle für sich entschieden. Nach dem 5:0-Kantersieg zu Hause gewannen sie auch das Rückspiel bei den Franken mit 2:1. Der BSC hat seit 2010 fünf der insgesamt sechs direkten Aufeinandertreffen siegreich gestaltet. Der direkte Vergleich spricht damit für einen Fürth Hertha Tipp in Richtung der Gäste.

Fürth vs Hertha: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fürth: Noll; Michalski, Dietz, Itter; Meyerhöfer, Banse, Green, Gießelmann; Hrgota, Massimo, Mustapha

Ersatzbank Fürth: Körber, Jung, Mhamdi, Müller, Motika, Münz, Pfaffenrot, Wagner, Futkeu

Startelf Hertha: Ernst; Kenny, Leistner, M. Dardai, Zeefuik; Cuisance, Sessa, Klemens, Maza, Scherhant; Niederlechner

Ersatzbank Hertha: Goller, Bouchalakis, Christensen, Demme, Prevljak, P. Dardai, Reese, Thorsteinsson, Schuler

Sowohl in den bisherigen 14 Zweitliga-Spielen der Franken als auch der Herthaner gab es insgesamt 48 Tore zu sehen. Das entspricht einem Schnitt von 3,4 Treffern pro Partie, in der die jeweiligen Klubs mitwirkten.

In jeweils neun dieser 14 Partien der beiden Kontrahenten wurde auch die Marke von 2,5 Treffern überboten. Auch unsere Fürth Hertha Prognose zielt daher auf einige Tore in der kommenden Begegnung ab.

Unser Fürth - Hertha Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Kann die Spielvereinigung am Samstag den berühmten Bock umstoßen? Auch wenn die Fürther das schlechteste Heim- und die Berliner das drittbeste Auswärts-Team sind, halten wir das keineswegs für ausgeschlossen. Am Ende des Tages können wir uns einen Sieg beider Mannschaften vorstellen. Zuletzt zeichneten sich beide Klubs unter anderem aber auch dadurch aus, dass sie in nahezu jedem Spiel Gegentreffer kassierten, selbst aber auch regelmäßig trafen. Im Endeffekt halten wir daher eine kombinierte Torwette für die beste Option.