Fürth - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2024

Unser Fürth - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.02.2024 lautet: Wir gehen von einem torreichen Match aus und tendieren in unserem Wett Tipp heute zu Treffern auf beiden Seiten.

Greuther Fürth empfängt am Sonntag im heimischen Stadion die Gäste aus der deutschen Hauptstadt. Die Hertha reist dabei gebeutelt ins Frankenland und ist unter ihrem Coach Pal Dardai aktuell so lange sieglos wie noch nie, seit der Ungar auf die Trainerbank der Berliner zurückgekehrt ist. Die Spielvereinigung auf der anderen Seite ist am vergangenen Spieltag aus den Aufstiegsrängen geflogen und möchte mit einem Heim-Dreier dorthin zurückkehren.

Im Hinspiel gab es für das Kleeblatt eine Klatsche. Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,77 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Fürth vs Hertha auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Fürth konnte in den letzten 11 Pflichtspielen immer mindestens ein Tor schießen.

In 9 der letzten 10 Pflichtspiele der Hertha trafen beide Teams…

… und es gab in diesen 9 Partien auch insgesamt mindestens 3 Tore.



Fürth vs Hertha Quoten Analyse:

Vorteile sehen die Sportwetten-Anbieter in diesem Duell bei den Franken. Die Quoten für Wetten auf einen Heimsieg kratzen an der Marke von 2,00, erreichen sie aber knapp nicht. Für einen Tipp auf die Gäste aus Berlin kann man hingegen Wettquoten bis 3,65 erhalten. Wahrscheinlich sind für die Bookies in diesem Spiel Tore.

Die Wettoption „Beide Teams treffen" wirft Quoten bis 1,57 ab. Nur unwesentlich höher sind die Wettquoten für „Über 2,5 Tore". Ein Tipp auf mindestens vier Treffer im Spiel liefert schon deutlich höhere Werte bis 2,64.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs Hertha Prognose: Abwechslungsreiche Partie

Mit neun ungeschlagenen Zweitliga-Spielen in Folge und entsprechend breiter Brust reiste Greuther Fürth am vergangenen Wochenende als Tabellenzweiter zum ungeschlagenen Spitzenreiter St. Pauli - und verlor mit 2:3. Einen 0:2-Rückstand konnte das Kleeblatt zwischenzeitlich noch egalisieren, doch am Ende stand man mit leeren Händen da.

Sofort ging es von Platz 2 runter auf Rang 4 und genauso schnell wollen die Franken wieder unter die Top 3 zurück. Die Vorzeichen hierfür stehen nicht schlecht. Denn zu Hause holte in der laufenden Zweitliga-Saison kein Team mehr Punkte als Fürth. Nur St. Pauli, allerdings bei einem Heimspiel mehr, holte daheim genauso viele Zähler wie die Spielvereinigung (23).

Die aktuelle 7-2-1-Heimbilanz bei 21:8 Toren ist Fürths beste seit der Meistersaison 2011/12. Damals hatte die SpVgg zum Vergleichs-Zeitpunkt einen Zähler mehr. Aktuell sind die Franken seit sieben Heimpartien ungeschlagen (6S, 1U). Außer beim torlosen Remis im Hinspiel gegen St. Pauli konnte Fürth in jeder anderen der neun Heim-Partien treffen.

Heim- und Auswärtsbegegnungen zusammen genommen konnte das Kleeblatt in jedem der letzten elf Pflichtspiele mindestens ein Tor erzielen. Selbst konnten die Franken in nur einer der letzten fünf Zweitliga-Partien ihren Kasten sauber halten. Entsprechend bieten sich Torwetten im Duell mit der Hertha an.

Fürth - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 2:3 St. Pauli (A), 2:1 Kiel (H), 1:0 Paderborn (A), 2:2 Schalke (A), 1:1 Magdeburg (H)

Letzte 5 Spiele Hertha: 1:2 HSV (H), 1:3 Kaiserslautern (H), 1:3 Wehen Wiesbaden (A), 2:2 Düsseldorf (H), 0:0 Osnabrück (H)

Letzte 5 Spiele Fürth vs. Hertha: 0:5 (A), 2:1 (H), 1:2 (A), 0:2 (H), 0:2 (A)



Das gilt umso mehr, da die letzten Spiele der Herthaner in der Regel sehr torreich waren. In neun der letzten zehn Pflichtspiele der Alten Dame gab es mindestens drei Tore zu sehen. In diesen neun Partien gab es auch Treffer auf beiden Seiten. In den letzten vier Pflichtspielen ließen die Berliner insgesamt zehn Gegentreffer zu.

Entsprechend sind Wetten auf „Über 3,5 Tore" ein gangbarer Weg. Bei NEObet zum Beispiel erhält man für diese Option aktuell eine Quote von 2,64. Im Hinspiel feierte Hertha mit einem 5:0 den höchsten Saisonsieg.

Im Frankenland wäre den Gästen aber auch jeder andere Sieg recht. Denn zuletzt blieben die Berliner in fünf Pflichtspielen in Serie sieglos. Seitdem Pal Dardai das Traineramt im April des vergangenen Jahres wieder übernahm, blieben sie nie länger in Folge ohne Dreier.

Die letzten drei Partien haben sie verloren, inklusive des Viertelfinales im DFB-Pokal zu Hause gegen Kaiserslautern, womit der Traum vom Endspiel im eigenen Stadion platzte. Vor diesen letzten drei Pleiten waren die Hauptstädter noch in zehn Pflichtspielen in Serie ungeschlagen geblieben.

Unser Fürth - Hertha Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Auch wenn die Herthaner zuletzt fünfmal in Folge nicht gewinnen konnten, so konnten sie zumindest in ihren letzten vier Partien immer treffen. Überhaupt gelang den Gästen in neun ihrer letzten zehn Pflichtspiele mindestens ein eigener Treffer. Allerdings gab es in diesen neun Partien auch stets Gegentreffer. Mit nur einem Punkt und 4:7 Toren sind die Gäste Letzter der Rückrunden-Tabelle. Wir gehen davon aus, dass sie auch bei einem der besten Heimteams Gegentore kassieren werden, selbst aber auch zum Torerfolg kommen.