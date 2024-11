Fürth - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 23.11.2024

SPORT1 Betting 21.11.2024 • 23:00 Uhr Fürth - Karlsruhe Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Startet Siewert gleich mit einem Sieg?

Unser Fürth - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 23.11.2024 lautet: Beide Teams ließen zuletzt eine Menge Gegentreffer zu. Entsprechend erwarten wir in unserem Wett Tipp heute eine torreiche Begegnung mit Treffern auf beiden Seiten.

Es gibt einen neuen Trainer am Ronhof! Jan Siewert heißt der Mann, der ab sofort das Zepter beim Kleeblatt in der Hand hält. Nach zuletzt schwachen Ergebnissen soll der Ex-Coach des FSV Mainz die Spielvereinigung wieder auf Erfolgskurs bringen. In unserer Fürth Karlsruhe Prognose sind wir allerdings etwas skeptisch, ob das gleich im ersten Spiel klappt.

Die Chancen auf einen Dreier stehen dabei nicht allzu schlecht, denn auch der KSC befindet sich aktuell in einem Tief. Bei einem Spiel mit offenem Ausgang ist nicht selten eine Torwette die beste Option. So entscheiden wir uns für den Fürth Karlsruhe Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,70 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Fürth vs Karlsruhe auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Fürth hat in jedem der letzten 8 Pflichtspiele mindestens ein Gegentor kassiert.

In den bisherigen Zweitliga-Spielen des KSC fielen im Schnitt 3,6 Tore pro Partie.

In 7 der letzten 8 direkten Duelle trafen beide Mannschaften.

Fürth vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Mit unserer Meinung, dass hier kein Favorit erkennbar ist, stehen wir nicht alleine da. Auch die deutschen Wettanbieter erwarten ein Duell auf Augenhöhe. Das jedenfalls legen die Fürth Karlsruhe Quoten bei den jeweiligen Siegwetten nahe. Sowohl für Wetten auf einen Heim- als auch auf einen Auswärtssieg gibt es durchschnittliche Quoten von 2,60.

Wie wir, so erwarten auch die Bookies eine Begegnung mit einigen Treffern. Die Fürth Karlsruhe Wettquoten bei den beiden beliebten Torwetten „Über 2,5 Tore“ und „Beide Teams treffen“ bewegen sich um 1,50 herum. Erst wenn man, wie wir, diese beiden Alternativen kombiniert, kommt man auf einen vernünftigen Wert.

Fürth vs Karlsruhe Prognose: Spiel mit offenem Ausgang

Kaum war er da, ist er schon wieder weg bzw. zurück bei der U23. Leonhard Haas hat das Traineramt in Fürth Ende Oktober interimsweise übernommen, nachdem der bisherige Coach Alexander Zorniger entlassen worden war. Bis zum Winter sollte der U23-Trainer die Profi-Mannschaft übernehmen. Die Definition von „Winter“ ist dabei wohl Auslegungssache.

Denn nach knapp vier Wochen wurde Haas durch Jan Siewert ersetzt, der nun fest als neuer Coach des Kleeblatts verpflichtet wurde. Mit einem 4:3-Sieg auf Schalke war Haas bestens in sein letztlich kurzes Engagement gestartet und sorgte für Euphorie, nachdem die Fürther zuvor fünf Zweitliga-Spiele in Folge ohne Sieg geblieben waren (2U, 3N).

Vor allem nach der 0:4-Demütigung im Derby zu Hause gegen Nürnberg, dem letzten Spiel unter Zorniger, schien es, als könnte es bei Haas ein längeres Engagement als Cheftrainer geben. Allerdings folgten dann drei Pflichtspiel-Pleiten in Folge mit insgesamt 1:7 Toren. Siewert übernimmt die Spielvereinigung nun auf dem 13. Platz.

Zu Hause verlor das Kleeblatt die letzten drei Zweitliga-Spiele am Stück. Mit einer 1-2-3-Bilanz bei 6:13 Toren sind die Franken das zweitschwächste Heimteam im Unterhaus und geben genug Grund für einen Fürth Karlsruhe Tipp auf zum Beispiel die „Doppelte Chance X2″. Mit 23 Gegentoren nach zwölf Spieltagen hat die SpVgg so viele wie zuletzt vor sieben Jahren.

Fürth - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 0:1 Köln (A), 1:5 Darmstadt (H), 0:1 Regensburg (A), 4:3 Schalke (A), 0:4 Nürnberg

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 1:1 Preußen Münster (H), 1:2 Hannover (A), 2:0 Kickers Offenbach (A), 1:3 Hertha (H), 1:0 Ulm (A)

Letzte 5 Spiele Fürth vs. Karlsruhe: 0:4 (A), 4:3 (H), 1:2 (A), 1:1 (H), 2:2 (H)

Mit fünf Siegen und vier Remis war der Karlsruher SC stark in die Zweitliga-Saison gestartet und war bis einschließlich dem neunten Spieltag jene Mannschaft, die als einzige noch ungeschlagen war. Heute, drei Spieltage später, stehen schon zwei Pleiten in der Bilanz des KSC. Mit einem weiteren Remis warten die Badener seit drei Zweitliga-Spielen auf einen Dreier.

Vor der Länderspielpause führten sie zu Hause bis in die Nachspielzeit mit 1:0 gegen Aufsteiger Preußen Münster. Der späte Ausgleich kostete den Klub nicht nur zwei Zähler, sondern auch das Gleichziehen an Punkten mit Spitzenreiter Hannover. Mit insgesamt schon 20 Gegentreffern hat der KSC die geteilt meisten jener Teams auf den Rängen 1 bis 11.

Nur einmal an den letzten sieben Zweitliga-Spieltagen konnten die Badener hinten die Null halten. Selbst konnten sie in 13 ihrer bisherigen 14 Pflichtspiele in dieser Saison mindestens ein Tor erzielen. In unserer Fürth Karlsruhe Prognose sind das ziemlich belastbare Zahlen. Insgesamt können wir uns in diesem Duell auch gut und gerne vier oder mehr Treffer vorstellen.

Für „Über 3,5 Tore“ liefert aktuell NEO.bet mit einer 2,42 die Höchstquote. Dieser Bookie ist einer von wenigen, bei denen aktuell und unter bestimmten Voraussetzungen Sportwetten ohne Einzahlung möglich sind. In den Zweitliga-Partien des KSC sind im Schnitt 3,6 Tore pro Spiel gefallen. In Begegnungen des Kleeblatts waren es mit im Schnitt 3,4 Treffern nur geringfügig weniger.

So seht ihr Fürth - Karlsruhe im TV oder Stream:

23. November 2024, 13 Uhr, Sportpark Ronhof, Fürth

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Wenn ihr die Tore bei eurem Fürth Karlsruhe Tipp live und in Farbe mitzählen wollt, dann ist das sowohl bei Sky im TV und Stream als auch bei WOW im Stream möglich. Es ist das insgesamt 39. Zweitliga-Duell zwischen diesen beiden Kontrahenten. Keine Paarung wurde bislang im Unterhaus häufiger ausgetragen.

Der KSC gewann 19 Mal (9U, 12N), was gleichbedeutend mit den meisten Siegen eines Zweitliga-Klubs gegen einen anderen Zweitliga-Verein ist. In der Vorsaison gewannen die Badener zu Hause mit 4:0 und revanchierten sich damit für die 3:4-Pleite im Hinspiel.

Fürth vs Karlsruhe: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fürth: Noll; Meyerhöfer, Michalski, Dietz, Gießelmann; Asta, Banse, Green, Massimo; Hrgota, Futkeu

Ersatzbank Fürth: Körber, Kasper, Motika, Münz, Wagner, Mhamdi, Müller, Srbeny

Startelf Karlsruhe: Weiß; Jung, Franke, Beifus, Herold; Burnic, Rapp, Jensen, Wanitzek; Zivzivadze, Pfeiffer

Ersatzbank Karlsruhe: Himmelmann, Bauer, Egloff, Hunziker, Schleusener, Conte, Heußer, Rupp, Zengin

Vor dem 4:0 im bisher letzten Aufeinandertreffen gab es sieben Duelle in Folge, in denen beide Teams treffen konnten. Für unsere Fürth Karlsruhe Prognose ist es außerdem nicht uninteressant zu wissen, dass es in sieben der letzten acht Begegnungen zwischen diesen beiden Klubs mindestens drei Tore im Spiel gab.

Eine Kuriosität zum Abschluss: Im letzten Spiel gegen Münster traf der KSC zum bereits neunten Mal in dieser Saison den Pfosten oder die Latte. Wenig überraschend ist das nach zwölf Spieltagen der Liga-Höchstwert. Das Kleeblatt traf im bisherigen Saisonverlauf erst einmal das Aluminium.

Unser Fürth - Karlsruhe Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Fürth hat nur eines der letzten acht Zweitliga-Spiele gewonnen (2U, 5N), hofft nach drei Pflichtspiel- bzw. drei Zweitliga-Heimpleiten in Folge nun auf den Trainereffekt. Die Gäste auf der anderen Seite gewannen nur eine der letzten sieben Zweitliga-Partien (4U, 2N). Dafür verloren sie auf des Gegners Platz nur eines der letzten elf Zweitliga-Spiele (5S, 5U). Insofern sehen wir hier auch deswegen keinen Favoriten und raten zu einer Torwette. Das Kleeblatt kassierte in den letzten acht Pflichtspielen immer mindestens ein Gegentor, während dies beim KSC in sechs der letzten sieben Zweitliga-Partien der Fall war. Zudem gab es in den letzten direkten Duellen regelmäßig Treffer auf beiden Seiten und in dieser Spielzeit im Schnitt 3,4 bzw. 3,6 Tore in Partien der beiden Kontrahenten.