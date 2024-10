Fürth - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 20.10.2024

SPORT1 Betting 18.10.2024 • 23:00 Uhr Fürth - Nürnberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer gewinnt das Frankenderby?

Unser Fürth - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.10.2024 lautet: Das Kleeblatt hatte in der jüngsten Vergangenheit im Duell mit dem Erzrivalen die Nase meistens vorne. So spricht auch im Wett Tipp heute mehr für einen Erfolg der SpVgg.

Am Sonntag gibt es in Franken nur ein Thema: Es steigt das 273. Derby zwischen Fürth und Nürnberg. Beide Vereine stehen mit jeweils zehn Zählern im Mittelfeld der Tabelle. Wer kann sich mit einem Sieg nach oben orientieren? Wer rutscht weiter ab? Die Quoten der Fürth Nürnberg Prognose sehen die Hausherren etwas vorne.

Uns geht es bei dieser Partie ähnlich. So spielen wir mit einer Quote von 1,87 bei Happybet den Fürth Nürnberg Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Fürth vs Nürnberg auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Nürnberg gewann nur eines der jüngsten 13 Derbys zu Gast beim Kleeblatt

Fürth hat gerade mal eines der letzten 8 BL2-Heimspiele verloren

Der Club konnte lediglich eines der vergangenen 8 Gastspiele im Unterhaus für sich entscheiden

Fürth vs Nürnberg Quoten Analyse:

Da beide Rivalen in der Tabelle gleichauf liegen, spielt für die Fürth vs Nürnberg Quoten unter anderem der Heimvorteil eine Rolle. So bekommt ihr für einen Dreier der Gastgeber Quoten zwischen 1,80 und 1,88.

Auf der Gegenseite ist der Club mit Fürth gegen Nürnberg Wettquoten für einen Sieg im Schnitt von 3,80 bei den besten Buchmachern der leichte Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs Nürnberg Prognose: Welches Team findet zu mehr Konstanz?

Fürth war mit acht Punkten aus den ersten vier Spielen bestens in die neue Saison gestartet. Doch seit vier Partien wartet das Kleeblatt auf einen Sieg und holte dabei nur zwei Punkte. So rutschte die Mannschaft von Alexander Zorniger von Rang 3 auf Rang 10 ab und nun steht der Fürth Nürnberg Tipp auf dem Programm. Trotzdem spielt die SpVgg mit zehn Punkten nach acht Partien die beste Zweitliga-Saison seit dem Bundesliga-Abstieg 2022. Das 1:2 am vorletzten Spieltag daheim gegen Düsseldorf war die dritte Heimpleite im Kalenderjahr 2024. 2023 hatte man nur zwei Niederlagen in 17 BL2-Heimspielen hinnehmen müssen.

Das 2:2 vor der Länderspielpause in Magdeburg war sinnbildlich für die bisherige Saison. Erst lagen schwache Gäste mit 0:2 zurück, erkämpften sich aber am Ende mit viel Moral doch noch ein Remis. Fürth hat in dieser Zweitliga- Saison die meisten Chancen zugelassen (59) und den mit Abstand höchsten Expected-Goals-Against-Wert (20,1). Die Mannschaft hat aber 10,1 Gegentore weniger kassiert als erwartet (10). Sechs der zehn Gegentreffer fielen nach ruhenden Bällen, das ist geteilter Liga-Höchstwert. Von den letzten acht BL2-Heimspielen ging immerhin nur eines verloren (3S, 4U).

Die Euphorie, welche die Verpflichtung von Trainer Miroslav Klose in Nürnberg ausgelöst hat, ist längst verflogen. Vor der Länderspielpause herrschte dagegen nach dem mühsamen 3:2-Heimsieg über Münster kollektive Erleichterung. Nach einer ganz schwachen ersten Hälfte hatte der Club einen 1:2-Rückstand noch in einen Sieg drehen können. So lag der FCN als einziges Team in dieser Zweitliga-Saison in allen acht Spielen zurück, holte aber auch schon zehn Punkte nach Rückstand. Nur in einem der letzten 18 Pflichtspiele blieb Nürnberg ohne Gegentor.

Lediglich Magdeburg (127) ließ mehr Schüsse zu als der Club (124). Auf der anderen Seite des Spielfeldes kommt gerade mal Regensburg (7,7) auf einen schwächeren xG-Wert als der Club (8,6). Einen schwächeren Start als in diese Saison hat der Verein zuletzt 2016/17 hingelegt. Die Mannschaft konnte bisher kein einziges durchgängig überzeugendes Spiel auf den Platz bringen. Eine Handschrift von Coach Klose ist noch nicht erkennbar. Spielerisch ist noch zu viel Stückwerk in der Fürth vs. Nürnberg Prognose. Immerhin machen die Dreierkette in der Abwehr und der Doppelsturm Hoffnung.

Fürth - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:3 1860 München (H), 2:2 Magdeburg (A), 1:2 Fortuna Düsseldorf (H), 0:2 Eintracht Braunschweig (A), 0:0 SV Elversberg (H)

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 2:1 Ingolstadt (H), 3:2 Preußen Münster (H), 0:2 Hannover 96 (A), 0:2 Hertha BSC (H), 2:1 Ulm (A)

Letzte 5 Spiele Fürth vs Nürnberg: 2:1 (H), 1:1 (A), 1:0 (H), 0:2 (A), 2:2 (H)

Nach 273 Frankenderbys liegt Fürth mit 81 Siegen zu 140 Niederlagen klar zurück. Doch die jüngste Bilanz spricht eher fürs Kleeblatt. Die SpVgg verlor nur eines der letzten neun Zweitliga-Spiele gegen Nürnberg (5S, 3U). Im Juli 2022 setzte es auswärts ein 0:2.

Daheim verloren die Grün-Weißen sogar lediglich eines der letzten 13 Pflichtspiele gegen den Club (5S, 7U). Im September 2017 kassierte man im Unterhaus ein 1:2. Die Fürther gewannen 13 der letzten 28 Derbys, der FCN aber nur vier.

Die Männer von Coach Miroslav Klose haben in acht Partien dieser Saison schon 16 Tore kassiert.

Setzt sich dieser Trend fort, bekommt ihr für den Fürth Nürnberg Tipp „Fürth Über 1,5 Tore“ in der AdmiralBet App eine Quote von 1,62.

So seht ihr Fürth - Nürnberg im TV oder Stream:

20. Oktober 2024, 13:30 Uhr, Sportpark Ronhof Thomas Sommer, Fürth

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Sky zeigt in der Saison 2024/25 alle Spiele der 2. Bundesliga live. Somit ist auch das Frankenderby bei diesem Bezahlsender zu sehen.

Anpfiff im Sportpark Ronhof Thomas Sommer von Fürth ist am Sonntag um 13:30 Uhr.

Fürth vs Nürnberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fürth: Noll - Dietz, Jung, Itter - Asta, Bansé, Green, Massimo - Hrgota - Srbeny, Futkeu

Ersatzbank Fürth: Körber (Tor), Mhamdi, Michalski, P. Müller, Gießelmann, Consbruch, Münz, Moitka, Meyerhöfer

Startelf Nürnberg: Reichert - Karafiat, Knoche, Jeltsch - Villadsen, Castrop, Jander, Danilo Soares - Justvan - Tzimas, Emreli

Ersatzbank Nürnberg: Mathenia (Tor), Valentini, Flick, Sevcik, Goller, Yilmaz, Schleimer, Pick, Duman, Seidel, Castrop

Die Hausherren müssen in der Fürth vs. Nürnberg Prognose nur auf den verletzten Calhanoglu verzichten. Bei den Gästen fehlen Handwerker und Serra.

Der Club-Coach dürfte seine Mannschaft wieder mit Doppelspitze auflaufen lassen.

Unser Fürth - Nürnberg Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Das Derby am Sonntag ist ein Stück weit auch eine Wundertüte, da beide Mannschaften in dieser Spielzeit die nötige Konstanz vermissen lassen. Doch uns geht es ähnlich wie den Buchmachern. Wir sehen das Kleeblatt etwas vorne.

Das hat mit dem Heimvorteil und dem jüngsten direkten Vergleich zu tun. Zudem ist der Club unter Klose noch nicht so weit, dass man ihm zwei Siege in Folge zutrauen kann. Die Zuschauer dürfen sich aber über Tore auf beiden Seiten freuen.