GAK - Red Bull Salzburg Tipp, Prognose & Quoten | 02.08.2024

GAK - Red Bull Salzburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine österreichische Bundesliga Wette | Gnadenloses Begrüßungskomitee der Salzburger?

Unser GAK - Red Bull Salzburg Sportwetten Tipp zum österreichischen Bundesliga Spiel am 02.08.2024 lautet: Eine Saison ohne Meisterschaft ist für Red Bull Salzburg eine verlorene Spielzeit. Mit einem neuen Trainer gelingt in unserem Wett Tipp heute die Rückkehr an die Spitze.

Bis zur letzten Saison hatte RB Salzburg zehn Meisterschaften in Serie gewonnen. Vergangenes Jahr wurden die Roten Bullen aber vom Thron gestoßen und mussten sich Sturm Graz geschlagen geben. Für eine bessere Spielzeit wurde in Pepijn Lijnders ein neuer Trainer installiert. Sein Pflichtspielauftakt ist ihm bereits gelungen. Fast noch wichtiger wird für den 17-fachen österreichischen Bundesliga-Meister der Start in die neue Liga-Saison. Salzburg startet die Mission „Rückkehr an die Spitze“ mit einem Auswärtsspiel gegen den GAK. Die Hausherren haben im Wett Tipp heute wenig zu lachen.

Bei Happybet spielen wir die Quote von 1,90 für „Sieg Red Bull Salzburg (HC -1)“.

Darum tippen wir bei GAK vs Red Bull Salzburg auf „Sieg Reg Bull Salzburg (HC -1)“:

Salzburg hat im ÖFB-Cup geglänzt (6:0-Sieg vs. Dornbirn).

Der Grazer AK ist einem frühen Aus im ÖFB-Cup nur knapp entkommen (4:3 n.E. vs. Atus Velden).

Salzburg hat 3 Spiele in Serie ohne Gegentor gewonnen.

GAK vs Red Bull Salzburg Quoten Analyse:

Nach vier Jahren Zweitliga-Fußball hat der Grazer AK den Aufstieg in die österreichische Bundesliga geschafft. Innerhalb der beiden vorangegangenen Spielzeiten verloren die Hausherren nur sieben von 60 Ligaspielen. Lässt man den Gegner am ersten Spieltag außer Acht, wären Siegquoten bis 8,00 wie gemalt für eine Gratiswette.

So einfach geht es aber nicht und Red Bull Salzburg brennt darauf, zurück an die Spitze der österreichischen Bundesliga zu kehren. Die Gäste haben eine formidable Vorbereitung absolviert und sind erwartungsgemäßer Favorit mit Quoten von ungefähr 1,35.

GAK vs Red Bull Salzburg Prognose: Torschützenkönig in Torlaune

Auf dem Transfermarkt waren die Roten Bullen in dieser Sommerpause überraschend ruhig. Bis auf Torhüter Janis Blaswich und Mittelfeldspieler Takumu Kawamura vermeldete der 17-fache Meister keine weiteren Neuzugänge.

Zumindest hielten sich die Abgänge ebenfalls in Grenzen, sodass mit Karim Konaté beispielsweise der Torschützenkönig der abgelaufenen Spielzeit (20 Tore) gehalten wurde. Der 20-Jährige ist im ersten Pflichtspiel der neuen Saison sofort auf Betriebstemperatur gewesen und hat im ÖFB-Cup einen Doppelpack geschnürt.



Inklusive der beiden abschließenden Testspiele (Rijeka, Sheffield Wednesday) hat RBS mit drei aufeinanderfolgenden Zu-Null-Siegen eine herausragende Frühform aufgebaut. Im Angriff waren die Roten Bullen kaum zu stoppen, erzielten zehn Tore in den letzten beiden Begegnungen und kombinierten sich warm für den ersten Ligaspieltag.

Für die Begegnung mit dem Titelverteidiger sowie weiteren Top-Teams der österreichischen Bundesliga hat sich der Aufsteiger aus Graz in der Vorbereitung etwas besonderes ausgedacht und speziell an einer Dreierkette gebastelt.

GAK - Red Bull Salzburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele GAK: 4:3 n.E. Atus Velden (A), 1:5 Besiktas (H), 3:1 Sibenik (H), 2:0 Voitsberg (A), 8:1 Pinkafeld (A).



Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 6:0 Dornbirn (A), 4:0 Sheffield Wednesday (H), 1:0 Rijeka (H), 2:2 Sparta Prag (A), 8:1 SV Kuchl (A).



Letzte 5 Spiele GAK vs. Red Bull Salzburg: 0:6 (H), 0:0 (H), 1:2 (A), 0:2 (H), 0:2 (H).



Das erste Pflichtspiel des Jahres (4:3 n.E. vs. Atus Velden) hat aber gezeigt, dass der Aufsteiger noch einige Baustellen hat. Eine 0:6-Niederlage, wie im letzten Vergleich mit RB Salzburg (2019) wird es vielleicht nicht, eindeutig könnte es aber schon werden.

Wir erwarten den GAK in seiner Herangehensweise gegen die Top-Teams etwas defensiver als in der letzten Spielzeit. Zudem fehlt zu Beginn der Saison noch die Abstimmung. Die wird es bei den Roten Bullen aber nicht geben.

Salzburg formiert sich unter Pepijn Leijnders (zuletzt 6 Jahre Co-Trainer beim FC Liverpool) im 4-3-3 System und wird wenig Probleme haben, die beste erwartbare Defensive der vorangegangenen Saison (28,7 xGA) zu bestätigen.

Für Gernot Messner und seine Mannschaft wird der erste Spieltag direkt zur Standortbestimmung. Viele Spieler im Kader des Aufsteigers haben noch keine Bundesliga-Erfahrung. Der Coach trainierte zuvor ebenso wenig im österreichischen Oberhaus. Ein Happybet Bonus ist in der Quote von 2,35 für „Red Bull Salzburg gewinnt ohne Gegentor“ also bestens aufgehoben.

Unser GAK - Red Bull Salzburg Tipp: Sieg Red Bull Salzburg (HC -1)

Inklusive der beiden abschließenden Testspiele hat Red Bull Salzburg in den letzten drei Begegnungen ein Torverhältnis von 11:0 zusammengestellt und sich im System von Pepijn Lijnders sofort wohl gefühlt. Top-Stürmer Karim Konaté präsentierte sich bislang in einer Top-Verfassung und könnte einen souveränen Sieg der Gäste einleiten.