Galatasaray - Rizespor Tipp, Prognose & Quoten 14.09.2024

Galatasaray - Rizespor Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Süper Lig Wette | Setzt sich die makellose Liga-Saison von Gala fort?

Unser Galatasaray - Rizespor Sportwetten Tipp zum Süper Lig Spiel am 14.09.2024 lautet: In der Liga hat sich der amtierende Meister noch keinen Ausrutscher geleistet. Das dürfte auch im Wett Tipp heute so weitergehen.

In der vergangenen Saison sicherte sich Galatasaray mit der Rekordpunktzahl von 102 Zählern die Meisterschaft in der Türkei. Auf diesem Erfolg kann sich der Rekordmeister aber in der neuen Spielzeit keine Sekunde ausruhen, denn die Konkurrenz hat groß aufgerüstet. So holte sich Rivale Fenerbahce beispielsweise Jose Mourinho auf die Trainerbank. Bisher sind die „Cimbom“ aber noch verlustpunktfrei und wollen das auch in der Galatasaray Rizespor Prognose nach dem Heimspiel am Samstag gegen Rizespor bleiben.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Galatasaray mit HC -1″ mit einer Quote von 1,54 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Galatasaray vs Rizespor auf „Sieg Galatasaray mit HC -1″:

Galatasaray hat nur eines der letzten 37 Liga-Heimspiele verloren

Bei den Hausherren feiert Stürmer Victor Osimhen sein Debüt

Rizespor war in der Vorsaison das viertschwächste Auswärtsteam der Süper Lig

Galatasaray vs Rizespor Quoten Analyse:

Der Meister empfängt den letztjährigen Aufsteiger. Das ergibt bei den Galatasaray Rizespor Quoten eine klare Ausgangslage. So bekommt ihr bei den Buchmachern mit deutscher Lizenz für einen Heimsieg nur eine Höchstquote von 1,25.

Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der Gäste Galatasaray Rizespor Wettquoten zwischen 10,0 und 11,2 auf euch.

Galatasaray vs Rizespor Prognose: Schlägt Osimhen gleich ein?

Mit den Transfers von Mauro Icardi, der mit 25 Treffern Torschützenkönig wurde, und Dries Mertens, der auf neun Tore und 19 Vorlagen kam, konnte Galatasaray in der Vorsaison den Titel eindrucksvoll verteidigen. Da Fenerbahce mit 99 Punkten ebenfalls eine außergewöhnliche Saison spielte, blieb es bis zum Ende spannend. Die „Cimbom“ hatten am Ende die beste Abwehr (26) und waren das beste Heimteam der Süper Lig. Natürlich gab Coach Okan Buruk vor der Saison die Titelverteidigung in der Liga als Ziel aus.

Doch schon im Supercup folgte mit einem blamablen 0:5 gegen Pokalsieger Besiktas der erste Rückschlag. Zudem verpassten die Gelb-Roten in den Playoffs gegen die Young Boys aus Bern die Champions-League-Gruppenphase (2:3, 0:1). In wichtigen Spielen leistet sich das Team gerne mal Konzentrationsfehler oder eine schwache Zweikampfquote. In der Süper Lig sind die Löwen mit drei Siegen gestartet: Auf zwei 2:1 gegen Hatayspor und Konyaspor folgte ein 5:1 bei Adana Demirspor.

Nach vier Spielzeiten am Stück in der Süper Lig erwischte es Rizespor am Ende der Saison 2021/22. Der nach dem Hauptsponsor Caykur benannte Verein schaffte aber den sofortigen Wiederaufstieg. Als Liga-Neuling belegten die Männer von der Schwarzmeerküste in der Vorsaison einen tollen neunten Platz. Vor allem daheim waren die Sperber stark. Nur Galatasaray (54) und Fenerbahce (48) hatten mehr Heimpunkte gesammelt als Rize (38).

Dafür hatte der Aufsteiger in der Fremde große Probleme. In 19 Gastspielen kamen lediglich drei Siege und zwölf Punkte zusammen. Nur drei Mannschaften hatten in der Vorsaison auf des Gegners Platz noch weniger Zähler gesammelt. In die neue Spielzeit war Rize mit einem 1:1 gegen Basaksehir und einem Sieg bei Demirspor gestartet. Dann folgten aber zwei bittere Heimpleiten gegen Fenerbahce (0:5) und Kasimpasa (0:1). Coach Ilhan Palut, der die Truppe im Juni 2023 übernommen hatte, steht nun im Galatsaray Rizespor Tipp schon unter Druck.

Galatasaray - Rizespor Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 8:3 Esenler Erokspor (H), 5:1 Adana Demirspor (A), 0:1 Young Boys (H), 2:3 Young Boys (A), 2:1 Konyaspor (A)

Letzte 5 Spiele Rizespor: 0:1 Kasimpasa (H), 0:5 Fenerbahce (H), 2:1 Adana Demirspor (A), 1:1 Basaksehir (H), OGC Nizza (H)

Letzte 5 Spiele Galatasaray vs Rizespor: 6:2 (H), 1:0 (A), 4:2 (H), 3:2 (A), 3:4 (H)

Galatasaray führt die Bilanz gegen Rizespor klar mit 32 Siegen und neun Remis an. Demgegenüber stehen nur sieben Niederlagen. Fünf dieser Pleiten kassierten die Istanbuler zu Gast in Rize.

Daheim feierten die „Cimbom“ in 24 Partien 17 Erfolge (5U, 2N). Von den vergangenen 17 Aufeinandertreffen konnte Caykur lediglich zwei für sich entscheiden, bei zehn Niederlagen und fünf Unentschieden.

Die letzten Duelle zwischen beiden Vereinen waren extrem torreich. In den vergangenen sechs Aufeinandertreffen fielen insgesamt 31 Treffer, das ist ein Schnitt von über fünf Toren pro Partien.

So seht ihr Galatasaray - Rizespor im TV oder Stream:

14. September 2024, 19:00 Uhr, RAMS Park

Anpfiff ist um 19 Uhr im Ali Sami Yen Stadium von Istanbul, welches aus Sponsorengründen aktuell den Namen „Rams Park“ trägt.

Galatasaray - Rizespor: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Galatasaray: Muslera - Ayhan, Baltaci, Bardakci, Jelert - Demirbay Torreira - Yilmaz, Mertens, Aktürkoglu - Osimhen

Ersatzbank Galatasaray: Güvenc - Bülbül, Nelsson, Aydin, Ziyech, Akgün, Kutlu, Demir, Akman, Batshuayi, Jakbos

Startelf Rizespor: Akkan - Sahin, Mocsi, Alikulov, Höjer - Olawoyin, Papanikolaou, Akintola, Varesanovic, Minchev - Sowe

Ersatzbank Rizespor: Cetin - Korkmaz, Özbakir, Pehlivan, Yasar, Buljubasic, Bulut, Zeqiri, Pala, Hadziahmetovic

Beim Meister wird mit großer Spannung das Debüt von Victor Osimhen erwartet. Der Nigerianer kam auf Leihbasis von SSC Neapel nach Istanbul.

Zudem wurde der senegalesische Nationalspieler Ismail Jakobs von AS Monaco ausgeliehen. Mauro Icardi fehlt dem Verein dagegen mehrere Wochen verletzungsbedingt.

Unser Galatasaray - Rizespor Tipp: Sieg Galatasaray mit HC -1

Beim Debüt von Stürmer Victor Osimhen wird am Samstag in Istanbul die Hölle los sein. Unserer Meinung nach werden die Gäste aus Rize bei dieser Party nicht mehr als Statisten sein. Dafür waren die Schwarzmeer-Kicker zuletzt auswärts einfach zu schwach.

Zudem ist Gala vor den eigenen Fans seit geraumer Zeit einfach eine Macht. So spricht alles für einen klaren Heimsieg.