Genoa - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten | 17.8.2024

Genoa - Inter Mailand Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Wie startet der Meister in die neue Saison?

Unser Genoa - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 17.08.2024 lautet: In der vergangenen Saison hat Inter die italienische Liga klar dominiert. Auch im Wett Tipp heute zum Auftakt der neuen Spielzeit ist mindestens ein Punkt vorprogrammiert.

Seit 2010 konnte in der Serie A nur Juventus seinen Meistertitel verteidigen. Für die Spielzeit 2024/25, die an diesem Wochenende mit dem 1. Spieltag beginnt, hat sich auch Inter Mailand die Titelverteidigung vorgenommen. Diese Zielsetzung macht sicher auch Sinn. Zu dominant hatten sich die Nerazzurri in der vergangenen Saison den Scudetto gesichert. Zum Auftakt müssen die Männer von Coach Simone Inzaghi am Samstagabend beim Genoa CFC ran. Die Wettquoten schlagen sich klar auf die Seite der Gäste.

Wir spielen den Genoa Inter Mailand Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1.55 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Genoa vs Inter Mailand auf „DC X2 & Unter 3,5 Tore“:

Inter war in der Vorsaison das mit Abstand beste Auswärtsteam der Liga.

Genua wartet seit 10 Duellen und seit über 6 Jahren auf einen Sieg gegen die Nerazzurri.

Mailand hatte 2023/24 in 19 Gastspielen nur 11 Gegentore kassiert.

Genoa vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Die Nerazzurri konnten in der Vorsaison 15 von 19 Gastspielen in der Liga für sich entscheiden und waren somit mit einem großen Vorsprung das beste Auswärtsteam der Serie A. Das schlägt sich auch bei der Genoa Inter Mailand Prognose nieder.

Für einen Dreier der Gäste klettern die Quoten gerade mal auf einen Höchstwert von 1.55. Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den besten Buchmachern, unter denen sich auch Wettanbieter mit Startguthaben befinden, für einen Heimsieg den sechsfachen Wetteinsatz.

Genoa vs Inter Mailand Prognose: Wer hat die bessere Frühform?

Nach 15 Jahren am Stück in der höchsten italienischen Spielklasse erwischte es den Genoa CFC am Ende der Saison 2021/22. Doch den Grifoni glückte im Unterhaus der direkte Wiederaufstieg. Und als Aufsteiger hatte der „Cricket and Football Club“ in der Vorsaison nicht das geringste mit dem Abstiegskampf zu tun. 49 Punkte reichten für einen tollen 11. Platz in der Endabrechnung, 14 Zähler vor der Gefahrenzone. Kein Aufsteiger in den Top-5-Ligen Europas kam auf einen besseren Punkte-pro-Spiel-Schnitt. Dabei hatte man schon im Januar 2023 Innenverteidiger Radu Dragusin nach Tottenham verkauft.

Danach entwickelte sich der Isländer Albert Gudmundsson mit 16 Toren in 37 Pflichtspielen zum Topstar. Aktuell steht der Isländer noch beim CFC unter Vertrag. Doch die Interessenten stehen Schlange. Keeper Josep Martinez, der in der Vorsaison auf acht „Weiße Westen“ und nur 45 Gegentore kam, ging zu Inter. Auch Topstürmer Mateo Retegui ist schon nach Bergamo gewechselt. Trotzdem soll es für Genua in dieser Saison weiter aufwärts gehen. Die Vorbereitung brachte vier Siege und eine Niederlage. Zum Auftakt der neuen Saison gab es im Pokal einen 1:0-Heimsieg gegen den Zweitligisten Reggiana.

Der Internazionale FC feierte in der Vorsaison schon nach 33 von 38 Spieltagen die Meisterschaft. Besonders versüßt wurde der Gewinn des Titels durch die Tatsache, dass sich erstmals in der Serie-A-Geschichte ein Klub in einem Derby den Scudetto sicherte. Am Ende hatten die Nerazzurri 19 Punkte Vorsprung auf die AC Milan. Natürlich stellte Inter auch den besten Angriff (89 Tore) und die beste Abwehr (22 Gegentreffer). Im Verlaufe der Saison hatte man nur zwei Niederlagen kassiert, kurioserweise beide gegen den späteren Absteiger Sassuolo.

Besonderer Verlass war auf Lautaro Martinez, der mit 24 Treffern Torschützenkönig wurde und der mit dem Ex-Gladbacher Marcus Thuram einen kongenialen Partner gefunden hatte. Zum ersten Mal seit vier Jahren musste der Verein im Sommer keinen Stammspieler ziehen lassen. Stattdessen wurde der Kader mit Neuzugängen wie Mehdi Taremi (FC Porto) oder Piotr Zielinski (Neapel) verstärkt. In dieser Saison will Mailand auch das frühe Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen Atletico Madrid wiedergutmachen. Die Vorbereitung lief noch etwas holprig (2S, 2U, 1N).

Genoa - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Genoa: 1:0 AC Reggiana (H), 2:1 AS Monaco (A), 0:2 Brescia Calcio (A), 3:2 AC Mantova (H), 3:1 SSC Venezia (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:1 Chelsea (A), 0:2 Al Ittihad (H), 1:1 Pisa Calcio (A), 3:0 Las Palmas (H), 2:1 Pergolettese (H)

Letzte 5 Spiele Genoa vs Inter Mailand: 1:2 (A), 1:1 (H), 0:0 (H), 0:4 (A), 0:3 (A)

Mailand führt den Vergleich gegen die Rossoblu klar mit 64 Siegen zu 22 Niederlagen an (31U). Zu Gast bei den „Grifone“ ist die Bilanz mit jeweils 18 Erfolgen (21U) allerdings ausgeglichen.

Genua wartet seit Februar 2018 auf einen Sieg gegen Inter und holte in diesem Zeitraum nur zwei Remis (8N). Die beiden Unentschieden stammen aber aus den letzten beiden Heimspielen gegen Mailand.

In den vergangenen 16 Aufeinandertreffen ging in 14 Fällen mindestens ein Team mit einer „Weißen Weste“ vom Feld. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr für den Tipp „Beide Teams treffen - Nein“ bei Merkur Bets eine Quote von 1.86.

Unser Genoa - Inter Mailand Tipp: „DC X2 & Unter 3,5 Tore“

Inter hat die vergangene Saison in der Serie A nach Belieben dominiert. Nur gegen Sassuolo hatten die Nerazzurri ihre Probleme. Doch der „Angstgegner“ ist ja zum Glück in die zweite Liga abgestiegen.

In diesem Sommer konnte der Meister seinen Kader nicht nur zusammenhalten, sondern auch sinnvoll verstärken. Die Rossoblu aus Genua haben dagegen durch Transfers viel Geld eingenommen.

Bis die neue Mannschaft eingespielt ist, wird es allerdings noch dauern. Das zeigte sich schon im Pokal, als es daheim gegen einen Zweitligisten nur für einen knappen Sieg reichte. Zudem gab es gegen Mailand in den letzten Jahren nicht viel zu holen.