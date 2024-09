Georgien - Tschechien Tipp, Prognose, Quoten | 07.09.2024

SPORT1 Betting 06.09.2024 • 11:00 Uhr Georgien - Tschechien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Teilen beide Teams wieder die Punkte?

Unser Georgien - Tschechien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 07.09.2024 lautet: Beide Konkurrenten sind sich bestens von der EM 2024 bekannt, wo sie sich mit einem Remis trennten. In unserem Wett Tipp heute sehen wir auch diesmal keinen Favoriten, räumen aber beiden Mannschaften Chancen auf einen Treffer ein.

Beide Nationen starten in der Division B Gruppe 1 und übernehmen sehr unterschiedliche Rollen. Die Tschechen werden durchaus als Favorit auf den Platz an der Sonne gehandelt. Georgien gilt hingegen zumindest laut Wettanbieter-Einschätzung als Außenseiter in der Gruppe und wird somit auch keinen leichten Stand in der Georgien Tschechien Prognose haben.

Wir legen uns auf keinen Favoriten fest, trauen aber beiden Teams mindestens einen Treffer zu. In unserem Georgien Tschechien Wett Tipp heute spielen wir „Beide Teams treffen“ zu einer Quote in Höhe von 1,67 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Georgien vs Tschechien auf „Beide Teams treffen“:

Georgien traf in jedem seiner 4 EM-Spiele.

Die Tschechen konnten ebenfalls in jeder der 3 EM-Partien mindestens ein Tor verbuchen.

Das bisher einzige Duell zwischen beiden Teams endete mit Toren auf beiden Seiten.

Georgien vs Tschechien Quoten Analyse:

Ähnlich wie beim letzten Kräftemessen im Zuge der EM-Endrunde werden auch diesmal den Tschechen am klassischen Drei-Weg-Markt leichte Vorteile eingeräumt. Bei Georgien Tschechien Quoten von durchschnittlich 2,20 kann aber keineswegs von einer Favoritenrolle gesprochen werden. Absolut nachvollziehbar, da die Kader-Marktwerte nahezu gleichauf sind und die Männer aus dem Kaukasus zudem das Heimrecht genießen.

Ein Blick auf die Georgien Tschechien Wettquoten in der Sunmaker Sportwetten App offenbart am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ sehr ausgeglichene Werte. Diese bewegen sich zwischen 1,83 und 1,87. Dennoch gehen die Bookies ähnlich wie wir von Toren auf beiden Seiten aus.

Georgien vs Tschechien Prognose: Wer startet siegreich in die Nations League?

Georgien gehörte trotz der erstmaligen Teilnahme an einer EM-Endrunde zu den großen Überraschungen im Zuge des Turniers. Niemand hatte die georgische Nationalelf in der Gruppe F auf dem Zettel. Die Konkurrenz schien mit Portugal, der Türkei und den Tschechen zu stark. Nachdem der erste Spieltag gegen die Türken zu einem unglücklichen 1:3 geführt hatte, erkämpfte sich die Elf von Trainer Willy Sagnol im zweiten Match gegen die Tschechen ein Remis. Zur größten Überraschung kam es zweifelsohne am letzten Gruppenspieltag, der zu einem souveränen 2:0-Erfolg über Portugal führte.

Mit vier erbeuteten Punkten gehörten die Recken aus dem Kaukasus zu den vier besten Gruppendritten im Wettbewerb und zogen somit ins Achtelfinale ein. In diesem wurden dem Außenseiter gegen den späteren Titelträger Spanien jedoch die Grenzen aufgezeigt. Trotz zwischenzeitlicher Führung setzte es am Ende eine vernichtende 1:4-Niederlage.

Dennoch überzeugte Georgien vor allem offensiv und traf in jedem der vier EM-Spiele. Der Angriff erzielte fünf Tore. Der Abwehrverbund hielt lediglich beim 2:0 gegen Portugal die Null. Drei der vier Begegnungen endeten im Laufe des Turniers mit Treffern auf beiden Seiten. Zudem brachten zwei der vier Ansetzungen mehr als 2,5 Tore mit sich.

Georgien - Tschechien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Georgien: 1:4 Spanien (A), 2:0 Portugal (A), 1:1 Tschechien (A), 1:3 Türkei (A), 3:1 Montenegro (A).

Letzte 5 Spiele Tschechien: 1:2 Türkei (A), 1:1 Georgien (A), 1:2 Portugal (A), 2:1 Nordmazedonien (H), 7:1 Malta (H).

Letzte Spiele Georgien vs. Tschechien: 1:1 (A).

Die Tschechen waren durchaus als Enttäuschung bei der diesjährigen EM-Endrunde zu betrachten. In der Gruppenphase sollte keines der drei Duelle gewonnen werden. Lediglich gegen Georgien stand ein 1:1 zu Buche. Dabei lagen die Mitteleuropäer sogar bis zu 59. Spielminute in Rückstand, konnten aber durch Patrik Schick ausgleichen. Die anderen beiden Vorrunden-Duelle gingen gegen Portugal und die Türkei jeweils mit 1:2 verloren.

Mit nur einem erbeuteten Zähler durften die Rot-Weißen bereits nach der Gruppenphase als Tabellenschlusslicht die Heimreise antreten. Dennoch endeten alle drei EM-Begegnungen mit beiderseitigen Toren. Zudem fielen in zwei der drei Ansetzungen drei oder mehr Treffer.

Trainer Ivan Hasek absolvierte seit seinem Amtsantritt im Januar 2024 sieben Spiele mit dem Team. In allen sieben Paarungen erzielten die Tschechen mindestens einen Treffer und hielten nie einen „Clean Sheet“. Darüber hinaus brachten sechs der sieben Partien mindestens drei Tore zum Vorschein.

So seht ihr Georgien - Tschechien im TV oder Stream:

07. September 2024, 18:00 Uhr, Boris-Paitschadse-Nationalstadion, Tiflis, Georgien

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Deutsche Fußball-Fans sitzen genauso wie die Nachbarn in der Schweiz und in Österreich auf dem Trockenen. Das Match wird nämlich nicht im Free-TV übertragen. In den drei Ländern werden nur Spiele mit der jeweiligen Landesbeteiligung kostenfrei ausgestrahlt.

Da in Deutschland DAZN die Rechte für die Nations League sein Eigen nennt, wird die Begegnung nur beim Streaming-Anbieter zu sehen sein.

Georgien vs Tschechien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Georgien: Mamardashvili - Gvelesiani, Kashia, Dvali - Kakabadze, Lochoshvili, Chakvetadze, Kiteishvili, Kochorashvili - Mikautadze, Kvaratskhelia

Ersatzbank Georgien: Gugeshashvili, Loria, Gocholeishvili, Altunashvili, Tabidze, Lobjanidze, Davitashvili, Tsitaishvili, Zivzivadze

Startelf Tschechien: Kovar - Vitik, Hranac, Krejci - Coufal, Soucek, Provod, D. Jurasek, Sulc, Hlozek - Schick

Ersatzbank Tschechien: Markovic, Zima, Cerny, Cerv, Lingr, Jurasek, Chory, Cvancara

Bei den Georgiern fällt im Mittelfeld Gabriel Sigua verletzungsbedingt aus. Der Kicker aus dem zentralen Mittelfeld wird aufgrund eines Bänderrisses im Sprunggelenk fehlen. Im Regelfall kam er aber nur von der Bank.

Bei den Tschechen dürfte es unter Coach Ivan Hasek sicher zur einen oder anderen Umstellung kommen. Der Leverkusener Patrik Schick wird vermutlich als Neuner in die Startformation rücken. Innenverteidiger Tomas Vlcek fehlt aufgrund einer Knie-OP verletzungsbedingt. In Bezug auf die Kader-Marktwerte liegen beide Nationen nahezu gleichauf und sind somit als ebenbürtig einzustufen.

Unser Georgien - Tschechien Tipp: Beide Teams treffen

Beide Teams standen sich erst im Juni dieses Jahres bei der EM gegenüber und teilten die Punkte nach einem 1:1-Remis. Wenngleich Tschechien überlegen war, hielt die Defensive der Georgier den Angriffen stand.

Auch diesmal rechnen wir mit einem engen Spiel, das keinen Favoriten zum Vorschein bringt. Beide Nationen haben im Zuge der Europameisterschaft ihren Drang zum gegnerischen Tor unter Beweis gestellt und zeigten immer wieder defensive Schwächen auf. Erneut gehen wir von Toren auf beiden Seiten aus.