Giants - Cowboys Tipp, Prognose & Quoten | 27.09.2024

Giants - Cowboys Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Sind die „G-Men" der Aufbaugegner für Dallas?

Unser Giants - Cowboys Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 27.09.2024 lautet: Nach zwei Heimpleiten in Serie muss Dallas dringend wieder gewinnen. Da kommt ein Duell gegen die „Big Blue“ im Wett Tipp heute genau zur richtigen Zeit.

Week 4 der NFL-Season 2024 beginnt am Donnerstagabend mit einem NFC East Showdown: Die Giants empfangen die Cowboys! Beide Teams stehen nach den ersten drei Partien der neuen Spielzeit bei 1-2. Während diese Zwischenbilanz für New York keine so große Überraschung ist, ist Dallas seit 2020 nicht mehr so schlecht gestartet. Doch „America‘s Team“ ist im Thursday Night Game gegen den Lieblingsgegner auf Wiedergutmachung aus. Die Quoten bei der Giants Cowboys Prognose gehen im MetLife Stadium auch von einem Erfolg der Gäste aus.

Wir setzen ebenfalls auf „Big D“ und spielen mit einer Quote von 1,69 bei Merkur Bets den Wett Tipp heute „Sieg Dallas HC -3,5″.

Darum tippen wir bei Giants vs Cowboys auf „Sieg Dallas HC -3,5″:

Die Giants haben 13 der letzten 14 Duelle gegen die Cowboys verloren

QB Dak Prescott hat eine Bilanz von 12-0 gegen die G-Men

Dallas kommt in dieser Saison auf 25,7 Punkte im Schnitt (NY auf 15,0)

Giants vs Cowboys Quoten Analyse:

Wenig überraschend schlagen sich die Giants Cowboys Quoten klar auf die Seite der Gäste. Dallas geht mit einem Spread von minus 5,5 Punkten ins Spiel. Das „Über/Unter“ liegt bei 44 Zählern.

So bekommt ihr für einen Sieg des Franchise aus Texas eine Höchstquote von 1,43. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Hausherren bei den besten Sportwetten Apps Giants Cowboys Wettquoten zwischen 2,90 und 3,05.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Giants vs Cowboys Prognose: Schaffen die „G-Men“ das nächste Upset?

Schon vor der neuen Saison standen die Giants in den Power Rankings ziemlich weit unten. Dann setzte es in Week 1 auch noch eine bittere 6:28-Heimpleite gegen die Vikings. In Woche 2 ließen die Männer von Coach Brian Daboll dann mit einem 18:21 bei den Commanders die Chance auf den ersten Sieg ungenutzt verstreichen. Auch am Sonntag bei den Browns ging es nicht gut los. Der Opening Kickoff wurde gefumbled und zog gleich einen Touchdown für Cleveland nach sich. Doch New York riss sich nach diesem Fehlstart zusammen und ging mit einer 21-7-Führung in die Halbzeit.

Defensive Coordinator Shane Bowen hatte sich für eine hohe Blitz-Rate von 57 Prozent entschieden. Seine Defense kam dann auf acht Sacks und 17 Quarterback Hits. Auch QB Daniel Jones, der viel Kritik in den ersten beiden Spielen hatte einstecken müssen, zeigte mit zwei Touchdowns und 236 Yards eine blitzsaubere Leistung. Er fand in Rookie-Receiver Malik Nabers, der auf zwei TDs und 78 Yards kam, einen kongenialen Partner. Der No-6-Pick des letzten Drafts ist der erste Spieler in der NFL-Geschichte, der in seinen ersten drei Spielen auf 20 Receptions und drei Receiving-Touchdowns kommt. Setzt er diesen Lauf auch im Giants Cowboys Tipp fort?

Nach Week 1 lagen die Cowboys mit einem 33:17-Sieg bei den Browns noch voll im Soll. Doch dann folgte die bittere 19:44-Heimpleite gegen die Saints in Woche 2. Auch am Sonntag im AT&T Stadium gegen die Ravens ging Dallas nach einem 25:28 als Verlierer vom Feld. Dabei enttäuschte das Team von Head Coach Mike McCarthy vor allem am Anfang. Zu Beginn des letzten Quarters lag man mit 6:28 zurück. Prescott hatte bisher nur 192 Yards gesammelt. Doch dann wachten die Hausherren endlich auf und lieferten Baltimore einen engen Fight.

Der Quarterback passte im letzten Viertel für 187 Yards. Die Aufholjagd wurde aber nicht mehr mit einem Sieg belohnt. Die Defense kann mit zuletzt 190 und 274 erlaubten Rushing Yards den Lauf des Gegners nicht stoppen. So hat auch der Pass Rush große Probleme. In den letzten beiden Spielen hatten die gegnerischen QBs gegen Dallas insgesamt nur acht Incompletions. Auch die langsamen Starts werden problematisch. In Week 2 und 3 hat man in zehn Possessions der ersten Hälfte acht TDs zugelassen. Die Offense kam dabei bei elf Drives nur auf einen Touchdown und fünf Field Goals.

Giants - Cowboys Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Giants: 21:15 Browns (A), 18:21 Commanders (A), 6:28 Vikings (H), 6:10 Jets (A), 10:28 Texans (A)

Letzte 5 Spiele Cowboys: 25:28 Ravens (H), 19:44 Saints (H), 33:17 Browns (A), 19:26 Chargers (H), 27:12 Raiders (A)

Letzte 5 Spiele Giants vs Cowboys: 17:49 (A), 0:40 (H), 20:28 (A), 16:23 (H), 6:21 (H)

Diese Paarung gab es in der NFL schon 124 Mal. Die Cowboys liegen in der Bilanz mit 75-47-2 klar vorne. Selbst zu Gast in New York spricht der direkte Vergleich mit 34-26-1 für Dallas.

Vor allem in den vergangenen Jahren wurde „Big D“ zum Angstgegner der „G-Men“. Die „Big Blue“ konnten nur eines der letzten 14 Duelle gegen den Division-Rivalen gewinnen. Dak Prescott hat seit seiner Rookie-Saison 2016 alle zwölf Spiele gegen NY gewonnen.

Dabei kommt der Quarterback auf 27 Touchdown-Pässe bei nur acht Interceptions. Kommen am Donnerstag in der Giants Cowboys Prognose mindestens zwei weitere TDs dazu, wird dies von Bet365 mit einer Quote von 1,71 belohnt. Neu- und Bestandskunden sollten sich vor einer Wette bei diesem Anbieter noch den aktuellen Bet365 Code sichern.

Unser Giants - Cowboys Tipp: Sieg Dallas HC -3,5

Die Giants wollen den Schwung aus dem Sieg gegen die Browns nun mit ins Duell mit den Cowboys nehmen. Doch mit Dak Prescott und CeeDee Lamb kommt auf die Secondary der Hausherren einiges zu.

Bei den Points per Game steht Dallas trotzdem mit 25,7 Punkten auf Platz 5. Zudem sind die „G-Men“ der Lieblingsgegner von „Big D“. In den zwölf Siegen unter QB Prescott gewann das Team aus Texas im Schnitt mit fast 17 Punkten Unterschied. So dürfte New York auch dieses Mal wieder ein guter Aufbaugegner für „America‘s Team“ sein.