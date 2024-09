Girona - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 15.09.2024

SPORT1 Betting 14.09.2024 • 07:00 Uhr Girona - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Ist Girona ein spanischer Top-Klub?

Unser Girona - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 15.09.2024 lautet: An den ersten drei Spieltagen hat Girona gezeigt, dass die vergangene Spielzeit keine Eintagsfliege bleiben soll. Im Wett Tipp heute erwarten wir ein Spektakel, wie es bereits in beiden Partien der Vorsaison der Fall war.

Eine Girona Barcelona Prognose, die weniger als drei Treffer enthält, wäre eine fahrlässige Wahl. Das Spiel der Katalanen ist unter Hansi Flick belebt und besonders am vergangenen Spieltag (7:0 vs. Valladolid) stellten die Blaugrana ihre neu gewonnene Stärke ins Scheinwerferlicht des spanischen Fußballs.

Ein einfaches Spiel deutet sich für Barca aber keinesfalls an. Beide Mannschaften könnten ein ähnliches Spektakel wie in den Paarungen der vergangenen Spielzeit heraufbeschwören. Bei unserem Girona Barcelona Wett Tipp heute entscheiden wir uns für eine Quote von 1,70 bei Tipwin für „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Girona vs Barcelona auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Barcelona hat mit Abstand die stärkste erwartbare Offensive (11,14 xG).

Girona hat 6,62 erwartbare Tore gesammelt (3.) und vergangenes Jahr beide Vergleiche mit 4:2 gewonnen.

In 3 von 4 Liga-Spielen der Katalanen war eine Wette auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ erfolgreich.

Girona vs Barcelona Quoten Analyse:

Die Girona Barcelona Quoten ermöglichen ein Denken in viele Richtungen. Barca gewann bisher jedes Liga-Spiel (4S) der neuen Saison und liegt mit einer maximalen Siegquote von 1,88 definitiv im Bereich, der einen Sportwetten Bonus anzieht.

Eindeutig höher, aber nicht minder interessant, fallen die Girona Barcelona Wettquoten für einen Heimsieg aus. Den Blanquivermells gelang im ersten Heimspiel der Saison ein 4:0-Sieg gegen Osasuna. Womöglich regt euch das dazu an, über die Siegquoten bis zu 4,00 nachzudenken.

Girona vs Barcelona Prognose: Bereit für den großen Schlagabtausch

Viele Blicke werden am kommenden Wochenende auf das Spiel im Estadi Montilivi gerichtet sein. Dort empfängt Girona den Tabellenführer aus Barcelona. Am vergangenen Spieltag waren beide Mannschaften siegreich, wodurch die Vorfreude in Spanien auf das Topspiel in der Girona Barcelona Prognose mit Sicherheit gestiegen ist.

Es knistert rund um diese Begegnung - und das zurecht. Letztes Jahr fielen in beiden Begegnungen sechs Tore, von denen jeweils vier Treffer durch die Blanquivermells erzielt wurden.

Vor dem erneuten Aufeinandertreffen gehen die Erwartungen bezüglich der Toranzahl in eine ähnliche Richtung. Barcelona kombinierte sich mit Abstand zu den meisten erwartbaren Toren (11,14 xG) in der noch jungen Spielzeit.

Das sind fast doppelt so viele erwartbare Tore wie Girona vorzeigen kann (6,62 xG) und doch befinden sich die Gastgeber in dieser Kategorie unter den drei stärksten Teams der spanischen Primera Division (3.).

Girona - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Girona: 2:0 Sevilla (A), 4:0 Osasuna (H), 0:3 Atletico Madrid (A), 1:1 Real Betis (A), 2:3 Bournemouth (A).

Letzte 5 Spiele Barcelona: 7:0 Valladolid (H), 2:1 Vallecano (A), 2:1 Athletic Bilbao (H), 2:1 Valencia (A), 0:3 Monaco (H).

Letzte 5 Spiele Girona vs. Barcelona: 4:2 (H), 4:2 (A), 0:0 (A), 0:1 (H), 1:3 (A).

Zahlen wie diese belegen, wie großartig die Katalanen an den ersten vier Spieltagen aufgetreten sind. Allerdings kassierte Barcelona gleichzeitig in drei von vier Begegnungen ein Gegentor. Nur der letzte Spieltag (7:0 vs. Valladolid) stellte eine Ausnahme dar.

Im direkten Duell mit Girona erwarten wir eine Rückkehr zur vorherigen Serie, womit der Girona Barcelona Tipp „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ im Spiel gemeint ist. Das war ebenso an den ersten drei Spieltagen für Barca der Fall, wie in vier der letzten sechs Vergleiche zwischen Girona und Barcelona.

Auf vielfältigen Wegen finden Girona (109) und die Blaugrana (143) Wege in den gegnerischen Strafraum. Nur Real Madrid (169) sammelte dort bislang mehr Ballkontakte als diese beiden Teams.

Die Schussverwandlungs-Quoten der Blanquivermells (14,89 Prozent) und der Katalanen (17,11 Prozent) reichen ebenfalls für einen Platz unter den Top 4.

Tendenziell sollte ein „Sieg Barcelona“ die beste Variante einer Drei-Weg-Wette sein, die durch ihren attraktiven Value eine Option für den ODDSET Bonus ist.

Hansi Flick bekam von seiner Mannschaft mit Abstand die meisten Schüsse (76) zu sehen, die obendrein von fantastischen Positionen aus abgegeben wurden, sodass kein anderes Team auf mehr erwartbare Tore pro Schuss kam (0,15 xG).

Bezieht ihr diese Statistik auf einzelne Akteure, fällt sofort auf, dass unter den zehn besten Spielern gleich vier Profis von Girona gelistet sind. Ivan Martin (0,61), Christhian Stuani (0,55), Gabriel Misehouy (0,38) und Viktor Tsyhankov (0,31) wählten pro Schuss durchschnittlich hervorragende Abschlusspositionen.

Girona vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Girona: Gazzaniga, Frances, Lopez, Blind, Gutierrez, Martin, Romeu, Herrera, Tsygankov, Ruiz, Gil

Ersatzbank Girona: Pau Lopez, Juanpe, Krejci, Martinez, Solis, van de Beek, Misehouy, Danjuma, Asprilla, Portu, Miovski, Stuani

Startelf Barcelona: ter Stegen, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Pedri, Casado, Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha

Ersatzbank Barcelona: Astralaga, Pena, Dominguez, Eric Garcia, Gerard Martin, Fort, Fermin Lopez, Torre, Ferran Torres, Pau Victor

Des Weiteren wird im Girona Barcelona Tipp ein Kampf um den Ballbesitz entbrennen. Barca verbuchte bislang den meisten Ballbesitz (66,3 Prozent), aber Girona taucht hier ebenfalls unter den Top 4 der Primera Division auf (57,2 Prozent).

Exakt auf einem Niveau bewegen sich die Balleroberungen im letzten Spielfelddrittel, von denen kein anderes La-Liga-Team mit Girona und Barcelona (je 5,3 pro Spiel) mithalten kann. Es treffen somit zwei identische spielerische Ansätze aufeinander, die den Zuschauern in der Girona Barcelona Prognose viel Freude bereiten werden.

Unser Girona - Barcelona Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Barcelona erzielte bislang in allen vier Liga-Spielen „Über 1,5 Tore“ und Robert Lewandowski sticht aus dem Pool der La-Liga-Spieler mit den meisten erwartbaren Toren heraus (4,34 xG). Girona hat mit Abel Ruiz (1,89 xG) ebenfalls einen Top-Angreifer auf dem Feld, der beim jüngsten 2:0-Sieg gegen Sevilla sein zweites Saisontor erzielt hat.