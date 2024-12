Girona - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 07.12.2024

SPORT1 Betting 06.12.2024 • 11:59 Uhr Girona - Real Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Kassieren die Madrilenen eine weitere Pleite?

Unser Girona - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 07.12.2024 lautet: Girona galt in der vergangenen Saison als Überraschungsteam, wird aber in unserem Wett Tipp heute gegen den spanischen Rekordmeister keinen leichten Stand haben.

Real Madrid hat eine Mission vor Augen. Diese trägt den Namen Titelverteidigung. Da das Nachholspiel unter der Woche gegen Bilbao nicht erfolgreich gestaltet wurde (1:2), konnte die Differenz auf den Spitzenreiter aus Barcelona nicht verkürzt werden. Aus diesem Grund dürften die Blancos gegen den Vorjahres-Dritten in unserer Girona Real Madrid Prognose alles in die Waagschale werfen.

Ein Selbstläufer wird dieses Match jedoch nicht. Immerhin holten die Recken aus Katalonien in der Liga zuletzt zehn von zwölf möglichen Punkten, leisteten sich aber gegen den Viertligisten UD Logrones in der Copa del Rey einen katastrophalen Aussetzer (3:4 n.E.).

In unserem Girona Real Madrid Wett Tipp heute rechnen wir mit einem engen Spiel, welches das Weiße Ballett am Ende für sich entscheidet. Für “Sieg Real Madrid” stellt Bet-at-home eine Quote von 1,70 bereit.

Darum tippen wir bei Girona vs Real Madrid auf “Sieg Real Madrid”:

Real Madrid zeigt mit 1,36 Milliarden Euro den teuersten Kader im spanischen Oberhaus auf.

Girona blamierte sich unter der Woche im spanischen Pokal gegen den Viertligisten UD Logrones (3:4 n.E.).

3 der vergangenen 4 Gastauftritte bei Girona entschieden die Blancos mit mindestens 2 Toren Vorsprung für sich.

Girona vs Real Madrid Quoten Analyse:

Obwohl es keinen haushohen Favoriten am Wettmarkt “1x2” gibt, zeigen die Girona Real Madrid Quoten eine Tendenz in Richtung Erfolg der Gäste. Im Falle eines Auswärtssieges steht nämlich der durchschnittlich 1,7-fache Wetteinsatz im Raum. Sollten hingegen die Gastgeber den Platz als Sieger verlassen, gewähren die Wettanbieter einen verlockenden Wert von bis zu 4,90.

Wer schnell über seine anhand der Girona Real Madrid Wettquoten erwirtschafteten Gewinne verfügen möchte, sollte einen Bookie nutzen, der das Wettguthaben schnell auszahlen lässt.

Girona vs Real Madrid Prognose: Holt Girona den 3. La-Liga-Heimsieg in Serie?

Girona startete mehr schlecht als recht in die neue Spielzeit. Nur drei Siege kamen an den ersten elf Spieltagen zum Vorschein. Diesen wenigen Erfolgen standen auf der anderen Seite drei Remis und fünf Niederlagen gegenüber.

Nach elf absolvierten Duellen befanden sich die Katalanen auf dem 13. Platz. Dennoch hielten die Verantwortlichen weiterhin an Trainer Michel fest. Eine Herangehensweise, die sich zweifelsohne zuletzt ausgezahlt hat.

Kürzlich standen nämlich drei Siege und ein Remis im spanischen Oberhaus zu Buche. Der letzte Matchday brachte gegen Villarreal ein 2:2 mit sich. Auf heimischem Boden ist Girona nicht zu unterschätzen. Immerhin resultierten vier der sechs Saisonsiege im heimischen Stadion. Zudem kamen zu Hause ein Remis und zwei Niederlagen zum Vorschein.

Girona ist in den eigenen vier Wänden vor allem offensiv nicht zu unterschätzen und erzielte 15 Tore. Die Abwehr musste sich zehn Gegentore ankreiden lassen. Mehr als 70 Prozent der Paarungen zu Hause endeten mit drei oder mehr Treffern und lassen auch in unserem Girona Real Madrid Tipp auf eine torreiche Angelegenheit schließen.

Girona - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Girona: 3:4 n.E. UD Logrones (A), 2:2 FC Villarreal (A), 0:1 Sturm Graz (A), 4:1 Espanyol Barcelona (H), 1:0 FC Getafe (A).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:2 Athletic Bilbao (A), 2:0 FC Getafe (H), 0:2 FC Liverpool (A), 3:0 CD Leganes (A), 4:0 CA Osasuna (H).

Letzte Spiele Girona vs. Real Madrid: 0:4 (A), 0:3 (H), 4:2 (H), 1:1 (A), 2:1 (A).

Die Königlichen aus Madrid boten mal abgesehen vom Nachholspiel am vergangenen Mittwoch im spanischen Oberhaus eine starke Vorstellung und blicken auf drei Siege am Stück.

Da jedoch das Nachtragsspiel gegen Athletic Bilbao mit 1:2 verloren ging, beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter aus Barcelona, der eine Begegnung mehr absolvierte, weiterhin vier Punkte. Darüber hinaus darf der Blick nach hinten nicht vernachlässigt werden. Immerhin liegt Stadtrivale Atletico Madrid mit nur einem Punkt weniger auf der Lauer, weshalb die Königlichen in der Girona Real Madrid Prognose schon unter Druck stehen.

Auswärts legte der spanische Rekordmeister durchwachsene Leistungen an den Tag. Nur drei der bisherigen sieben La-Liga-Duelle in der Fremde wurden gewonnen. Darüber hinaus mussten drei Remis und eine Niederlage in den Stadien des Gegners hingenommen werden. Die Offensive traf bisweilen in jedem Fernduell. Die Abwehr stand auswärts weitestgehend sicher und ließ nur sechs Gegentore zu. Mehr als die Hälfte der Spiele in der Fremde endeten mit weniger als 2,5 Toren.

So seht ihr Girona - Real Madrid im TV oder Stream:

07. Dezember 2024, 21:00 Uhr, Estadi Municipal de Montilivi, Girona

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Begegnung zwischen Girona und Real Madrid ist nicht im Free-TV verfügbar. Die Übertragungsrechte liegen bei DAZN.

Somit benötigt der Tipp-Freund ein kostenpflichtiges Abo beim Streaming-Dienstleister.

Girona vs Real Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Girona: Gazzaniga - Martínez, David Lopez, Krejci, Gutiérrez - Ivan Martin, Oriol Romeu, Gil, van de Beek, Danjuma - Miovski

Ersatzbank Girona: Juan Carlos, Pau Lopez, Frances, Juanpe, Artero, Clua, Blind, Solis, Portu, Stuani, Ruiz

Startelf Real Madrid: Courtois - Vazquez, Asencio, Rüdiger, Fran Garcia - Fede Valverde, Tchouameni, Dani Ceballos, Bellingham - Rodrygo, Mbappé

Ersatzbank Real Madrid: Lunin, Mestre, Aguado, F. Mendy, Vallejo, Arda Güler, Modric, Brahim Diaz, Endrick, Garcia

Bei Girona fällt auf der rechten Außenbahn Viktor Tsygankov weiterhin verletzungsbedingt aus. Bryan Gil hat den 27-Jährigen bisher jedoch würdig vertreten und blickt sogar auf zwei Saisontore. Ob es in unserer Girona Real Madrid Prognose zu einem weiteren Treffer reicht, ist jedoch fraglich.

Die Königlichen aus Madrid haben mit Vinicius Junior (LA), Eduardo Camavinga (ZM), Aurelien Tchouameni (DM) , David Alaba (IV) und Eder Militao (IV) einige verletzte Spieler zu beklagen. Dennoch ist der Kader in der Breite sehr gut aufgestellt und sollte durchaus in der Lage sein, diese Ausfälle zu kompensieren. In der Offensive ist Neuzugang Kylian Mbappe mit dem verletzten Vinicius Junior jeweils mit acht Toren der beste Angreifer.

Unser Girona - Real Madrid Tipp: Sieg Real Madrid

Spielerisch ist Real Madrid den Hausherren überlegen und zeigt mit 1,36 Milliarden Euro mehr als den sechsfachen Kader-Marktwert der Gastgeber auf. Außerdem ist davon auszugehen, dass sich die Klasse der Gäste am Ende durchsetzen wird.

Der Direktvergleich gibt uns recht. In drei der vergangenen vier Gastauftritte in Estadi Municipal de Montilivi behielt Real Madrid die Oberhand und setzte sich mit mindestens zwei Toren Vorsprung durch. Zudem agierten die Hausherren unter der Woche über 120 Minuten im spanischen Pokal. Somit dürften die Beine noch etwas schwer sein.