Gladbach - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 30.03.2024

Unser Gladbach - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.03.2024 lautet: Noch acht Spiele lang wird der Sport-Club von Trainer Christian Streich betreut. Im Wett Tipp heute zu Gast bei den Fohlen dürfte aber nicht mehr als Remis herausspringen.

An diesem Wochenende beginnt die Abschieds-Tournee von Christian Streich. Der Coach hat zu Beginn der Länderspielpause angekündigt, dass er sein Amt beim SC Freiburg zum Saisonende nach über zwölf Jahren niederlegen wird. Das erste von acht Abschieds-Spielen steigt am Samstag in Mönchengladbach. Hier rechnen die Wettquoten mit einem engen Duell auf Augenhöhe.

Wir spielen mit einer Quote von 2,10 bei Oddset den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Freiburg auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Gladbach kassierte in den letzten 10 Heimspielen nur eine Niederlage

Freiburg konnte nur eines der vergangenen 19 Gastspiele bei den Fohlen gewinnen

Der Sport-Club entschied gerade mal eine der jüngsten 8 BL-Partien für sich

Gladbach vs Freiburg Quoten Analyse:

In der Tabelle liegen die Breisgauer drei Plätze und fünf Punkte vor den Fohlen. Zusammen mit dem Heimvorteil der Borussia können sich die besten EM 2024 Wettanbieter dann auf keinen wirklichen Favoriten einigen.

So bekommt ihr für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten von 2,32. Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Dreier der Gäste aber auch nur auf einen Schnitt von 2,95.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gladbach vs Freiburg Prognose: Die Fohlen hoffen auf ihre gute Heimbilanz

Mit dem 1:1 in Heidenheim blieb Mönchengladbach erstmals in dieser Saison vier Spiele in Folge ungeschlagen. Die Stimmung bei den Fohlen ist aber dennoch nicht rosig. Besonders bitter war das Aus im Pokal-Viertelfinale gegen den Drittligisten Saarbrücken. Zudem hat man nur eines der neun Spiele in der Rückrunde für sich entschieden. So steht die Borussia nach 26 Spieltagen mit 28 Punkten im Niemandsland der Tabelle.

Immerhin beträgt das Polster auf die Abstiegszone noch sieben Zähler. Zudem läuft es daheim ganz ordentlich. Von den vergangenen zehn Heimspielen ging gerade mal eines verloren. In diesen zehn Heim-Partien schossen die Fohlen 24 Tore. Nur die Bayern kommen in diesem Zeitraum auf mehr Heim-Treffer (35). Allerdings können die Fohlen nicht mit Führungen umgehen. Gladbach verspielte elf Mal eine Führung und ließ dabei 27 Punkte liegen - Liga-Höchstwert!

In der Länderspielpause drehte sich beim Sport-Club alles um das Ende der Ära Christian Streich. Als Nachfolger wird im Sommer die interne Lösung Julian Schuster das Team übernehmen. Nun will die Mannschaft ihrem Trainer natürlich noch einen möglichst gelungenen Abschied bereiten. Ob es dieses Mal erneut für den Europapokal reicht, ist fraglich. Von den letzten acht Bundesliga-Spielen konnte Freiburg nur eines gewinnen (2U, 5N). So steht man nach neun Partien der Rückrunde lediglich bei acht Punkten.

Das ist die schwächste Ausbeute in der zweiten Saisonhälfte seit 14 Jahren. Die 22 Gegentore in der Rückserie sind sogar Liga-Höchstwert! Beim jüngsten 2:3 daheim gegen Leverkusen setzte es zum elften Mal in dieser Saison mindestens drei Gegentore. Nach 26 Spieltagen musste man schon elf Niederlagen hinnehmen. So viele hatten die Breisgauer zuletzt vor sieben Jahren kassiert. Acht der elf Pleiten kassierte der SCF in der Fremde.

Gladbach - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 2:0 KAS Eupen (H), 1:1 Heidenheim (A), 1:2 Saarbrücken (A), 3:3 Köln (H), 1:1 Mainz (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 4:1 St. Gallen (H), 2:3 Bayer Leverkusen (H), 0:5 West Ham (A), 2:1 Bochum (A), 1:0 West Ham (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs Freiburg: 3:3 (A), 0:0 (H), 0:0 (A), 3:3 (A), 0:6 (H)

Gegen kein anderes Team schoss der Sport-Club so viele Tore wie gegen den Verein vom Niederrhein (67). Gladbach verlor allerdings nur eines der letzten 19 Bundesliga-Heimspiele gegen Freiburg (11S, 7U). Diese eine Pleite fiel mit einem 0:6 im Dezember 2021 aber ziemlich heftig aus. Auf der Gegenseite ist Freiburg seit fünf Spielen gegen die Fohlen ungeschlagen. Das Hinspiel im Breisgau brachte ein 3:3 auf die Anzeigetafel.

Nach einer frühen Führung für den SCF erhöhten die Gäste bis zur Pause auf 3:1. Durch einen Elfmeter in der 96. Minute behielten die Hausherren am Ende doch noch einen Punkt bei sich. Freiburg spielte gegen keinen anderen Verein so oft unentschieden wie gegen die Borussia (17 Mal). Auch die letzten vier Duelle endeten mit einer Punkteteilung. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr dafür bei CrazyBuzzer eine Quote von 3,70. Vor der ersten Wette bei diesem Buchmacher findet ihr bei uns alle Infos zur CrazyBuzzer Anmeldung.

Unser Gladbach - Freiburg Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Beide Vereine kommen in der Rückrunde auf acht Punkte und wollen diese Bilanz dringend ausbauen. Am ehesten trauen wir den Fohlen etwas Zählbares zu. Dafür sprechen der direkte Vergleich und die gute Heimbilanz der Borussia. Auf der Gegenseite tut sich Freiburg in dieser Saison in der Fremde recht schwer und hat 2024 auch noch keine gute Form. So müsste mindestens ein Punkt in Gladbach bleiben. Da die Hausherren vor den eigenen Fans recht treffsicher sind und der SCF gegen den Verein vom Niederrhein auch selten leer ausgeht, passt die Ergänzung „Beide Teams treffen“ bestens zu unserer DC-Wette.